Nâng tầm đội ngũ sau sắp xếp trường lớp

Nâng cao năng lực quản trị

Toàn tỉnh hiện còn gần 360 cơ sở giáo dục, với hơn 24.100 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên, giảm hơn 660 người so với trước. Tuy nhiên, toàn ngành vẫn thiếu hơn 1.300 giáo viên và nhân viên hỗ trợ. Trước thực trạng này, Sở Giáo dục và Ðào tạo (GD&ÐT) đề xuất hợp đồng hơn 650 người, trong đó có 547 giáo viên nhằm bổ sung lực lượng cho các đơn vị còn khó khăn.

Về nhân sự, ngành đặc biệt quan tâm nâng cao năng lực quản lý. Sau sắp xếp, nhiều trường có quy mô lớn hơn, tổ chức nhiều cấp học, điểm trường, đặt ra yêu cầu mới trong phân công giáo viên, điều hành chuyên môn, quản lý cơ sở vật chất và đảm bảo chất lượng giáo dục đồng đều giữa các điểm trường.

Giáo viên thực hành xây dựng sản phẩm vận dụng phương pháp đánh giá PISA trong quá trình tập huấn.

Ðể đáp ứng yêu cầu đó, ngành giáo dục tỉnh đẩy mạnh bồi dưỡng, tập huấn kiến thức và kỹ năng quản trị cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhất là những người trực tiếp điều hành các cơ sở giáo dục sau sáp nhập. Nổi bật là lớp bồi dưỡng chuyên sâu “Quản trị cơ sở giáo dục nhiều cấp học - đa điểm trường” do Sở GD&ÐT phối hợp với Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trong tháng 10, với 690 học viên là hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập.

Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục học sinh. (Ảnh chụp tại Trường Tiểu học phường An Xuyên, Phân hiệu 1 - Nguyễn Tạo).

Nội dung tập trung vào kỹ năng quản lý đội ngũ, điều phối nhân sự, quản lý chuyên môn, tài chính, cơ sở vật chất và ứng dụng công nghệ số. Qua đó, giúp cán bộ quản lý nâng cao năng lực điều hành, thích ứng với mô hình trường học sau sắp xếp.

Bà Hoàng Thị Hiền, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Hồng (xã Hoà Bình), cho biết: “Sau sắp xếp, công tác quản lý nhà trường có những yêu cầu mới, nhất là việc tổ chức hoạt động giữa các điểm trường sao cho đồng bộ. Qua lớp bồi dưỡng, tôi được tiếp cận thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm thực tế trong điều hành, phân công nhân sự và quản lý hoạt động chuyên môn. Ðây là cơ sở để vận dụng linh hoạt vào thực tiễn, giúp nhà trường hoạt động hiệu quả hơn, bảo đảm chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ ở tất cả các điểm trường”.

Ðổi mới chuyên môn

Bên cạnh cán bộ quản lý, ngành giáo dục tỉnh cũng chú trọng bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Tiêu biểu là hội nghị tập huấn vận dụng cách đánh giá PISA diễn ra vào ngày 8 và 9/10, do Sở GD&ÐT tổ chức. Hoạt động giúp giáo viên tiếp cận phương pháp đánh giá năng lực, chú trọng khả năng vận dụng kiến thức vào giải quyết các tình huống thực tiễn.

PISA là chương trình đánh giá học sinh quốc tế, tập trung vào khả năng vận dụng kiến thức, kỹ năng vào đời sống. Hội nghị tập huấn nhằm nâng cao năng lực đánh giá kết quả học tập theo hướng tiếp cận năng lực học sinh cho cán bộ quản lý, giáo viên. Nội dung tập trung vào 3 lĩnh vực: toán học, đọc hiểu và khoa học, giúp giáo viên vận dụng phù hợp với yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Thầy giáo Dương Quốc Quang, Tổ trưởng Tổ Khoa học tự nhiên, Trường THPT Quách Văn Phẩm (Xã Quách Phẩm), chia sẻ: “Ðiều tôi quan tâm qua đợt tập huấn là cách xây dựng những câu hỏi, tình huống gắn với thực tiễn để đánh giá khả năng vận dụng kiến thức của học sinh. Ðây cũng là hướng mà giáo viên cần chú trọng trong quá trình giảng dạy, thay vì chỉ kiểm tra khả năng ghi nhớ. Sau tập huấn, tôi trao đổi với các thành viên trong tổ chuyên môn để nghiên cứu, vận dụng phù hợp vào từng môn học, nâng cao chất lượng dạy và học”.

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng, tập trung tiếp thu kiến thức, kỹ năng quản trị trường học sau sắp xếp.

Ngoài ra, ngành giáo dục tổ chức tập huấn nâng cao năng lực quản trị trường học trên nền tảng số cho 392 hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường THCS, THPT; đồng thời triển khai tập huấn vận dụng phương pháp đánh giá học sinh tiểu học theo chương trình SEA-PLM năm 2026 và nhiều lớp bồi dưỡng khác. Các hoạt động được tổ chức phù hợp với từng nhóm đối tượng, nâng cao năng lực quản lý, cập nhật phương pháp chuyên môn và thúc đẩy đổi mới dạy học sau sắp xếp trường lớp.

Ngành sẽ tiếp tục rà soát nhu cầu nhân lực, tham mưu bổ sung giáo viên, nhân viên hỗ trợ, đồng thời đẩy mạnh bồi dưỡng theo từng vị trí việc làm. Trong đó, chú trọng nâng cao năng lực quản lý, chuyên môn và kỹ năng ứng dụng công nghệ cho đội ngũ. Việc tập huấn gắn với yêu cầu thực tiễn, giúp cán bộ, giáo viên vận dụng hiệu quả kiến thức vào công tác quản lý, giảng dạy, ổn định hoạt động và nâng cao chất lượng giáo dục sau sắp xếp trường lớp.

Ông Nguyễn Văn Nguyên, Giám đốc Sở GD&ÐT tỉnh, nhấn mạnh.

Từ việc kiện toàn tổ chức đến nâng cao năng lực quản trị và chuyên môn, ngành giáo dục Cà Mau từng bước xây dựng đội ngũ đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Ðây không chỉ là giải pháp giúp các trường thích ứng với mô hình sau sáp nhập mà còn tạo nền tảng để phát huy nguồn lực, đổi mới phương pháp quản lý, giảng dạy, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.