Nâng tầm đặc sản biển Thuận An

Sản xuất nước mắm cá nục tại Thuận An.

Bước chuyển về tư duy

Dọc theo con đường dẫn vào Cảng cá Thuận An, không khó để bắt gặp hình ảnh những vỉ mực, tôm, cá phơi nắng tươi rói hay mùi thơm mặn mòi, đặc trưng của những chum sành ủ mắm cá, ruốc. Nghề khai thác và chế biến thủy sản tại phường Thuận An không chỉ là sinh kế, mà còn là nét văn hóa truyền thống lâu đời của cư dân nơi đây. Dù vậy, thách thức hiện nay là các sản phẩm của địa phương chưa tạo được thương hiệu đủ mạnh trên thị trường.

Chị Nguyễn Thị Kim Điền (TDP An Dương, phường Thuận An), một hộ kinh doanh có 15 năm gắn bó với nghề chế biến hải sản cho biết: Nhờ giữ vững uy tín, không sử dụng nguồn hàng kém chất lượng nên hải sản Thuận An ngày càng được nhiều khách hàng tin tưởng, từ người dân trong vùng cho đến các địa phương như TP. Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Trị…

Gia đình chị Ngô Thị Nga (TDP An Dương, phường Thuận An) cũng có truyền thống bám biển từ thời cha ông, gắn bó với đặc sản biển từ khi còn nhỏ. Cơ sở của chị thường xuyên có những đơn hàng đi nước ngoài. Chị Nga kể về một lần đón đoàn khách từ Lào ghé thăm: “Sau khi nướng mực khô trực tiếp để khách thưởng thức, họ rất thích, khen mực tươi ngon liền đặt mua 15kg”.

Dù hải sản bảo đảm chất lượng và được khách hàng đón nhận, nhưng hiện quy mô kinh doanh của các hộ dân trên địa bàn phường Thuận An vẫn nhỏ lẻ, thiếu máy móc đồng bộ, bao bì nhãn mác chưa chuyên nghiệp và chưa được chứng nhận chất lượng theo quy định. Do đó, tháng 7/2026, ban vận động thành lập HTX gồm hội nông dân, hội nghề cá của phường cùng chính quyền địa phương đã đi đến từng hộ gia đình sản xuất, chế biến thủy, hải sản để rà soát, khảo sát và tuyên truyền. Đến tháng 9/2026, HTX Chế biến thủy sản Thuận An chính thức được thành lập và đi vào hoạt động.

Ông Nguyễn Văn Thuận, Phó Chủ tịch UBND phường Thuận An khẳng định: HTX ra đời không đơn thuần là việc gom các hộ cá thể lại với nhau, mà là bước chuyển về tư duy làm kinh tế, từ làm ăn manh mún sang liên kết chuỗi giá trị. Với những thành viên có thâm niên hàng chục năm trong nghề, sự liên kết này mang lại hy vọng mới về việc chuẩn hóa quy trình chế biến và khẳng định uy tín chất lượng sản phẩm.

Xây dựng thương hiệu

Trở thành thành viên của HTX, người dân bắt đầu lên kế hoạch mới cho cơ sở sản xuất, chế biến của mình. Bước đầu tiên là quy tụ hệ thống máy móc, thiết bị về một mối để vận hành theo dây chuyền sạch, chuyên nghiệp; qua đó nâng cao năng suất và đáp ứng các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.

Chị Kim Điền chia sẻ: “Chúng tôi muốn xây dựng thương hiệu OCOP cho các sản phẩm nước mắm cá cơm, mắm ruốc cũng như thực hiện công bố chất lượng, truy xuất nguồn gốc cho các mặt hàng hải sản khô. Khi sản phẩm có uy tín, có chứng nhận, khách hàng sẽ càng tin tưởng giới thiệu rộng rãi hơn”.

Song song với việc chuẩn hóa sản phẩm, HTX định hướng kết hợp tiêu thụ hải sản với du lịch trải nghiệm. Bà Nguyễn Thị Oanh, Chủ tịch Hội Nông dân phường cho biết, hội sẽ chủ động tiếp cận các đoàn khách du lịch đến tham quan nghỉ dưỡng tại địa phương để quảng bá trực tiếp các mặt hàng hải sản. Đồng thời, sẽ tăng cường trưng bày tại các phiên chợ nông sản và các sự kiện văn hóa lớn để giới thiệu.

Trong định hướng phát triển sắp tới, đại diện HTX cho biết sẽ tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, điển hình như nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố; hoàn thiện phương án kinh doanh, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc, bán hàng trên các nền tảng số, từng bước xây dựng thương hiệu và hình thành chuỗi giá trị bền vững.