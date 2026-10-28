Nâng tầm giá trị nông sản

Giám đốc HTX Ara-Tay Coffee, xã Mường Chanh giới thiệu sản phẩm cà phê cho phụ nữ trong xã.

Tại xã Mường Chanh, HTX Ara-Tay Coffee là một trong những mô hình liên kết phát triển cà phê Arabica mang lại giá trị kinh tế cao. HTX hiện có 14 thành viên, trực tiếp canh tác 70 ha cà phê, liên kết thu mua nguyên liệu của khoảng 300 hộ dân. Mỗi năm, HTX tiêu thụ khoảng 80 tấn cà phê quả tươi, trên 12 tấn cà phê nhân xanh, doanh thu đạt hơn 2 tỷ đồng. HTX phát triển 4 dòng sản phẩm gồm cà phê nhân xanh Natural, cà phê Honey, cà phê bột và trà cascara; sản phẩm đạt OCOP 4 sao, tiêu thụ rộng rãi ở thị trường trong nước và xuất khẩu.

Du khách check-in tại vườn cam Mộc Việt, phường Vân Sơn.

Nâng cao chất lượng sản phẩm, HTX chú trọng kiểm soát quy trình từ chăm sóc, thu hái đến sơ chế, chế biến; hướng dẫn các hộ liên kết ưu tiên thu hái quả chín, thực hiện đúng kỹ thuật, bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào. Bà Cầm Thị Mòn, Giám đốc HTX Ara-Tay Coffee, cho biết: Chúng tôi xác định xây dựng vùng nguyên liệu chất lượng là yếu tố quan trọng để nâng cao giá trị cà phê. HTX tập trung liên kết với người dân, hướng dẫn sản xuất theo tiêu chuẩn cà phê đặc sản. Việc gắn sản xuất với chế biến, truy xuất nguồn gốc và tiêu thụ góp phần nâng cao giá trị hạt cà phê, tạo động lực để người dân duy trì sản xuất theo quy trình chất lượng.

Sản phẩm cà phê của HTX Ara-Tay Coffee, xã Mường Chanh được đầu tư bao bì, nhãn mác.

Còn tại phường Vân Sơn, việc phát triển cây ăn quả theo quy trình sản xuất an toàn đang là hướng đi được chú trọng nhân rộng. Như tại vườn cam Mộc Việt hiện đang ưu tiên sử dụng phân hữu cơ, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp trong chăm sóc cây trồng, đồng thời kết hợp sản xuất với du lịch trải nghiệm. Ông Trần Văn Khanh, chủ vườn cam Mộc Việt, thông tin: Vườn cam được trồng từ năm 2008 với diện tích hơn 1 ha, đến nay mở rộng gần 5 ha, trong đó 3 ha phục vụ du lịch trải nghiệm. Gia đình ưu tiên sử dụng phân hữu cơ để chăm sóc cây. Mỗi năm, vườn cung cấp khoảng 150 tấn cam, doanh thu đạt 2-4 tỷ đồng, sản phẩm được bán lẻ cho du khách và tiêu thụ trong tỉnh và một số tỉnh, thành trong nước. Năm 2025, sản phẩm cam Mộc Việt được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao. Thời gian tới, nhà vườn tiếp tục nâng cao chất lượng, hoàn thiện bao bì, nhãn mác, hướng tới tiêu chuẩn OCOP 4 sao và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Sản phẩm cam Navel đạt chuẩn OCOP 3 sao của vườn cam Mộc Việt, phường Vân Sơn.

Toàn tỉnh hiện có hơn 99.000 hộ nông dân đăng ký sản xuất, chế biến, kinh doanh và tiêu thụ nông sản, thực phẩm bảo đảm an toàn. Đồng hành với nông dân, từ đầu năm đến nay, các cấp Hội Nông dân đã vận động gần 3.000 hội viên tham gia tổ hợp tác, HTX; hỗ trợ thành lập mới 3 tổ hợp tác và 11 HTX nông nghiệp. Đến nay, toàn tỉnh đã có 214 sản phẩm OCOP, góp phần thúc đẩy các chủ thể nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Ông Bạc Cầm Khuyên, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, cho biết: Thời gian tới, Hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên thay đổi tư duy sản xuất, phát triển các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; hỗ trợ tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, thúc đẩy liên kết giữa nông dân, tổ hợp tác, HTX và doanh nghiệp. Đồng thời, Hội chú trọng hỗ trợ quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm, ứng dụng công nghệ số, nâng cao chất lượng nông sản, bảo đảm an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc, góp phần hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ hiệu quả, bền vững.

Khi nông dân, HTX và doanh nghiệp cùng gắn kết trong một chuỗi sản xuất có tiêu chuẩn, chất lượng và đầu ra được bảo đảm, nông sản Sơn La sẽ có thêm sức bật để vươn xa, khẳng định thương hiệu trên thị trường. Đây cũng là nền tảng để nâng cao thu nhập cho người dân, tạo động lực phát triển nền nông nghiệp hàng hóa theo hướng hiện đại, bền vững.