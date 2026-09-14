Nâng tầm đối ngoại nhân dân, tạo sức mạnh mềm cho Việt Nam
Chiều 14/9, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra tại Hà Nội. Tham dự Đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương; cùng đại sứ và đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nang-tam-doi-ngoai-nhan-dan-tao-suc-manh-mem-cho-viet-nam-417660.htm