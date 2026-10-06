Nâng tầm đóng góp của Công an Việt Nam trong sứ mệnh gìn giữ hòa bình

Chiều 6/10, tại Hà Nội, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc với đoàn Tư lệnh Cảnh sát LHQ.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhiệt liệt chào mừng ông Faisal Shahkar, quyền Trợ lý Tổng Thư ký LHQ, Trưởng Văn phòng LHQ về vấn đề phòng, chống bom mìn và Cảnh sát, Tư lệnh Cảnh sát LHQ và các thành viên đoàn Tư lệnh Cảnh sát LHQ đến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng làm việc với đoàn Tư lệnh Cảnh sát LHQ.

Đồng chí Thứ trưởng đánh giá cao chuyến thăm lần này của đoàn, đặc biệt là việc trực tiếp kiểm tra, đánh giá Đơn vị Cảnh sát GGHB số 1 của Việt Nam (VNFPU1) và phối hợp tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực đối với sĩ quan Cảnh sát cá nhân.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng và ủng hộ vai trò của LHQ trong duy trì hòa bình, an ninh quốc tế. Với tinh thần đó, Bộ Công an Việt Nam xác định tham gia hoạt động GGHB LLHQ là một nhiệm vụ đối ngoại quan trọng, thể hiện trách nhiệm của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế.

Đồng chí Thứ trưởng trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp và hỗ trợ của ông Faisal Shahkar cùng Phòng Cảnh sát LHQ đối với Bộ Công an Việt Nam trong công tác tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện và triển khai cán bộ tham gia hoạt động GGHB.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng trao quà lưu niệm tặng Tư lệnh Cảnh sát LHQ Faisal Shahkar.

“Những kết quả hợp tác thời gian qua đã góp phần nâng cao năng lực của lực lượng CAND Việt Nam, tạo cơ sở để chúng tôi tiếp tục mở rộng sự tham gia và đóng góp cho các hoạt động của LHQ”, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh.

Trên cơ sở kinh nghiệm triển khai sĩ quan Cảnh sát cá nhân tại các phái bộ và cán bộ công tác tại Phòng Cảnh sát LHQ, Bộ Công an tiếp tục chú trọng công tác chuẩn bị lực lượng, nâng cao chất lượng tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện và năng lực ngoại ngữ, với mong muốn từng bước mở rộng quy mô, hình thức và địa bàn tham gia, phù hợp với năng lực của Việt Nam và nhu cầu của LHQ.

“Cảm ơn ngài và các cơ quan chức năng của LHQ đã tạo điều kiện cho các sĩ quan Công an Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ tại các phái bộ. Việc các sĩ quan Công an Việt Nam được LHQ đánh giá cao đã thể hiện sự quan tâm và có trách nhiệm của Bộ Công an Việt Nam đối với các vấn đề quốc tế”, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng bày tỏ.

Tại buổi làm việc, Tư lệnh Cảnh sát LHQ Faisal Shahkar trân trọng cảm ơn Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đã dành thời gian tiếp đoàn. “Chúng tôi chứng kiến sự cam kết mạnh mẽ, mong muốn mở rộng việc đóng góp cho hoạt động GGHB LHQ thông qua việc tăng cường lực lượng, dành những nguồn lực cần thiết để tham gia hoạt động này. Kết quả đã được thể hiện với sự tham gia các lĩnh vực GGHB, tăng số lượng sĩ quan cá nhân, thành lập và nâng cấp Đơn vị VNFPU1, cử sĩ quan cá nhân thực hiện nhiệm vụ tại trụ sở chính của LHQ…”, Tư lệnh Cảnh sát LHQ Faisal Shahkar ghi nhận.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn Tư lệnh Cảnh sát LHQ.

Tư lệnh Cảnh sát LHQ cũng đặc biệt đánh giá cao sự đóng góp của Bộ Công an Việt Nam thông qua việc thúc đẩy nữ Cảnh sát tham gia hoạt động GGHB; bày tỏ rằng chuyến thăm Việt Nam lần này của đoàn thể hiện sự tiếp tục ủng hộ của LHQ đối với Việt Nam trong hoạt động GGHB thời gian tới.

Ông Faisal Shahkar cũng chỉ rõ những thách thức trong triển khai hoạt động GGHB như vấn đề tài chính bị thu hẹp, lực lượng Cảnh sát LHQ đã phải cắt giảm quân số tại một số phái bộ, từ đó sẽ có ít vị trí hơn, tính cạnh tranh và yêu cầu cao hơn.

Bên cạnh đó, vấn đề an ninh an toàn cho các sĩ quan khi thực hiện nhiệm vụ có yếu tố rủi ro. Ông Faisal Shahkar đề nghị Bộ Công an Việt Nam quan tâm đến hoạt động đào tạo, huấn luyện nhằm nâng cao nhận thức cho sĩ quan GGHB trong việc nâng cao ý thức đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình làm nhiệm vụ; tiếp tục lựa chọn, giới thiệu các sĩ quan cá nhân đảm bảo chất lượng, phù hợp tiêu chí của LHQ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cảm ơn ngài Tư lệnh Cảnh sát LHQ và các thành viên trong đoàn đã có những chia sẻ, kiến nghị rất hữu ích đối với Bộ Công an Việt Nam trong lĩnh vực GGHB.

“Đất nước chúng tôi từng trải qua chiến tranh. Hiện nay chúng tôi vẫn tiếp tục thực hiện hàn gắn vết thương chiến tranh. Chúng tôi hiểu giá trị của hoà bình, mong muốn tham gia có trách nhiệm vào các vấn đề liên quan đến GGHB LHQ để đóng góp vào việc GGHB thế giới”, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng bày tỏ.