Một số sản phẩm chế biến sâu từ cây hoa sen của Hợp tác xã Trà sen Tân An (xã Ứng Hòa) tham gia mô hình do Trung tâm Khuyến nông Hà Nội triển khai năm 2026. Ảnh: Huy Nguyện

Phù hợp thổ nhưỡng, hiệu quả kinh tế cao

Năm 2026, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội triển khai các mô hình sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và đáp ứng nhu cầu thị trường. Trong đó, mô hình trồng hoa sen giống mới tại hai xã Chuyên Mỹ và Ứng Hoà đã phát huy được lợi thế về điều kiện tự nhiên, đồng thời gắn sản xuất với nhu cầu tiêu thụ.

Anh Vũ Văn Đình, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Phú Chuyên (xã Chuyên Mỹ) chia sẻ, năm 2026 hợp tác xã triển khai mô hình với diện tích 10 ha. Theo đó, hợp tác xã được Trung tâm Khuyến nông Hà Nội hỗ trợ 10.000 cây giống sen Bách diệp hồng. Thổ nhưỡng đất trũng của xã rất phù hợp với cây sen. Sen dễ trồng, ít tốn công, mang lại giá trị kinh tế cao, đặc biệt khi được liên kết sản xuất theo mô hình bài bản như hiện nay.

Kết quả, giống sen Bách Diệp hồng được trồng tại xã Chuyên Mỹ sinh trưởng, phát triển tốt, thích nghi với điều kiện đất đai, nguồn nước và khí hậu tại địa phương. Các hộ đã thu hoạch hoa sen, bán hoa tươi với giá 3.000 đồng/bông và bán trà sen ướp bông với giá 30.000 đồng/bông. Lợi nhuận từ sản xuất hoa sen đạt từ trung bình từ hơn 40-80 triệu đồng/ha năm đầu tiên. Dự kiến từ năm thứ 2 trở đi sẽ đạt lợi nhuận cao hơn.

Tại xã Ứng Hòa, mô hình được triển khai trên quy mô 10 ha, với hai giống sen Bách Diệp hồng và sen Mặt Bằng. Các hộ dân tham gia mô hình được hỗ trợ 50% chi phí giống, 50% vật tư gồm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; đồng thời được tập huấn về kỹ thuật trồng, chăm sóc đạt hiệu quả sản xuất cao.

Bà Nguyễn Thị An, đại diện Hợp tác xã Trà sen Tân An (xã Ứng Hoà) cho hay, hợp tác xã hiện có khoảng 17,5ha trồng sen, trong đó 7,5ha được Trung tâm Khuyến nông Hà Nội hỗ trợ triển khai mô hình trong năm 2026.Khi sen vào mùa nở rộ, năng suất bình quân đạt khoảng 20.000 bông/ha. Mỗi ngày, hợp tác xã cung ứng ra thị trường khoảng 5.000-7.000 bông. Đáng chú ý, hoa sen phục vụ ướp trà có giá khoảng 30.000 đồng/bông, cao hơn nhiều so với hoa tươi thông thường.

Mô hình sản xuất cây hoa sen thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường, phù hợp với nhu cầu thị trường tại xã Ứng Hoà. Ảnh: Trần Hiền

Đánh giá về kết quả thực hiện mô hình, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Hà Nội Đoàn Đức Dân cho biết, cả hai giống sen đều sinh trưởng, phát triển tốt, thích nghi với điều kiện thổ nhưỡng, nguồn nước và khí hậu của địa phương, khả năng chống chịu sâu bệnh khá. Năng suất bình quân đạt khoảng 30.000 bông hoa và 2.200kg hạt sen tươi/ha; dự kiến từ năm thứ hai trở đi năng suất tiếp tục tăng khi cây bước vào giai đoạn ổn định.

Tuy nhiên, hiệu quả kinh tế phụ thuộc vào phương thức khai thác và tiêu thụ sản phẩm. Sen Bách Diệp khi kết hợp sản xuất hoa tươi với chế biến trà sen cho hiệu quả kinh tế cao hơn nhờ nâng cao giá trị và đa dạng hóa đầu ra. Đối với sen Mặt Bằng sản xuất lấy hạt, do là năm đầu triển khai nên còn phát sinh các khoản đầu tư ban đầu cho giống, cải tạo mặt bằng, vật tư và cơ sở hạ tầng nên hiệu quả kinh tế chưa phản ánh đầy đủ tiềm năng lâu dài.

Mở rộng diện tích, tăng liên kết tiêu thụ sản phẩm

Xác định, việc gắn sản xuất sen với chế biến, đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng đầu ra là hướng phù hợp để nâng cao hiệu quả kinh tế của mô hình, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội đã kết nối với các doanh nghiệp, hợp tác xã hỗ trợ nông dân bao tiêu sản phẩm. Theo đó, Hợp tác xã Hoàng Trà đã thu mua toàn bộ hoa sen Bách Diệp hồng do Hợp tác xã nông nghiệp Phú Chuyên (xã Chuyên Mỹ) sản xuất với giá 3.000 đồng/bông.

Chuỗi liên kết không chỉ giúp người dân yên tâm mở rộng diện tích trồng sen mà còn góp phần hình thành vùng nguyên liệu ổn định, bảo đảm chất lượng phục vụ chế biến các sản phẩm từ sen, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, phát triển kinh tế địa phương theo hướng hiện đại, bền vững.

Đáng chú ý, mô hình trồng sen giống mới thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và đáp ứng nhu cầu thị trường được lãnh đạo các xã thực hiện mô hình đánh giá tích cực khi phù hợp với định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp và chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên các vùng đất trũng, sản xuất lúa kém hiệu quả.

Mô hình sản xuất cây hoa sen thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường, phù hợp với nhu cầu thị trường tại xã Chuyên Mỹ. Ảnh: Trần Hiền

Bên cạnh đó, các xã cũng đề nghị Trung tâm Khuyến nông Hà Nội tiếp tục hỗ trợ chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, đồng hành cùng địa phương trong xây dựng các chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm, cũng như đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân mở rộng diện tích trồng sen tại những vùng đất trũng.

PGS.TS Đặng Văn Đông, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Rau quả (Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam) đánh giá cao việc thành phố Hà Nội chú trọng xây dựng các vùng sản xuất chuyên canh gắn với sản phẩm đặc sản, lợi thế riêng của từng địa phương, qua đó nâng cao khả năng cạnh tranh và giá trị gia tăng cho nông sản.

Điều này càng chứng tỏ phát triển nông nghiệp xanh không chỉ là yêu cầu đổi mới phương thức sản xuất mà còn là giải pháp kết hợp hài hòa giữa lợi ích kinh tế và trách nhiệm bảo vệ môi trường. Khi được tổ chức bài bản, gắn với lợi thế địa phương, ứng dụng công nghệ phù hợp và xây dựng chuỗi liên kết bền vững, các mô hình này sẽ góp phần nâng cao giá trị nông sản, cải thiện thu nhập cho người dân, bảo tồn tài nguyên và tạo động lực phát triển nông thôn Hà Nội theo hướng xanh, hiện đại, bền vững.

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, toàn thành phố hiện có hơn 600ha sen. Cây sen không chỉ được khai thác để lấy hoa, hạt mà còn trở thành nguồn nguyên liệu cho nhiều sản phẩm có giá trị như tinh dầu sen, tơ sen, trà sen... Việc đa dạng hóa sản phẩm giúp kéo dài chuỗi giá trị, thay vì chỉ phụ thuộc vào việc bán hoa tươi trong mùa sen.

Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.