Nâng tầm công tác quản lý trong phát triển đô thị

Người dân tham khảo những tiện ích của nền tảng Quản lý khu phố/ấp (DC4.0) tại một triển lãm sản phẩm, ứng dụng số ở phường Trảng Bom vào tháng 10-2026.

Hiện nay, nhiều địa phương trên địa bàn thành phố đã hướng dẫn người dân cài đặt các tiện ích từ các nền tảng, ứng dụng dân cư. Qua đó, giúp người dân tiếp cận, sử dụng và hưởng lợi từ những tiện ích mà công nghệ số mang lại, cũng như thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số của địa phương.

Nâng cao tương tác giữa người dân với địa phương

Nền tảng DC4.0 được nhiều địa phương ở Đồng Nai triển khai thí điểm nhằm hỗ trợ công tác quản lý khu dân cư, quản lý thông tin hộ dân, nhân khẩu; truyền đạt thông tin; tiếp nhận phản ánh, góp ý của người dân và từng bước chuyển hoạt động quản lý ở khu phố/ấp lên môi trường số.

Ông Huỳnh Thanh Phú, Trưởng khu phố Tân Thành (phường Trấn Biên) cho biết: Việc triển khai nền tảng DC4.0 sẽ góp phần đổi mới phương thức quản lý, trao đổi thông tin và tổ chức các hoạt động tại khu phố; nâng cao hiệu quả truyền đạt thông tin, tiếp nhận phản ánh, triển khai nhiệm vụ và theo dõi tiến độ công việc trên nền tảng số. Hiện tại, khu phố đang đẩy mạnh việc cập nhật dữ liệu cho khoảng 1,2 ngàn hộ dân trên địa bàn để kết nối đồng bộ với cơ sở dữ liệu, nâng cao tính tương tác giữa người dân với khu phố.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN), tính đến tháng 10-2026, nền tảng DC4.0 đã khởi tạo thông tin của 595 thôn/ấp/khu phố thuộc 95 xã, phường với hơn 245 ngàn hộ dân được số hóa và cập nhật trên nền tảng. Đến nay, đã có gần 9,8 ngàn hộ đã đăng nhập và sử dụng thực tế; 37/95 xã, phường đã phát sinh dữ liệu.

Việc đưa nền tảng DC4.0 vào vận hành thực tế hướng tới mục tiêu hiện đại hóa phương thức quản lý, điều hành của ban điều hành các thôn/ấp/khu phố. Nền tảng đóng vai trò là cầu nối điện tử giúp thắt chặt sự phối hợp, trao đổi thông tin và tương tác trực tiếp giữa chính quyền cơ sở, cán bộ thôn/ấp/khu phố và cộng đồng dân cư. Thông qua ứng dụng trên điện thoại di động thông minh có kết nối internet, người dân có thể chủ động cập nhật thông tin cá nhân, tiếp nhận các thông báo, thư mời họp tổ dân phố, đồng thời tham gia đóng góp ý kiến, phản ánh nguyện vọng hoặc thực hiện các bài khảo sát tại địa phương. Đối với bộ máy quản lý, hệ thống hỗ trợ tích cực cho UBND cấp xã, phường trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý dữ liệu dân cư, theo dõi xử lý phản ánh cũng như thống kê đa chiều…

Theo UBND phường Bình Phước, đến nay, nền tảng DC4.0 đã được triển khai tại 12/12 khu phố của phường; công tác cập nhật, số hóa dữ liệu dân cư cơ bản được thực hiện đồng bộ trên địa bàn. Tính đến tháng 10-2026, hơn 23,5 ngàn hộ dân trên địa bàn phường đã được cập nhật, số hóa thông tin trên hệ thống (đạt 100%); hơn 32,8 ngàn người dân trên địa bàn phường đã được cập nhật dữ liệu. Tỷ lệ số hộ đã đăng nhập, sử dụng nền tảng chiếm 44,3% tổng số hộ đã được số hóa.

