Hướng sản xuất mới mở ra hy vọng nâng cao thu nhập và giá trị cho cây hồ tiêu Cùa - Ảnh: T.P

Sở hữu những điều kiện tự nhiên thuận lợi với quỹ đất gò đồi, đất đỏ bazan phù hợp phát triển cây công nghiệp lâu năm, hồ tiêu từng là cây trồng truyền thống gắn bó lâu đời tại xã Cam Lộ nói chung và vùng Cùa, Tân Lâm nói riêng. Hơn 20 năm về trước, tổng diện tích hồ tiêu trên địa bàn từng đạt tới 300 - 400 ha.

Thế nhưng, cùng với sự bấp bênh của giá cả thị trường và tâm lý canh tác nhỏ lẻ, phân tán trong vườn tạp, những đợt dịch bệnh và diễn biến thời tiết bất lợi khiến nhiều vườn tiêu suy kiệt, người dân không mặn mà với việc tái đầu tư. Diện tích hồ tiêu toàn xã vì thế thu hẹp đáng kể, hiện chỉ còn khoảng 78,8 ha, đặt ra bài toán phải đổi mới cách tổ chức sản xuất: chuyển từ trồng rải rác, manh mún sang sản xuất tập trung, gắn kết chặt chẽ từ vùng nguyên liệu đến chăm sóc, chế biến, đóng gói và tiêu thụ nhằm giữ vững diện tích, nâng cao giá trị hạt tiêu truyền thống.

Cồn Trửa, thôn Tân Sở là một trong hai mô hình được xã tổ chức thí điểm trồng tiêu tập trung. Ở Cồn Trửa hôm nay, thay cho những khoảnh vườn nhỏ lẻ, thiếu đồng bộ trước đây, vùng trồng đang được tổ chức lại bài bản, hiệu quả hơn.

Gia đình bà Hoàng Thị Sửu, ở thôn Tân Sở hiện canh tác 4 sào hồ tiêu. Trước đây vì thời tiết khắc nghiệt và dịch bệnh khiến vườn tiêu bị thiệt hại nặng, nhiều cây chết. Tuy nhiên, nhờ sự hướng dẫn kỹ thuật của cán bộ địa phương và được hỗ trợ các biện pháp phục hồi vườn trồng, gia đình bà đang tập trung chăm sóc để cây tiêu hồi phục nhanh, hạn chế sâu bệnh và sớm mang lại nguồn thu ổn định cho gia đình.

“Trước đây làm theo kinh nghiệm cũ nên tiêu dễ nhiễm bệnh, chi phí và công chăm sóc rất vất vả. Nay được hỗ trợ giống, hướng dẫn kỹ thuật trồng mới, áp dụng tưới nhỏ giọt và bón phân hữu cơ bài bản nên cây bén rễ nhanh, xanh tốt hơn hẳn. Có cán bộ đồng hành sát sao, bà con yên tâm bám đất, bám vườn, chỉ mong cây trụ vững để có nguồn thu ổn định lâu dài”, bà Sửu phấn khởi chia sẻ.

Cùng với Cồn Trửa, xã Cam Lộ còn triển khai mô hình thí điểm tại khu vực Lò Gạch, thôn Cam Lộc với khoảng 4,6 ha được đưa vào phục hồi, nâng tổng diện tích quy hoạch vùng tập trung lên 12,5 ha với sự tham gia của gần 100 hộ dân. Đây được xem là bước đi cụ thể hóa Nghị quyết số 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã về tập trung phát triển các vùng chuyên canh cây trồng, vật nuôi chủ lực giai đoạn 2025 - 2030.

Để mô hình đạt hiệu quả tối đa, xã Cam Lộ đầu tư đồng bộ hạ tầng đường giao thông, điện, hệ thống thoát úng và các điều kiện phục vụ quản lý vùng trồng. Đồng thời, xã hỗ trợ nông dân ươm bầu tiêu giống chất lượng, cung ứng một phần vật tư bảo vệ thực vật, đồng thời khuyến khích chuyển đổi những diện tích cây ngắn ngày kém hiệu quả sang trồng tiêu tập trung. Khi sản xuất quy mô lớn, người dân thuận lợi hơn trong việc áp dụng quy trình hữu cơ, ứng dụng tưới tiết kiệm để tạo ra sản phẩm sạch, đồng đều chất lượng ngay từ đầu vào, tạo nền tảng để củng cố và nâng hạng sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao.

Để chuỗi giá trị vận hành thông suốt, khâu tổ chức liên kết và tiêu thụ giữ vai trò then chốt. Hợp tác xã trở thành cầu nối quan trọng gắn kết người trồng tiêu với các khâu chế biến, sản xuất và tiêu thụ. Tại HTX Nông nghiệp dịch vụ hồ tiêu Cùa, các công đoạn thu mua, sấy, đóng gói và đưa sản phẩm ra thị trường thông qua các kênh trực tiếp, trực tuyến được thực hiện theo quy trình kiểm soát chất lượng. Việc chuẩn hóa từ vùng nguyên liệu đến chế biến, đóng gói giúp sản phẩm tiêu sạch, hữu cơ giữ được chất lượng ổn định, tạo sự yên tâm cho người sản xuất.

Ông Nguyễn Thanh Phong, Giám đốc HTX Nông nghiệp dịch vụ hồ tiêu Cùa, xã Cam Lộ, cho biết: “Trồng tập trung giúp bảo đảm quy trình khoa học kỹ thuật sạch, tưới tiêu đều, qua đó nâng cao chất lượng sản phẩm và tạo nguồn nguyên liệu ổn định hơn cho khâu chế biến, tiêu thụ”. Không chỉ các HTX trên địa bàn, sản phẩm tiêu Cùa cũng nhận được sự quan tâm, đồng hành từ Công ty Cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị trong quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu.

Xã Cam Lộ ngày mới - Ảnh: T.P

Đánh giá về hướng đi này, ông Nguyễn Thành Công, Trưởng phòng Kinh tế xã Cam Lộ, cho biết: “Mô hình trồng tiêu mới tập trung vào quy mô đồng bộ, đầu tư hệ thống máy móc và canh tác khoa học để tạo ra vùng nguyên liệu sạch trên đất gò đồi. Thời gian tới, bên cạnh tiếp tục khuyến khích bà con chuyển đổi các diện tích kém hiệu quả sang trồng tiêu tập trung, xã sẽ chú trọng công tác quản lý mã số vùng trồng và xúc tiến thương mại để giữ vững uy tín thương hiệu tiêu Cùa”.

Có thể thấy, khi sản xuất tập trung gắn liền với chế biến, đóng gói và liên kết tiêu thụ, mô hình khép kín từng bước được định hình, tạo thêm động lực để cây hồ tiêu Cam Lộ phục hồi và phát triển bền vững. Hướng đi này không chỉ góp phần nâng cao thu nhập, giữ vững sinh kế lâu dài cho người dân, mà còn khẳng định giá trị và uy tín của sản phẩm OCOP đặc trưng trên vùng đất Cam Lộ.