Nâng tầm giá trị sản phẩm OCOP

Sản phẩm OCOP Bưởi Đoan Hùng vào mùa thu hoạch.

Tính đến tháng 10/2026, toàn tỉnh có 571 sản phẩm OCOP còn hiệu lực chứng nhận, bao gồm 478 sản phẩm đạt 3 sao, 84 sản phẩm đạt 4 sao và 9 sản phẩm đạt 5 sao. Kết quả này cho thấy sự nỗ lực bền bỉ của các hợp tác xã, doanh nghiệp và hộ sản xuất trong việc chuẩn hóa quy trình, nâng cao chất lượng. Tuy nhiên, số lượng sản phẩm được công nhận đôi khi chỉ là “phần nổi của tảng băng chìm”, chưa phản ánh đầy đủ hiệu quả kinh tế thực tế của chương trình. Điều quan trọng hơn là, sau khi được công nhận, các sản phẩm có duy trì được chất lượng, mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị hàng hoá và tạo thu nhập ổn định, lâu dài cho người dân cho người dân hay không. Đây cũng chính là thước đo thực chất đối với hiệu quả và sức lan toả lâu dài của chương trình OCOP.

Một trong khó khăn hiện nay là năng lực tổ chức sản xuất và khả năng đáp ứng thị trường còn nhiều hạn chế. Thêm vào đó, nhiều sản phẩm chưa tạo được sự khác biệt rõ nét, việc bảo hộ nhãn hiệu và quảng bá thương hiệu vẫn chưa xứng tầm với tiềm năng vốn có.

Quy trình đóng gói sản phẩm OCOP trà tía tô tại Hợp tác xã Nông nghiệp thực phẩm Thanh Lâm Phú Thọ.

Để nâng cao giá trị sản phẩm OCOP, các chủ thể phải chú trọng đổi mới phương thức tổ chức sản xuất, lấy chất lượng làm nền tảng cốt lõi. Đối với những cơ sở còn hạn chế về vốn và nhân lực, cần đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, năng suất và chất lượng. Tăng cường liên kết giữa hộ sản xuất, hợp tác xã và doanh nghiệp nhằm ổn định nguồn cung, giảm chi phí và nâng cao sức cạnh tranh.

Nhiều sản phẩm rau an toàn tại làng rau Tứ Xã được công nhận là sản phẩm OCOP, đủ điều kiện cung cấp cho các siêu thị trong và ngoài tỉnh, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người nông dân.

Cùng với việc nâng cao năng lực quản trị, chuẩn hóa sản xuất nhằm khắc phục tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, các chủ thể cần nắm bắt thị trường, quản lý dòng tiền và lập kế hoạch phương án kinh doanh bài bản, chi tiết tập trung vào hạng mục thiết yếu, tránh tình trạng đầu tư dàn trải, thiếu chiều sâu.

Các hoạt động xúc tiến thương mại cần được đổi mới theo hướng gắn chặt việc quảng bá với tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường tiêu thụ lâu dài. Việc tham gia các hội chợ, triển lãm hay kết nối cung cầu phải đi đôi với khảo sát thị hiếu khách hàng, kết hợp giữa kênh bán hàng truyền thống và thương mại điện tử, nền tảng số. Đặc biệt, việc gắn kết sản phẩm OCOP với du lịch nông thôn, du lịch sinh thái chính là hướng đi có nhiều sức sống, giúp gia tăng trải nghiệm cho du khách và nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm địa phương.

Từ đầu năm đến nay, Chi cục Phát triển nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường đã hỗ trợ 4 sản phẩm của Công ty cổ phần Ong Tam Đảo đạt OCOP 5 sao, đồng thời đánh giá, phân hạng nhiều hồ sơ sản phẩm mới trên địa bàn tỉnh. Theo ông Nguyễn Thanh Hiệp - Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn, các chủ thể đã từng bước thay đổi tư duy, chú trọng nâng cao chất lượng và giá trị hàng hóa. Tuy nhiên, để duy trì thành quả bền vững, công tác tuyên truyền, hướng dẫn đánh giá lại sản phẩm khi hết thời hạn chứng nhận cần được đẩy mạnh, nhất là với các sản phẩm 4 sao. Đồng thời, chính quyền cơ sở và các cơ quan chuyên môn cần sát sao đồng hành, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn về vốn, chính sách, vùng nguyên liệu và kết nối thị trường cho người dân.

Về lâu dài, hiệu quả của Chương trình OCOP không chỉ nằm ở con số sản phẩm được vinh danh hay thứ hạng sao trên giấy tờ, mà thước đo chính xác nhất chính là sức tiêu thụ, giá trị hàng hóa, nguồn thu nhập của người sản xuất và sức sống của thương hiệu trên thương trường. Khi những điểm nghẽn về vốn, công nghệ và thị trường được khơi thông, các sản phẩm OCOP mang đậm bản sắc quê hương Phú Thọ sẽ vươn xa mạnh mẽ, góp phần làm rạng rỡ thêm bức tranh kinh tế nông thôn ngày càng sung túc, khởi sắc.