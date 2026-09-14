Nâng tầm đối ngoại nhân dân, tạo sức mạnh mềm cho Việt Nam

Trong 2 ngày 13 và 14-9, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (Quỹ BTTEVN) tổ chức Lễ khai trương, đưa vào vận hành Văn phòng đại diện phía Nam tại số 38 đường Tú Xương, phường Xuân Hòa, TP Hồ Chí Minh; đồng thời tiếp nhận cam kết tài trợ 7,5 tỷ đồng từ các doanh nghiệp trong năm 2026 và những năm tiếp theo. Đây là hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 35 năm thành lập Quỹ BTTEVN (4-5-1992 /4-5-2027).