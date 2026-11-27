Điểm tựa của nghề chế biến

Những chuyến tàu cập cảng Cửa Sót (xã Lộc Hà) mang về đủ loại hải sản, từ cá thu, cá nục, cá cơm đến mực, tôm, tép... Sau mỗi chuyến vươn khơi, một phần sản lượng được các cơ sở thu mua để sơ chế, phơi khô hoặc chế biến thành nước mắm, ruốc và nhiều mặt hàng khác. Từ nguồn nguyên liệu ấy, nghề chế biến hải sản đã trở thành một phần quan trọng trong đời sống sản xuất của cư dân vùng biển Lộc Hà.

Những tàu đánh cá mang về nguồn nguyên liệu dồi dào, đa dạng, chất lượng cho các cơ sở chế biến hải sản.

Chị Phan Thị Hương – chuyên viên Phòng Kinh tế, UBND xã Lộc Hà cho biết: “Toàn xã có 279 tàu cá đăng ký trên hệ thống VNFishbase, 100% được cấp phép khai thác. Sản lượng khai thác hằng năm đạt hơn 3.885 tấn; nuôi trồng đóng góp khoảng 165 tấn thủy sản. Đây là nguồn nguyên liệu dồi dào, tạo lợi thế phát triển nghề chế biến. Vì vậy, địa phương đã, đang khuyến khích ngư dân nâng cao hiệu quả khai thác, mở rộng nuôi trồng, tận dụng nguồn nguyên liệu dồi dào sẵn có để đáp ứng nhu cầu sản xuất của các cơ sở chế biến”.

Những mẻ cá cơm tươi ngon được đưa vào bờ để làm nguyên liệu chế biến nước mắm.

Cùng với nguồn nguyên liệu, người dân ven biển xã Lộc Hà còn có kinh nghiệm trong lựa chọn, sơ chế và chế biến hải sản. Từ cách chọn cá cơm làm nước mắm, lựa tép biển làm mắm tôm đến kỹ thuật ướp muối, phơi khô, ủ chượp, mỗi sản phẩm đều thể hiện sự am hiểu nguyên liệu và bí quyết riêng của người làm nghề. Kinh nghiệm qua nhiều thế hệ góp phần giữ hương vị đặc trưng, tạo nền tảng để sản phẩm truyền thống nâng cao chất lượng, trở thành hàng hóa có sức cạnh tranh trên thị trường.

Chị Nguyễn Thị Tâm – chủ cơ sở sản xuất và chế biến hải sản Tâm Loan (thôn Hải Bằng) chia sẻ: “Để có nước mắm thơm ngon, khâu chọn cá, định lượng muối và kỹ thuật ủ chượp phải đúng quy trình, dựa trên kinh nghiệm nhiều năm. Chúng tôi gìn giữ bí quyết truyền thống để bảo đảm hương vị, đồng thời đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại vào sản xuất, đóng chai, bảo quản. Sự kết hợp này giúp nâng cao chất lượng, tăng sản lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường và mở rộng đầu ra”.

Cơ sở sản xuất và chế biến hải sản Tâm Loan đã kết hợp kinh nghiệm sản xuất truyền thống với đầu tư máy móc, trang thiết bị hiện đại để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Hệ thống hạ tầng sản xuất cũng đang góp phần tạo chuyển biến cho lĩnh vực chế biến hải sản ở Lộc Hà. Địa phương đang có cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão có quy mô thuộc nhóm lớn nhất tỉnh, mỗi năm đón khoảng 20.000 lượt tàu thuyền cập cảng với khoảng 9.000 tấn hải sản và tiếp nhận gần 3.000 tấn hàng hóa phục vụ sản xuất. Bên cạnh đó, Cụm công nghiệp Thạch Kim (thôn Long Hải) rộng hơn 5 ha cùng hệ thống kho lạnh, khu sơ chế, chế biến được đầu tư, giúp hoạt động sản xuất từ thủy hải sản thuận tiện hơn.

Nâng tầm sản phẩm, tạo giá trị sản xuất 250 tỷ đồng

Từ nền tảng nghề truyền thống, chế biến hải sản tại xã Lộc Hà đang chuyển biến rõ nét. Nhiều hộ sản xuất đầu tư nhà xưởng, kho lạnh, máy móc, thiết bị bảo quản, từng bước chuyển từ phương thức thủ công, nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa. Điều kiện sản xuất được nâng cấp giúp các cơ sở chủ động thu mua, bảo quản nguyên liệu, kéo dài thời gian chế biến, hạn chế hao hụt. Đây là bước chuyển quan trọng để nâng cao chất lượng, tăng sản lượng, mở rộng thị trường và gia tăng giá trị hải sản địa phương.

