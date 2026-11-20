Phát huy lợi thế đường biên giới, hệ thống cửa khẩu đa dạng và các khu kinh tế cửa khẩu, tỉnh tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về hạ tầng, bến bãi, đồng thời chuẩn bị các điều kiện đón đầu những tuyến giao thông trọng điểm, nâng cao hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu.

Nhận diện điểm nghẽn hạ tầng, bến bãi

Tây Ninh chú trọng phát triển thương mại, dịch vụ tại các khu kinh tế cửa khẩu, từng bước mở rộng hoạt động giao thương, tạo động lực thúc đẩy kinh tế biên mậu.

Tây Ninh có vị trí kinh tế - chính trị quan trọng trong vùng Đông Nam Bộ, nằm trên trục hành lang kinh tế Đông - Tây, là cửa ngõ kết nối vùng kinh tế phía Nam với Vương quốc Campuchia. Tỉnh có đường biên giới dài khoảng 368,695 km, tiếp giáp 3 tỉnh của Campuchia, với 19 xã biên giới và hệ thống cửa khẩu gồm 4 cửa khẩu quốc tế: Mộc Bài, Xa Mát, Tân Nam, Bình Hiệp; 4 cửa khẩu chính: Mỹ Quý Tây, Phước Tân, Chàng Riệc, Kà Tum và 13 cửa khẩu phụ cùng nhiều đường mòn, lối mở.

Đặc biệt, tỉnh hiện có 3 khu kinh tế cửa khẩu gồm Long An, Mộc Bài, Xa Mát cùng 1 cảng quốc tế Long An. Đây là những lợi thế quan trọng để phát triển giao thương, tăng cường kết nối kinh tế với Campuchia và các địa phương trong khu vực. Tuy nhiên, việc khai thác tiềm năng vẫn đặt ra yêu cầu cấp thiết về hoàn thiện hạ tầng, nhất là hệ thống bến, bãi tập kết phương tiện, kho hàng và dịch vụ logistics.

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh, tại cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, hai bãi tạm phục vụ kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu có tổng diện tích khoảng 8.692 m², chưa đáp ứng nhu cầu tập kết phương tiện. Một số xe container, xe tải phải đỗ dọc Quốc lộ 62 chờ làm thủ tục, ảnh hưởng đến trật tự giao thông và mỹ quan khu vực. Tỉnh đang hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục dự án bến, bãi rộng 4,4 ha, phấn đấu đưa giai đoạn 1 (2,65 ha) vào hoạt động trong quý IV/2026.

Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, là cửa ngõ giao thương quan trọng giữa Việt Nam và Campuchia.

Tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, hiện có 3 dự án bến, bãi đang hoạt động. Trong đó, bãi xe của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chợ cửa khẩu Mộc Bài rộng 6,3 ha, sức chứa khoảng 400 xe container; Cảng cạn Mộc Bài do Công ty cổ phần Tân Cảng Tây Ninh đầu tư đã đưa 6,45 ha giai đoạn I vào khai thác, khả năng tiếp nhận khoảng 400 container. Phần diện tích khoảng 10 ha thuộc giai đoạn 2 đang được rà soát, xử lý theo quy định. Bãi xe của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Thế Kỷ Vàng rộng 2 ha, sức chứa khoảng 150 xe container, đang chuẩn bị triển khai nâng cấp.

Nhìn chung, các bến, bãi tại Mộc Bài cơ bản đáp ứng nhu cầu hiện nay. Tuy nhiên, đến năm 2030, lưu lượng dự kiến đạt khoảng 700 - 800 lượt xe/ngày, trong khi khu vực cửa khẩu còn thiếu chỗ đỗ xe rỗng, một số hạng mục xuống cấp, cần tiếp tục đầu tư nâng cấp, mở rộng.

Tại cửa khẩu quốc tế Xa Mát, tỉnh đang hoàn thiện thủ tục đấu giá khu đất khoảng 6,98 ha để đầu tư bến, bãi, dự kiến thực hiện trong tháng 12/2026. Đối với cửa khẩu quốc tế Tân Nam, hiện chưa có bến, bãi hoạt động; tỉnh đang thực hiện thủ tục đấu giá 14,81 ha đất công, gồm 6,92 ha dành cho bãi xuất và 7,89 ha dành cho bãi nhập, phấn đấu tổ chức đấu giá trong tháng 12/2026.

Cửa khẩu quốc tế Tân Nam, tỉnh Tây Ninh, là một trong những đầu mối giao thương trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia.

Tại cửa khẩu chính Chàng Riệc, khu vực này có thế mạnh giao thương nông sản, nhất là vào mùa cao điểm thu hoạch. Tuy nhiên, sức chứa đôi lúc chưa đáp ứng nhu cầu tập kết phương tiện, hàng hóa; hoạt động vận tải còn phát sinh khói, bụi, tiếng ồn. Ban Quản lý Khu kinh tế tiếp tục đôn đốc doanh nghiệp nâng cấp, chỉnh trang hạ tầng, bảo đảm điều kiện hoạt động và lưu thông hàng hóa thông suốt.

Ông Nguyễn Hoàng Nam, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh, cho biết đơn vị đã đề xuất UBND tỉnh tập trung hoàn thiện thủ tục đấu giá các khu đất bến, bãi tại Mộc Bài, Xa Mát, Tân Nam và Bình Hiệp. Riêng tại Bình Hiệp, cần khẩn trương hoàn thành thủ tục đấu giá hai khu đất TM2-A và TM2-B với tổng diện tích 7.046,89 m², phấn đấu tổ chức đấu giá trong tháng 12/2026 đối với các khu đất đủ điều kiện. Đồng thời, cần tăng cường phối hợp với cơ quan chức năng Campuchia, thống nhất thời gian tiếp nhận phương tiện, giao nhận hàng hóa, hạn chế tình trạng xe phải chờ trên các tuyến đường dẫn vào cửa khẩu.

Hiện đại hóa cửa khẩu, đón đầu cơ hội giao thương

Tây Ninh tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp các tuyến đường giao thông trọng điểm kết nối các cửa khẩu, góp phần tăng cường liên kết vùng, nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa.

Cùng với đầu tư, nâng cấp hạ tầng, Tây Ninh định hướng hiện đại hóa hệ thống cửa khẩu, từng bước xây dựng cửa khẩu số, cửa khẩu thông minh; đồng thời hoàn thiện các tuyến giao thông kết nối, hệ thống bến, bãi và dịch vụ logistics. Đây là những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao năng lực quản lý, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu và đón đầu cơ hội giao thương giữa Việt Nam với Campuchia.

Dự kiến cuối tháng 11 và trong tháng 12/2026, tỉnh sẽ khởi công một số công trình giao thông trọng điểm, góp phần hoàn thiện mạng lưới kết nối liên vùng, nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa đến các khu kinh tế cửa khẩu.

Theo Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Hùng, Dự án đường Tân An - Bình Hiệp (Dự án thành phần 6.1) dự kiến khởi công vào cuối tháng 11/2026. Công trình hình thành trục giao thông chiến lược kết nối trung tâm tỉnh với vùng kinh tế Đồng Tháp Mười, Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp và hệ thống logistics liên vùng, phù hợp định hướng phát triển của tỉnh giai đoạn 2025 - 2030.

Cùng với đó, Dự án nâng cấp, mở rộng cầu kết nối cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam - Meun Chey đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 18964/QĐ-UBND ngày 12/10/2026. Công trình có tổng chiều dài tuyến 313,25 m, gồm cầu Tân Nam dài 73,95 m và đường đầu cầu hai phía dài khoảng 239,3 m; trong đó, phía Việt Nam dài 84,54 m, phía Campuchia dài 154,76 m. Khi hoàn thành, công trình góp phần cải thiện kết nối giao thông qua biên giới, tạo thuận lợi cho đi lại và lưu thông hàng hóa giữa hai nước.

Tây Ninh tiếp tục rà soát, đầu tư, nâng cấp hạ tầng các cửa khẩu, từng bước hoàn thiện hệ thống bến, bãi, đáp ứng nhu cầu tập kết phương tiện và hàng hóa xuất nhập khẩu.

Một dự án kết nối liên vùng khác là Trục kết nối Long An - Tân Ninh, tổng mức đầu tư 20.746 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2031 từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ, ngân sách tỉnh và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác. Tuyến chính dài khoảng 74,317 km, kết nối đường vành đai phường Tân An với Quốc lộ 22, xã Bến Cầu; ngoài ra, có tuyến nối ra Quốc lộ 1 dài khoảng 2,38 km. Dự án thuộc danh mục công trình quan trọng, cấp bách cần thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2030 theo Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 9/9/2026 của HĐND tỉnh. Hiện UBND tỉnh đã chấp thuận cho nhà đầu tư nghiên cứu, lập hồ sơ đề xuất dự án theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT), phấn đấu khởi công trong tháng 12/2026.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Trương Thanh Liêm, công tác quản lý biên giới, cửa khẩu thời gian qua được thực hiện tốt, góp phần bảo đảm an ninh tuyến biên giới. Hoạt động giao thương, xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Campuchia có nhiều thuận lợi, lượng hàng hóa và kim ngạch tăng; nguồn thu phí hạ tầng từ phương tiện qua cửa khẩu cũng tăng đáng kể. Đây là cơ hội để các sở, ngành, địa phương phát huy lợi thế, chủ động chuẩn bị điều kiện đón đầu các dự án hạ tầng trọng điểm.

Ông Trương Thanh Liêm nhấn mạnh, các tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương, Mỹ Thuận; cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài, Gò Dầu - Xa Mát cùng các tuyến Tân An - Bình Hiệp, Quốc lộ 62 và Trục kết nối Long An - Tân Ninh được kỳ vọng tăng cường liên kết vùng, tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa và phát triển kinh tế khu vực biên giới.

Do vậy, giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh ưu tiên đầu tư, nâng cấp một số cửa khẩu quốc tế và cửa khẩu chính, tập trung hoàn thiện giao thông kết nối, hệ thống bến, bãi, nâng cấp các công trình kiểm soát, từng bước tiến tới cửa khẩu số, cửa khẩu thông minh; trong đó, cửa khẩu quốc tế Mộc Bài được xác định là địa bàn ưu tiên đầu tư trước.

Song song với phát triển hạ tầng cửa khẩu, các địa phương cũng cần chủ động quy hoạch khu công nghiệp, cụm công nghiệp, thương mại, dịch vụ và đô thị gắn với các tuyến giao thông trọng điểm. Việc phát triển công nghiệp cần đi đôi với giải quyết nhu cầu việc làm, nhà ở và dịch vụ thiết yếu, tạo điều kiện thu hút lao động, thúc đẩy kinh tế khu vực biên giới.

Với định hướng đầu tư hạ tầng đồng bộ, hiện đại hóa hoạt động quản lý và tăng cường kết nối giao thông, Tây Ninh từng bước khai thác hiệu quả lợi thế cửa ngõ giao thương quốc tế, nâng cao năng lực thông quan, thúc đẩy xuất nhập khẩu, mở rộng không gian phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, tạo sức bật cho kinh tế biên mậu trong giai đoạn tới.