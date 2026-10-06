Nâng tầm giá trị, khẳng định vị thế thương hiệu Việt

Công ty TNHH MTV Yến sào Khánh Hòa lần thứ 5 liên tiếp công ty có sản phẩm được công nhận đạt Thương hiệu quốc gia. Ảnh: Lưu Quyên

Bệ phóng để thương hiệu Việt bứt phá

Là chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn của Chính phủ, Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam đã trải qua 23 năm triển khai với sự phối hợp của các bộ, ngành, địa phương và sự hưởng ứng của cộng đồng doanh nghiệp.

Đánh giá về hành trình này, ông Lương Hoàng Thái, Thứ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh, việc kiên định ba giá trị “Chất lượng - Đổi mới, sáng tạo - Năng lực tiên phong” đã góp phần khơi dậy khát vọng xây dựng những thương hiệu mạnh, đưa trí tuệ, bản lĩnh và sức sáng tạo Việt Nam vươn tầm ra thị trường quốc tế.

Theo Brand Finance, năm 2026, giá trị Thương hiệu quốc gia Việt Nam đạt 462,279 tỷ USD, tăng 45,14% so với năm 2020, xếp thứ 32/193 quốc gia được xếp hạng.

Giai đoạn 2020 - 2026, tỷ lệ doanh nghiệp có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia trong Top 50 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam tăng từ 42% lên 50%.

Riêng trong Top 10 năm 2026, có 5 doanh nghiệp sở hữu sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia, chiếm khoảng 69,1% tổng giá trị của nhóm. “Đây là những kết quả đáng tự hào, cho thấy tiềm lực và sự trưởng thành của thương hiệu Việt”, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái đánh giá.

Cùng với giá trị thương hiệu, quy mô chương trình cũng mở rộng rõ rệt. Số đơn vị có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia tăng từ 30 doanh nghiệp năm 2008 lên 190 doanh nghiệp năm 2024 và đạt mốc 227 doanh nghiệp với 499 sản phẩm được công nhận trong kỳ xét chọn năm 2026.

Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại cho hay, thông qua hệ thống tiêu chí của chương trình, Nhà nước lựa chọn các sản phẩm đáp ứng yêu cầu về chất lượng, đổi mới sáng tạo và năng lực tiên phong, qua đó hình thành lực lượng doanh nghiệp tiêu biểu có khả năng lan tỏa các giá trị của thương hiệu quốc gia Việt Nam trong cộng đồng doanh nghiệp và trên thị trường trong nước, quốc tế. Ba giá trị cốt lõi này là định hướng để doanh nghiệp không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, trình độ công nghệ và sức cạnh tranh.

Thời gian tới, chương trình tiếp tục phát huy giá trị văn hóa trong xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng sản phẩm bằng khoa học - công nghệ, đồng thời tăng cường kết nối với ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa.

Để cụ thể hóa định hướng này, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị hỗ trợ doanh nghiệp sau công nhận, chú trọng quản trị, bảo vệ thương hiệu, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và gắn xúc tiến thương mại với mở rộng thị trường.

Từ niềm tin thương hiệu đến năng lực cạnh tranh toàn cầu

Dù đạt nhiều kết quả tích cực, thương hiệu Việt trên trường quốc tế vẫn đối mặt với không ít rào cản. Theo ông Đinh Hồng Kỳ, Chủ tịch HĐQT Công ty Secoin, thương hiệu quốc gia hiện nay vẫn chưa phản ánh đúng năng lực sản xuất thực sự của doanh nghiệp do nền kinh tế phụ thuộc lớn vào khu vực FDI, trong khi doanh nghiệp nội địa chủ yếu tham gia vào khâu gia công với giá trị gia tăng thấp. Bên cạnh rào cản thể chế, các tiêu chuẩn khắt khe về “hàng rào xanh” như ESG, đo lường dấu chân carbon hay truy xuất nguồn gốc đang tạo áp lực lớn.

Theo ông Đinh Hồng Kỳ, doanh nghiệp Việt không cần trở thành “gã khổng lồ” để cạnh tranh toàn cầu mà cần tìm ra bản sắc riêng. Secoin khẳng định vị thế bằng 5 yếu tố: Chất lượng, tính độc đáo, tính đích thực, thiết kế và yếu tố môi trường. Đặc biệt, nhờ hợp tác với các nhà thiết kế quốc tế tại Mỹ, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Secoin đã chuyển từ gia công (OEM) sang tự thiết kế (ODM) và xây dựng thương hiệu riêng (OBM).

Để đồng hành cùng doanh nghiệp xây dựng thương hiệu, ông Kỳ đề xuất Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp cả trong thiết kế, xây dựng thương hiệu và hình thành hệ sinh thái liên kết giữa nhà thiết kế, doanh nghiệp và thị trường.

Bên cạnh bản sắc và thiết kế, năng lực sản xuất thực chất chính là trụ cột giữ vững niềm tin thương hiệu. Ông Lê Việt, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - VNSTEEL cho biết, việc sản phẩm tiếp tục đạt thương hiệu quốc gia trước hết là sự ghi nhận đối với chất lượng và uy tín, góp phần củng cố niềm tin của khách hàng, nhà thầu và đối tác. Tuy nhiên, danh hiệu mới là cơ sở ban đầu khi tiếp cận thị trường mới. Để có đơn hàng và duy trì quan hệ lâu dài, doanh nghiệp phải chứng minh năng lực thực chất về sản lượng, tiến độ giao hàng, ứng dụng công nghệ tự động hóa và hướng tới sản xuất thép chất lượng cao, thân thiện môi trường.

Còn Tiến sĩ Nguyễn Quang Thái, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dược phẩm Thái Minh nhận định, danh hiệu thương hiệu quốc gia có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo dựng và củng cố niềm tin với người tiêu dùng trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động.

Dù vậy, niềm tin chỉ được duy trì khi doanh nghiệp bảo đảm chất lượng sản phẩm và minh bạch thông tin. Từ thực tiễn hoạt động, ông Thái đề xuất cơ quan quản lý nghiên cứu cơ chế khuyến khích phù hợp đối với sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia trong các chương trình đấu thầu, mua sắm của Nhà nước, qua đó tạo thêm động lực cho sản phẩm Việt cạnh tranh với hàng ngoại nhập.

Thương hiệu quốc gia vì thế không chỉ là dấu mốc của từng doanh nghiệp mà còn là một phần hình ảnh hàng hóa Việt Nam trên thị trường. Khi doanh nghiệp chủ động nâng cao chất lượng, đổi mới công nghệ, kiên định chuyển đổi xanh và thực hiện nhất quán các cam kết, danh hiệu thương hiệu quốc gia mới có thể chuyển hóa thành niềm tin, cơ hội thị trường và năng lực cạnh tranh bền vững trên trường quốc tế.