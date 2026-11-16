Nâng tầm đối thoại và thương lượng tập thể, bảo vệ thực chất quyền lợi người lao động Xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, công nhân lao động

Kịp thời lắng nghe tiếng nói người lao động

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, giai cấp công nhân Việt Nam hiện diện trong tất cả các ngành nghề, thành phần kinh tế, giữ vai trò lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Đồng hành cùng quá trình đó, Công đoàn Việt Nam đã khẳng định rõ nét vị thế là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và các Chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu tại Lễ kỷ niệm 140 năm ngày Quốc tế Lao động. Ảnh: Hải Nguyễn

Tổ chức Công đoàn đã tích cực đề xuất, tham gia xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động, trong đó đặc biệt chú trọng hoạt động đối thoại và thương lượng tập thể. Nổi bật là vào tháng 9/2024, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ban hành Chương trình “Nâng cao hiệu quả công tác đối thoại, thương lượng tập thể giai đoạn 2023 - 2028”. Chương trình đặt mục tiêu nâng cao cả về số lượng và chất lượng các cuộc đối thoại, thương lượng tập thể, qua đó tạo chuyển biến quan trọng trong việc cải thiện các quyền lợi thiết thân của người lao động về tiền lương, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, chất lượng bữa ăn ca và điều kiện an toàn vệ sinh lao động.

​Trên cơ sở định hướng của Tổng LĐLĐ Việt Nam, tại cấp cơ sở, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong đối thoại và thương lượng tập thể đã được hình thành và lan tỏa mạnh mẽ, gắn liền với dấu ấn của các Chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc. Tùy theo đặc thù đơn vị, có nơi tổ chức “diễn đàn người lao động” theo từng chuyên đề; nhiều doanh nghiệp thiết lập “đường dây nóng công đoàn” để tiếp nhận, xử lý nhanh các kiến nghị; có nơi lại đưa tiêu chí thực hiện thỏa ước lao động tập thể vào quy chế đánh giá thi đua.

Hướng vào thực chất, hiệu quả

Đánh giá về vai trò của công tác này, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn cho biết: phát huy tinh thần đấu tranh bảo vệ quyền lợi người lao động từ 140 năm về trước, ngày nay, tổ chức công đoàn, nhất là những cán bộ công đoàn ở cơ sở đang triển khai nhiều giải pháp bảo vệ quyền lợi người lao động thiết thực, hiệu quả. Trong đó, hoạt động đối thoại và thương lượng tập thể luôn được đề cao, trở thành hoạt động chủ yếu của tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp.

​Theo Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, đối thoại và thương lượng tập thể là nhiệm vụ rất khó khăn, đòi hỏi bản lĩnh vững vàng cùng năng lực thuyết phục của người cán bộ công đoàn, bởi trên thực tế, mối quan hệ giữa người sử dụng lao động và cán bộ công đoàn luôn ở thế khó cân bằng. Dù đối mặt với nhiều thách thức, song dưới sự chỉ đạo sát sao của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, các cấp công đoàn đã kiên trì triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thúc đẩy hoạt động này.

​Nhằm ghi nhận, tri ân những đóng góp bền bỉ của đội ngũ cán bộ công đoàn, vừa qua, tại Lễ kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2026) và tuyên dương Chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc, tiêu biểu trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã vinh danh 101 Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu trên toàn quốc. Đây là những cá nhân xuất sắc được lựa chọn kỹ lưỡng từ 127 gương điển hình do công đoàn các địa phương, ngành đề xuất, đại diện cho đội ngũ cán bộ công đoàn thời kỳ mới đầy bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết và trách nhiệm vì đoàn viên, người lao động, vì vị thế và uy tín của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

​Trước yêu cầu ngày càng cao của quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng và tác động mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư, tổ chức Công đoàn đang đứng trước đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa. Trong bối cảnh đó, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, mỗi cán bộ công đoàn và công nhân lao động cần tiếp tục phát huy tinh thần Ngày Quốc tế Lao động cùng truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam; không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tích cực phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm tăng năng suất lao động, tiến tới làm chủ khoa học - công nghệ. Cùng với đó, mỗi cán bộ công đoàn, nhất là ở cấp cơ sở cần làm tốt hơn nữa chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động, đưa công tác đối thoại và thương lượng tập thể đi vào thực chất, hiệu quả, qua đó khẳng định tổ chức Công đoàn là điểm tựa vững chắc để đoàn viên, công nhân lao động yên tâm thi đua cống hiến, xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.