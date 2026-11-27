Theo ông Tô Văn Huấn (Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), trong giai đoạn 2016-2025, sản xuất sầu riêng của Việt Nam tăng nhanh về cả diện tích và sản lượng. Diện tích tăng từ 33,4 nghìn ha lên 195 nghìn ha, tốc độ tăng trưởng đạt 21,9%/năm; sản lượng tăng từ 399 nghìn tấn lên 1,8 triệu tấn, tăng trưởng đạt 18,8%/năm. Vùng Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ chiếm tỷ trọng lớn nhất với 54% diện tích và 46% sản lượng, tiếp theo là Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ.

Về xuất khẩu, giá trị sầu riêng tăng từ 177,7 triệu USD năm 2021 lên 3,86 tỷ USD năm 2025, chiếm 45,1% tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả. Đến tháng 10/2026, xuất khẩu sầu riêng đạt 3,315 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Sầu riêng quả tươi đã xuất sang 28 quốc gia và sầu riêng đông lạnh xuất sang 20 quốc gia. Trung Quốc vẫn là thị trường tiêu thụ chủ lực, chiếm hơn 95% khối lượng sầu riêng tươi xuất khẩu. Tuy nhiên, ngành hàng vẫn gặp nhiều khó khăn như sản xuất còn nhỏ lẻ, đầu ra phụ thuộc lớn vào Trung Quốc và chịu sự cạnh tranh từ Thái Lan, Malaysia, Philippines. Ông Huấn chỉ ra thực trạng nhiều diện tích trồng ngoài quy hoạch, thiếu hệ thống kho lạnh, vận chuyển đường bộ kéo dài, tình trạng thu hoạch trái chưa đủ độ chín, sâu bệnh hại nhiều và yêu cầu kiểm soát hóa chất, kim loại nặng ngày càng cao. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long còn đối mặt với hạn hán và xâm nhập mặn.

Thời gian tới, ngành nông nghiệp định hướng không mở rộng thêm diện tích mà tập trung nâng cao chất lượng, rà soát vùng trồng theo quy hoạch và quản lý chặt mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói. Ông Huấn đưa ra 3 nhóm giải pháp trọng tâm, gồm: Nâng cao nền tảng sản xuất (tăng phân bón hữu cơ, áp dụng IPM, IPHM, chủ động trữ nước, không rải vụ khi thiếu nước, giảm phát thải và nghiên cứu giống mới); nâng cao giá trị qua đầu tư công nghệ bảo quản, chế biến, vận chuyển và mở rộng thị trường trên cơ sở áp dụng VietGAP, nông nghiệp hữu cơ.

Theo PGS.TS Nguyễn Minh Châu, nguyên Viện trưởng Viện Cây ăn quả miền Nam, dù kim ngạch xuất khẩu vẫn tăng, ngành hàng sầu riêng không thể chỉ nhìn vào tốc độ tăng trưởng mà cần quan tâm nhiều hơn đến chất lượng sản phẩm.

Một giải pháp cần được chú trọng là ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong phun thuốc bảo vệ thực vật. Đây là công nghệ có thể giúp giảm lượng thuốc sử dụng, nâng cao hiệu quả phun và giảm sức lao động cho nông dân.

Ở góc độ doanh nghiệp (DN) bà Ngô Tường Vy, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Xuất nhập khẩu Chánh Thu cho rằng, dù có lợi thế về xuất khẩu sầu riêng tươi, Việt Nam vẫn chưa khai thác hết tiềm năng chế biến sâu. Năm 2025, tỷ trọng sầu riêng đông lạnh đạt khoảng 15,6% tổng lượng hàng xuất khẩu, tương đương 600 triệu USD. Tuy nhiên, con số này còn thấp so với Malaysia, nơi sản phẩm đông lạnh chiếm 84,5% kim ngạch xuất khẩu sầu riêng.

Thực tế thu mua cho thấy, tăng sản lượng chưa đồng nghĩa với cải thiện chất lượng. Tại Chánh Thu, lượng sầu riêng thu mua tăng từ 18.000 tấn năm 2024 lên 31.000–32.000 tấn năm 2025 và dự kiến đạt 40.000 tấn năm 2026. Trong khi đó, giá bình quân hàng loại A giảm từ 90.000 đồng/kg xuống 80.000 đồng/kg và dự kiến còn 70.000 đồng/kg. Đáng chú ý, tỷ lệ hàng loại A giảm dần qua các năm, trong khi hàng loại B, C có xu hướng tăng.

Theo bà Vy, nguyên nhân chủ yếu là tình trạng nông dân sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật chưa hợp lý. Bên cạnh đó, vật tư nông nghiệp giả, kém chất lượng và thói quen thu mua theo hình thức gom chung cũng gây khó khăn cho kiểm soát chất lượng. Tỷ lệ vùng trồng có mã số còn thấp, ảnh hưởng đến truy xuất nguồn gốc và xuất khẩu chính ngạch...

Để khắc phục, DN đề xuất tổ chức vùng trồng theo yêu cầu thị trường, thống nhất kế hoạch sản lượng, lịch mùa vụ và quy trình canh tác phù hợp điều kiện từng vùng. Một vấn đề quan trọng là xây dựng chuỗi liên kết giữa nông dân, hợp tác xã, thương lái và doanh nghiệp. Hoạt động thu mua cần chuyển từ gom hàng đại trà sang phân loại theo vùng trồng và tiêu chuẩn chất lượng; giá thu mua gắn với tỷ lệ sản phẩm đạt chuẩn.

Bà Vy nhấn mạnh, việc phát triển bền vững ngành hàng sầu riêng Việt Nam cần sự phối hợp của Nhà nước, DN, nhà khoa học và người nông dân, hướng tới nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị và giảm phụ thuộc vào xuất khẩu quả tươi.