Cơ sở sản xuất và chế biến hải sản Bích Lan tập trung vào dòng mực khô chất lượng.

Đáng chú ý nhất là tại Cụm công nghiệp Thạch Kim (thôn Long Hải), hoạt động thu mua, bảo quản, chế biến ngày càng chuyên nghiệp. Hiện có 25 hộ sản xuất, kinh doanh đầu tư xây dựng kho đông lạnh, sân phơi, kho muối, máy móc, tấm năng lượng mặt trời... Mỗi năm, các cơ sở tiếp nhận hàng nghìn tấn hải sản để cấp đông, cung ứng nguyên liệu; trong đó có khoảng 1/2 sản lượng được sơ chế, chế biến tại chỗ qua các công đoạn phi lê, tẩm ướp, phơi khô, nướng. Doanh thu mỗi hộ đạt 2–4 tỷ đồng/năm, cá biệt có những hộ khoảng 7 - 10 tỷ đồng.

Chị Nguyễn Thị Thiệp – chủ cơ sở sản xuất, chế biến hải sản tại Cụm công nghiệp Thạch Kim cho biết: “Chúng tôi đầu tư hơn 10 tỷ đồng xây dựng hai kho bảo quản, một kho cấp đông và hạ tầng phục vụ thu mua, chế biến. Hệ thống kho giúp cơ sở chủ động thu mua, bảo quản 180 tấn nguyên liệu, kéo dài thời gian lưu trữ, hạn chế hao hụt, giữ chất lượng sản phẩm”.

Quy trình phơi nắng khi sản xuất nước mắm Vân Thọ.

Điểm nổi bật trong chế biến hải sản Lộc Hà là nhiều cơ sở đầu tư công nghệ, phát triển sản phẩm chế biến sâu, chú trọng xây dựng thương hiệu, phát triển sản phẩm OCOP. Tiêu biểu có mực khô Ngọc Diệp; nước mắm Hòa Cung, Tâm Loan, Bồ Lô; nước mắm sành Ngọc Tích; mực khô Bích Lan… Chương trình OCOP góp phần nâng tầm đặc sản, mở rộng thị trường; một số cơ sở tăng quy mô sản xuất gấp 8–12 lần so với khi tham gia, nâng cao hiệu quả kinh tế.

Chị Nguyễn Thị Trung – chủ cơ sở chế biến hải sản Ngọc Diệp (thôn Cửa Sót) – chia sẻ: “Nếu bán mực tươi, giá trị phụ thuộc giá thu mua lúc cập cảng, khoảng 300 - 400 nghìn đồng/kg. Khi chế biến thành mực một nắng, giá trị tăng đáng kể, trừ chi phí, cơ sở có thể lãi khoảng 400 - 500 nghìn đồng/kg. Nhờ chế biến, hiệu quả kinh tế cao hơn, sản phẩm cũng có khả năng tiêu thụ rộng hơn”.

Toàn xã Lộc Hà hiện có khoảng 600 hộ sản xuất nước mắm, bình quân mỗi hộ đạt 1.000 lít/năm. Bên cạnh đó còn có hàng trăm hộ sản xuất, chế biến hải sản quy mô nhỏ lẻ về các sản phẩm như ruốc, mắm tôm, cá khô, mực khô, hải sản một nắng. Những năm gần đây, hầu hết các cơ sở đều chú trọng đầu tư hạ tầng, chất lượng, thương hiệu và mở rộng thị trường. Nhờ đó, giá trị sản xuất chế biến hải sản đạt khoảng 250 tỷ đồng/năm, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hàng nghìn lao động.

Hải sản Lộc Hà sau chế biến đang dần khẳng định thương hiệu và uy tín trong các hội chợ, triển lãm cùng thị trường trong và ngoài tỉnh.

Ông Trần Phi Long – Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Hà khẳng định: “Chế biến hải sản là khâu quan trọng để nâng cao giá trị kinh tế biển, không chỉ tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm khai thác mà còn mở rộng việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Với lợi thế về nguồn nguyên liệu, bề dày nghề truyền thống và sự phát triển của các cơ sở sản xuất, Lộc Hà xác định đây là lĩnh vực cần tiếp tục ưu tiên đầu tư.

Thời gian tới, địa phương sẽ khuyến khích đổi mới công nghệ, đẩy mạnh chế biến sâu, nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP, xây dựng thương hiệu và kết nối chặt chẽ các khâu từ khai thác, chế biến đến tiêu thụ. Cùng với phát triển sản xuất, địa phương cũng sẽ chú trọng kiểm soát chất thải, bảo vệ môi trường, hướng tới phát triển kinh tế biển hiệu quả, bền vững”.