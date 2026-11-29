Tiểu cảnh đẹp của cây và hoa ở vòng xoay chợ Đà Lạt được trang trí chào mừng Festival Hoa Đà Lạt năm 2026. (Ảnh: tư liệu)

Xã hội hóa và tự chủ nguồn lực

Diễn ra trong bối cảnh sau hơn 1 năm thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 với chủ đề “Đà Lạt - Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc” không chỉ là sự kiện quảng bá du lịch đơn thuần. Đây còn là phép thử về năng lực điều hành và sức mạnh đoàn kết của toàn hệ thống chính trị, cùng các tầng lớp Nhân dân Lâm Đồng.

Thực tiễn 10 mùa hoa trước cho thấy, lễ hội chỉ thực sự sống động khi thoát khỏi mô hình "nhà nước làm, người dân xem". Để tạo thay đổi thực chất cho kỳ Festival Hoa năm 2026, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu thay đổi căn bản phương thức tổ chức. Đó là giảm dần sự phụ thuộc vào ngân sách nhà nước, phát huy tối đa tính tự chủ của cơ sở và nguồn lực xã hội hóa.

Một góc rực sắc hoa được nhiều người đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm tại Đồi Cù Đà Lạt trước thềm Festival Hoa (Ảnh: tư liệu)

Chỉ đạo tại cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị lễ hội, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh: Đây là “điểm son” rất sáng, mang tính đặc trưng, riêng có của Lâm Đồng mà không phải địa phương nào cũng sở hữu được.

“Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 là sự kiện đang được cả nước quan tâm, hướng về. Với tầm quan trọng đó, các đơn vị, địa phương phải chủ động mọi kế hoạch, bảo đảm chương trình diễn ra thành công, tạo nhiều dấu ấn”, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đề nghị.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu tất cả cơ quan, địa phương, doanh nghiệp, người dân cùng đồng hành với tỉnh trong Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026

Sự chủ động ấy được cụ thể hóa bằng những yêu cầu rạch ròi. Các chương trình do phường, xã tổ chức phải tự cân đối kinh phí, tuyệt đối không ỷ lại cấp trên. Riêng 2 chương trình trọng điểm là lễ khai mạc và bế mạc, kết hợp chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2027, tỉnh chủ trương vận động doanh nghiệp tài trợ trực tiếp, nhằm bảo đảm tiến độ và sự linh hoạt.

Tất cả cơ quan, địa phương, doanh nghiệp, người dân cùng đồng hành với tỉnh. Tất cả cùng đồng lòng, phối hợp chặt chẽ để mang lại một mùa lễ hội Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 trọn vẹn, chu đáo và ý nghĩa. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười

Đáp lại sự kiến tạo của chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh lập tức nhập cuộc. Ông Phan Thanh Sang, Chủ tịch Hiệp hội Hoa Đà Lạt cho biết, đơn vị dự kiến vận động tài trợ hoa trang trí cho khoảng 1.000 xe phục vụ đêm khai mạc.

Lâm Đồng là tỉnh đi đầu trong sản xuất hoa lan hồ điệp của cả nước. (Ảnh: tư liệu)

Việc huy động hội viên dựng không gian hoa rộng 500 m² giới thiệu các giống hoa, lá trang trí mới như arum, hồ điệp, địa lan, viking begonia... cũng được triển khai.

Cùng với đó, các doanh nghiệp lớn như Dalat Hasfarm, Công ty Thành Thành Công… cũng đăng ký diễu hành xe hoa, tạo nên chuỗi giá trị cộng hưởng chặt chẽ giữa nhà quản lý và người làm nghề.

Lòng dân đồng thuận để “mỗi người dân là một đại sứ”

Nếu cơ chế và nguồn lực doanh nghiệp tạo nên bộ khung quy mô cho Festival Hoa thì chính sự tự giác của người dân mới là yếu tố thổi hồn cho lễ hội. Chiến dịch “Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI” đã nhanh chóng chuyển hóa từ khẩu hiệu thành hành động cụ thể tại hàng chục xã, phường, đặc khu trên địa bàn.

Tại phường Lâm Viên - Đà Lạt, cuộc thi “Mỗi tổ dân phố một tuyến đường hoa” đã thu hút 100% khu dân cư tham gia. Phường dự kiến ra quân đồng loạt tại 17/17 tổ dân phố để dọn dẹp vệ sinh môi trường, trồng và chăm sóc hoa.

Phụ nữ các địa phương hưởng ứng trồng hoa, cây xanh hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026

"Riêng công trình "Hàng cây dân vận" sẽ được triển khai với khoảng 600 cây mai anh đào tại Khu du lịch Thung lũng tình yêu, với sự tham gia của người dân và du khách”, Bí thư Đảng ủy phường Lâm Viên - Đà Lạt Đặng Quang Tú cho biết.

