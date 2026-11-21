Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời (thứ 4 từ trái qua) tham quan mô hình nuôi tôm siêu thâm canh năng suất cao đang phát triển mạnh tại Cà Mau. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Nhân dịp Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026 sắp khai mạc với chủ đề “Tôm Cà Mau-Vươn tầm thế giới”, đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã chia sẻ với Báo Nhân Dân về bước chuyển mình sang kinh tế xanh và những kỳ vọng lớn từ ngày hội lớn này.

Chuyển mạnh tư duy từ lượng sang chất

Phóng viên (PV): Thưa đồng chí Chủ tịch, giữ vị thế dẫn đầu cả nước về ngành tôm, thời gian qua Cà Mau đã đạt được những dấu ấn nổi bật nào về thế mạnh này?

Đồng chí Lữ Quang Ngời: Con tôm có vai trò rất đặc biệt với Cà Mau. Đây không chỉ là sản phẩm chủ lực mà còn là trụ cột kinh tế của tỉnh. Con tôm gắn liền với sinh kế của hàng chục vạn nông dân, thúc đẩy công nghiệp chế biến, xuất khẩu và tạo đà tăng trưởng chung cho toàn địa phương.

Đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau trả lời phỏng vấn Báo Nhân Dân. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Tính đến hết tháng 10/2026, diện tích nuôi tôm của tỉnh đạt khoảng 419.000ha. Sản lượng thu hoạch đạt gần 557 nghìn tấn, hoàn thành 92% kế hoạch năm và tăng 7,9% so với cùng kỳ. Toàn tỉnh hiện có 89 nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu với tổng công suất hơn 500 nghìn tấn mỗi năm. Sản phẩm tôm Cà Mau đã có mặt tại khoảng 70 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Điều đáng mừng hơn cả là tư duy làm nghề của bà con và doanh nghiệp đã thay đổi rõ nét. Ngành tôm Cà Mau đang chuyển mạnh từ chạy theo quy mô, sản lượng sang nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng. Hệ sinh thái nuôi trồng ngày càng đa dạng, trải rộng từ mô hình tôm-rừng, tôm-lúa sinh thái đến nuôi thâm canh, siêu thâm canh công nghệ cao.

Nhà nông xã Tân Thuận (tỉnh Cà Mau) thu hoạch tôm quảng canh cải tiến nuôi theo quy trình hai giai đoạn. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Thời gian tới, Cà Mau không dừng lại ở việc giữ vững vị thế “Thủ phủ tôm”. Chúng tôi phấn đấu đưa địa phương trở thành Trung tâm công nghiệp tôm của cả nước. Tỉnh quyết tâm chuyển hóa lợi thế quy mô thành lợi thế giá trị, qua đó nâng cao thu nhập cho người nuôi và gia tăng sức cạnh tranh cho cộng đồng doanh nghiệp.

Lấy chữ “xanh” làm thước đo giá trị

Phóng viên: Tỉnh sẽ chuyển đổi sang các mô hình sinh thái, công nghệ cao và triển khai những giải pháp gì để nâng tầm thương hiệu “Tôm Cà Mau” trên thị trường quốc tế?

Đồng chí Lữ Quang Ngời: Cà Mau định hướng phát triển ngành tôm theo hướng hiện đại, sinh thái, công nghệ cao và bền vững. Do vậy, mọi quy hoạch đều phải bám sát đặc thù từng vùng sinh thái và đáp ứng khắt khe yêu cầu của thị trường.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời (ngồi giữa) tham quan mô hình nuôi tôm siêu thâm canh năng suất cao trên địa bàn xã Phú Tân, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Với các vùng nuôi tôm-rừng, tôm-lúa và mô hình sinh thái, tỉnh tập trung chuẩn hóa quy trình sản xuất. Chúng tôi đẩy mạnh cấp chứng nhận quốc tế, minh bạch truy xuất nguồn gốc và giảm phát thải khí nhà kính.

Tại các vùng nuôi tập trung, địa phương ưu tiên phát triển thâm canh, siêu thâm canh công nghệ cao. Đặc biệt, Cà Mau đang nhân rộng mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh tuần hoàn ít thay nước, an toàn sinh học (RAS-IMTA) với quy mô lên đến 1.500ha.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời (thứ 8 từ phải qua) tham quan mô hình nuôi thủy sản bền vững trên địa bàn xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh triển khai đồng bộ năm nhóm giải pháp trọng tâm. Thứ nhất là hoàn thiện hạ tầng vùng nuôi. Thứ hai là nâng cao chất lượng vật tư đầu vào và bảo đảm an toàn sinh học. Thứ ba là tổ chức lại sản xuất theo chuỗi liên kết chặt chẽ. Thứ tư là đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chế biến sâu. Thứ năm là mở rộng thị trường gắn với xây dựng thương hiệu “Tôm Cà Mau”.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời (thứ 4 từ phải qua) tham quan mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh tuần hoàn ít thay nước, an toàn sinh học (RAS-IMTA). (Ảnh: HỮU TÙNG)

Đến năm 2030, Cà Mau đặt mục tiêu sản lượng tôm đạt khoảng 731 nghìn tấn, mang về kim ngạch xuất khẩu 3,5 tỷ USD. Đích đến cuối cùng là giúp “Tôm Cà Mau” được thế giới nhận diện bằng chính chất lượng vượt trội, giá trị sinh thái, tính minh bạch và trách nhiệm với môi trường.

Đa sắc màu không gian văn hóa, giao thương

Phóng viên: Xin đồng chí chia sẻ những điểm nhấn đặc sắc trong chuỗi hoạt động của Festival năm nay để người dân, du khách và doanh nghiệp cùng đón chờ?

Đồng chí Lữ Quang Ngời: Dự kiến đón từ 8.000 đến 10.000 lượt khách, Festival tôm năm nay được thiết kế rất phong phú. Sự kiện gắn kết chặt chẽ giữa yếu tố chuyên ngành sâu rộng và không gian văn hóa cộng đồng gần gũi.

Tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển, tâm điểm sẽ là khu trưng bày, triển lãm quy mô khoảng 350 gian hàng. Trong đó có 150 gian hàng giới thiệu công nghệ, thiết bị và sản phẩm ngành tôm; 156 gian hàng quảng bá sản phẩm OCOP đặc trưng; 20 gian hàng ẩm thực cùng 24 gian hàng tư vấn việc làm phục vụ người lao động.

Về chuyên môn, tỉnh phối hợp Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội nghị phát triển ngành hàng tôm Việt Nam năm 2026 để bàn giải pháp định vị lại ngành tôm. Song song đó là Hội nghị kết nối cung cầu, giao thương và các chuyến tham quan thực tế tại những vùng nuôi sinh thái, công nghệ cao đạt chuẩn quốc tế. Không gian quảng bá còn mở rộng đến Thành phố Hồ Chí Minh thông qua Tuần lễ kết nối cung cầu.

Để tạo không khí sôi nổi chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, lễ hội mang đến nhiều trải nghiệm thú vị. Du khách sẽ được thưởng thức màn quảng diễn chế biến món ngon từ tôm, cua của gần 30 nhóm đầu bếp khắp cả nước. Bà con và du khách còn có thể hòa mình vào các hội thi dân dã, vui nhộn như bắt tôm trong bể, câu tôm càng xanh, phân loại tôm nhanh, xếp hình mô hình hay hóa trang “Tôm vui”… Tất cả đã sẵn sàng cho một mùa lễ hội ấn tượng, đậm đà tình đất và người vùng sông nước Cà Mau.

Kết nối thực chất, hội nhập sâu rộng

Phóng viên: Qua sự kiện quan trọng này, Cà Mau hướng đến những mục tiêu cốt lõi nào và muốn gửi gắm thông điệp gì tới bạn bè trong nước, quốc tế?

Đồng chí Lữ Quang Ngời: Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026 với chủ đề “Tôm Cà Mau-Vươn tầm thế giới” chính thức diễn ra từ 21-23/11/2026 không đơn thuần là dịp quảng bá sản phẩm. Tỉnh xác định đây là diễn đàn lớn để kết nối giao thương, thu hút đầu tư và mở rộng không gian phát triển cho toàn ngành tôm.

Lễ hội tập trung vào bốn mục tiêu cốt lõi. Một là nâng cao giá trị thương hiệu “Tôm Cà Mau”. Hai là thúc đẩy ngành tôm phát triển xanh, hiện đại và hội nhập. Ba là thắt chặt sợi dây liên kết giữa người nuôi, doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà đầu tư và thị trường. Bốn là quảng bá hình ảnh đất và người, bản sắc văn hóa cùng sản vật đặc trưng của vùng đất địa đầu cực nam Tổ quốc.

Thông qua sự kiện, Cà Mau muốn gửi một thông điệp rõ ràng đến bạn bè gần xa: “Tôm Cà Mau không chỉ là sản phẩm chủ lực, mà còn đại diện cho một ngành kinh tế xanh, hiện đại, minh bạch, có trách nhiệm và sẵn sàng hội nhập sâu rộng vào chuỗi giá trị toàn cầu”. Chúng tôi kỳ vọng những cái bắt tay tại lễ hội sẽ mở ra các cơ hội hợp tác thực chất, đưa con tôm quê hương sông nước Cà Mau ngày càng vươn xa.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh!