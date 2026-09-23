Nâng tầm công tác tư pháp, góp phần kiến tạo không gian phát triển

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Phải tham gia từ sớm, từ đầu

Theo báo cáo tại buổi làm việc, Đảng bộ Sở Tư pháp hiện có 7 chi bộ trực thuộc với 90 đảng viên. Trong 9 tháng qua, Đảng ủy sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương và Thành ủy; chú trọng xây dựng Đảng gắn với nhiệm vụ chuyên môn. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được duy trì; nội bộ cơ bản đoàn kết, thống nhất. Trong công tác chuyên môn, Sở Tư pháp đã thẩm định 253 dự thảo văn bản, góp ý hơn 800 văn bản; tự kiểm tra 100% văn bản do UBND và Chủ tịch UBND thành phố ban hành. Qua kiểm tra không phát hiện văn bản có nội dung trái pháp luật. Sở cũng xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác xây dựng, ban hành văn bản tại 21 HĐND và UBND cấp xã; tham mưu tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Cùng với đó, ngành Tư pháp đã tham mưu UBND thành phố ban hành 9 kế hoạch về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật; tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng cho khoảng 400 báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và công chức cấp xã.

Ghi nhận những kết quả đạt được, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang yêu cầu ngành Tư pháp tiếp tục nâng cao vai trò trong giai đoạn phát triển mới, không chỉ làm tốt chức năng "gác cửa" về pháp lý mà phải trở thành cơ quan tham mưu quan trọng về thể chế. Theo Bí thư Thành ủy, yêu cầu đặt ra là ngành Tư pháp phải chủ động phát hiện điểm nghẽn, nhận diện những vấn đề pháp lý mới phát sinh và đề xuất giải pháp tháo gỡ, qua đó góp phần tạo môi trường thuận lợi cho phát triển. Đặc biệt, đối với các chủ trương, dự án và mô hình phát triển mới, ngành Tư pháp phải tham gia từ sớm, từ đầu, không chờ đến khi phát sinh vướng mắc mới vào cuộc. Bí thư Thành ủy yêu cầu Đảng ủy Sở Tư pháp tiếp tục xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; giữ vững đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương và gắn chặt công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ chuyên môn. Đội ngũ cán bộ tư pháp, nhất là cán bộ trực tiếp tham mưu xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản, phải được xây dựng theo hướng chuyên sâu, có bản lĩnh và tư duy đổi mới.

Sở Tư pháp được giao tham mưu triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30-4-2025 của Bộ Chính trị; hoàn thành tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trước ngày 10-11-2026. Qua đó kịp thời phát hiện, xử lý các quy định chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, rà soát và kiểm tra văn bản không phải là trách nhiệm riêng của ngành Tư pháp. Các sở, ngành, địa phương phải chịu trách nhiệm trước hết đối với lĩnh vực mình quản lý. Sở Tư pháp làm đầu mối hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp và tham mưu xử lý.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Công Thanh phát biểu tại buổi làm việc.

Đẩy mạnh số hóa, nâng hiệu quả phục vụ

Một nhiệm vụ được Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang lưu ý là phải tạo chuyển biến rõ nét trong cải cách hành chính, chuyển đổi số và quản trị dữ liệu tư pháp. Ngành Tư pháp cần tập trung xử lý những điểm nghẽn trong kết nối, đồng bộ dữ liệu hộ tịch, công chứng và các hệ thống phục vụ giải quyết thủ tục hành chính. Cùng với đó, tiếp tục nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực hành chính, bổ trợ tư pháp; tăng cường kiểm tra các tổ chức hành nghề bổ trợ tư pháp, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm những vi phạm. Việc sắp xếp, chuyển đổi các phòng công chứng phải bảo đảm hoạt động liên tục, không làm gián đoạn việc giải quyết nhu cầu của người dân, doanh nghiệp; triển khai thí điểm chế định luật sư công chặt chẽ, đúng quy định và bảo đảm hiệu quả thực chất.

Đối với các kiến nghị của Sở Tư pháp, Thường trực Thành ủy giao Đảng ủy UBND thành phố lãnh đạo UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp xử lý, trong đó chú trọng tập huấn nghiệp vụ xây dựng pháp luật, rà soát phương án kinh phí nâng cấp các trang thông tin điện tử và xem xét biên chế trên cơ sở vị trí việc làm, khối lượng công việc thực tế. Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang yêu cầu sau buổi làm việc, ngành Tư pháp thành phố phải tạo chuyển biến rõ về tư duy và phương thức hoạt động, theo hướng chủ động hơn trong tham mưu, sâu hơn về chuyên môn và nhanh hơn trong xử lý công việc; vừa bảo đảm kỷ cương pháp luật, vừa góp phần tháo gỡ điểm nghẽn, kiến tạo không gian phát triển cho thành phố.