Ở phường Xuân Hương - Đà Lạt, 52 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và hộ gia đình đã đăng ký thực hiện 61 công trình cảnh quan. Tại xã Nam Ban Lâm Hà, tuyến đường thôn Từ Liêm rực rỡ sắc mai Nhật và thảm cỏ lạc hoàn toàn do bà con tự nguyện đóng góp công sức…

Bà Trần Thị Loan, Chi hội Phụ nữ thôn Từ Liêm, xã Nam Ban Lâm Hà chia sẻ: “Với người dân trong thôn, chăm chút con đường cũng là cách cùng nhau giữ gìn môi trường, xây dựng nếp sống văn minh ở khu dân cư”.

Lực lượng dân quân xã Nam Ban Lâm Hà chăm sóc cảnh quan đơn vị, thiết thực chào mừng lễ kỷ niệm, hưởng ứng phong trào "Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh"

Theo Bí thư Đảng ủy xã Nam Ban Lâm Hà, ông Nguyễn Văn Châu, việc vận động từng hộ gia đình góp sức từ những việc nhỏ nhất như trồng thêm khóm hoa, giữ sạch ngõ xóm… chính là nền tảng bền vững để tạo dựng diện mạo xanh, sạch, đẹp đón khách.

Không chỉ làm đẹp không gian sống, người dân Lâm Đồng còn trực tiếp tham gia kiến tạo nội dung văn hóa cho lễ hội. Phát huy danh hiệu Thành phố Sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực âm nhạc, các câu lạc bộ văn nghệ quần chúng và nghệ nhân bản địa trở thành những "đại sứ" quảng bá bản sắc địa phương.

Các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn phường Cam Ly - Đà Lạt ra quân thực hiện dọn dẹp vệ sinh, tôn tạo cảnh quan trên địa bàn

Chị Kra Jan Glư, người dân phường Cam Ly - Đà Lạt bộc bạch: “Tôi đã tham gia biểu diễn tại nhiều mùa Festival Hoa Đà Lạt. Tôi cảm thấy rất vui vì bản thân được hòa chung với sự kiện lớn của tỉnh và có thể lan tỏa lời ca, điệu múa, bản sắc văn hóa dân tộc Cơ Ho đến bạn bè, du khách gần xa”.

Tương tự, ông Nguyễn Đắc Việt, Phó Chủ tịch UBND xã Lạc Dương thông tin, địa phương phối hợp tổ chức “Liên hoan Văn hóa cồng chiêng và ẩm thực kết hợp trò chơi dân gian” cùng liên hoan văn nghệ quần chúng. Những hình thức giao lưu này tạo thêm không gian để người dân gặp gỡ, gắn kết và giới thiệu nét đặc sắc của cộng đồng với bạn bè, du khách.

Khẳng định thương hiệu "Đà Lạt bốn mùa hoa"

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 diễn ra với 12 chương trình chính và 28 chương trình hưởng ứng. Từ không gian hoa quanh hồ Xuân Hương, Triển lãm quốc tế hoa lan hồ điệp đến Lễ hội Văn hóa Thổ cẩm Việt Nam lần thứ III, Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam, chương trình “Tinh hoa biển cả”… Festival năm nay cho thấy nỗ lực kết nối không gian biển, hoa và đại ngàn của tỉnh Lâm Đồng.

Tuy nhiên, bài toán đặt ra cho Ban Tổ chức không chỉ là sự hoành tráng của những đêm hội, mà là hiệu ứng kinh tế - xã hội sau khi lễ hội khép lại. Nâng tầm Festival Hoa, suy cho cùng là đưa hoa hiện diện bền vững trong đời sống đô thị, thúc đẩy du lịch canh nông và mở rộng sinh kế cho người trồng hoa.

Đà Lạt đang cải tạo cảnh quan, xây dựng nhiều hạng mục chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026. (Ảnh: tư liệu)

Xuất phát từ tầm nhìn này, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu các chương trình phải được phân bổ khoa học, tránh dồn ép vào thời gian cao điểm, nhằm duy trì sức lan tỏa lâu dài, xây dựng Đà Lạt xứng danh “bốn mùa hoa”.

Các địa phương phải vận động cơ sở lưu trú, điểm du lịch triển khai chương trình khuyến mãi, hỗ trợ giá vé để giữ chân du khách bằng chất lượng dịch vụ và lòng hiếu khách.

Nhìn lại toàn bộ quá trình chuẩn bị, thông điệp của người đứng đầu chính quyền tỉnh đã trở thành kim chỉ nam hành động cho mọi cấp, mọi ngành.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười chủ trì làm việc với các đơn vị, địa phương nắm bắt công tác chuẩn bị Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026

Kế hoạch, chương trình hiện tại được chủ động xây dựng đầy đủ. Điều quan trọng nhất là mỗi cá nhân, tổ chức phải phát huy tinh thần, trách nhiệm, cùng vào cuộc quyết tâm, quyết liệt để tổ chức lễ hội thật chu đáo, thành công. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười

Có thể nói, khi chính quyền đóng vai trò kiến tạo, doanh nghiệp chủ động đồng hành và mỗi người dân tự giác là một chủ thể văn hóa, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 sẽ vượt khỏi khuôn khổ một sự kiện định kỳ. Đó là minh chứng sống động cho sức mạnh đồng thuận, khẳng định vị thế và sức vươn lên của thương hiệu Đà Lạt - Lâm Đồng trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế.