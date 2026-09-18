Nâng tầm doanh nghiệp, hướng tới made by Vietnam

Các đại biểu tham gia tọa đàm. Ảnh: THANH DUNG

Chia sẻ tại chương trình, ông Đỗ Phước Tống, Chủ tịch HAMEE, cho biết sau sáp nhập hội viên của HAMEE đang mở rộng rất nhiều, từ đó các hoạt động như HAMEE Connect đang được đẩy mạnh để hội viên có thể kết nối, tìm hiểu mô hình sản xuất kinh doanh và xa hơn là hợp tác cùng phát triển. HAMEE Talk cũng là dịp để doanh nghiệp kết nối, chia sẻ nhiều hơn.

Ngoài kết nối, HAMEE đang đẩy mạnh đào tạo, huấn luyện ứng dụng AI trong quản trị nhà máy. Trước câu hỏi làm gì để doanh nghiệp có thể tham gia mạnh hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, theo ông Tống, sẽ cần nhiều yếu tố nhưng quan trọng nhất là doanh nghiệp phải đầu tư, nâng cấp mình để đáp ứng yêu cầu của các nhà mua hàng lớn.

Ông Kiều Huỳnh Sơn, Phó Chủ tịch thường trực HAMEE cho biết, hiện nay doanh nghiệp đang đứng trước cơ hội rất lớn để tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên, doanh nghiệp phải nâng tầm bắt đầu bằng việc thay đổi tư duy, đẩy mạnh đổi mới công nghệ và đầu tư cho R&D để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, giữ lại nhiều giá trị hơn. Hiện nay, hoạt động R&D tại các doanh nghiệp trong hiệp hội đang được chú trọng hơn.

Doanh nghiệp trao đổi, kết nối tại chương trình. Ảnh: THANH DUNG

Tại tọa đàm, các doanh nghiệp đề cập đến nhiều bài toán trong hành trình nâng tầm hướng tới mục tiêu Made by Vietnam như vốn, công nghệ, nguồn nhân lực. Đáng chú ý, thay vì chỉ chỉ làm theo yêu cầu của nhà mua hàng, ông Lê Ngọc Minh, Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty công nghiệp AYCO, cho rằng đã đến lúc doanh nghiệp cần đồng hành với nhà mua hàng trong cải tiến sản phẩm, để tham gia sâu hơn vào chuỗi và giữ lại nhiều giá trị hơn cho mình.

Theo ông Minh, HAMEE nên có thêm bản đồ năng lực của từng thành viên để kết nối tốt hơn các doanh nghiệp hội viên với những nhà mua hàng toàn cầu.

Theo ông Lê Minh Trung, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp TPHCM (thuộc Sở Công thương TPHCM), thành phố đang có nhiều chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc tiếp cận vốn vay trung và dài hạn, doanh nghiệp có thể tìm hiểu chương trình kích cầu đầu tư. Với chương trình này, ngành cơ khí được hỗ trợ lãi suất tới 100%...