Một số chức năng thiết thực của nền tảng đã được đưa vào vận hành, gồm: quản lý thông tin hộ dân, nhân khẩu; gửi thông báo, mời họp; tiếp nhận phản ánh, góp ý của người dân; giao và theo dõi nhiệm vụ; hỗ trợ cán bộ khu phố xử lý một số công việc trên môi trường số…

Anh Nguyễn Tuấn Đạt (ở khu phố Tân Đồng, phường Bình Phước) chia sẻ: “Qua thời gian đầu sử dụng, tôi thấy nền tảng DC4.0 mang lại nhiều tiện ích thiết thực; đặc biệt là giúp người dân có thêm kênh tương tác, phản ánh những vấn đề dân sinh cũng như nắm bắt những thông tin, thông báo trên địa bàn khu phố một cách thuận tiện, nhanh chóng. Tôi mong rằng thời gian tới, nền tảng sẽ tiếp tục hoàn thiện các tính năng, nâng cao hiệu quả kết nối dữ liệu để góp phần giúp người dân sử dụng các tiện ích số thuận tiện và hiệu quả hơn nữa”.

Hoàn thiện các tính năng, tiện ích số

Bên cạnh nền tảng DC4.0, từ giữa tháng 9-2026, thành phố cũng đã đưa vào vận hành thử nghiệm Dong Nai City trên địa bàn. Đến tháng 10-2026, Sở KHCN đã phối hợp với MobiFone triển khai đến hơn 56,4 ngàn người dân trên địa bàn 95 xã, phường cài đặt ứng dụng. Các xã, phường đã triển khai và có số lượt người dân cài đặt được ghi nhận cao như: Bình Phước, Xuân Hòa, Nha Bích, Đồng Xoài, Nghĩa Trung…

Ứng dụng đã hoàn thiện 10 chức năng như: tài khoản và định danh, phản ánh hiện trường, thông báo công dân, tin tức và thông tin địa phương, dịch vụ công trực tuyến, tổng đài 1022 (liên thông), các tiện ích tích hợp mở rộng…

UBND thành phố Ðồng Nai đã ban hành Kế hoạch số 273/KH-UBND về việc mở đợt cao điểm 100 ngày triển khai lan tỏa nền tảng DC4.0. Ðợt cao điểm kéo dài từ ngày 19-9 đến ngày 28-12-2026, được thực hiện đồng bộ tại tất cả các xã, phường trên toàn thành phố.

Tại buổi làm việc giữa lãnh đạo UBND thành phố với các sở, ngành, đơn vị liên quan về tiến độ triển khai nền tảng DC4.0 và ứng dụng Dong Nai City vào đầu tháng 10-2026, Phó Giám đốc phụ trách Sở KHCN Nguyễn Minh Quang chia sẻ: Để ứng dụng Dong Nai City đi vào hoạt động ổn định và hiệu quả, Sở KHCN sẽ phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan điều chỉnh, bổ sung và nâng cao các tính năng, dữ liệu của ứng dụng. Ngoài ra, sở cũng sẽ thành lập tổ trực tiếp quản lý, vận hành ứng dụng, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch quản lý, vận hành ứng dụng hiệu quả.

Bên cạnh đó, Sở KHCN mong muốn các địa phương tăng cường các giải pháp tuyên truyền, triển khai các tổ công nghệ số cộng đồng hỗ trợ người dân trong quá trình cài đặt, sử dụng các tính năng được tích hợp trên ứng dụng để phục vụ người dân hiệu quả, thiết thực…

Cũng tại buổi làm việc nêu trên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn yêu cầu: Đối với nền tảng DC4.0, Sở KHCN cần trao đổi, phối hợp với xã, phường tổ chức hướng dẫn cho thôn/ấp/khu phố để thống nhất cách vận hành nền tảng; hỗ trợ nhập dữ liệu nhanh, tránh phân tán, đảm bảo các yêu cầu liên quan. Các xã, phường rà soát, chuẩn hóa dữ liệu, đánh giá khả năng sử dụng công nghệ và điều hành nền tảng. Sở KHCN nghiên cứu chủ động mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng cho các trưởng thôn/ấp/khu phố và ban điều hành ở cơ sở sử dụng thành thạo DC4.0. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân đăng nhập và sử dụng các chức năng thiết thực…

Đối với ứng dụng Dong Nai City, lãnh đạo UBND thành phố yêu cầu Sở KHCN phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan định hướng, đặt ra các mục tiêu cụ thể hằng tháng để kịp thời cập nhật, điều chỉnh, bổ sung những chức năng, tiện ích cho ứng dụng một cách phù hợp; qua đó không ngừng nâng cao chất lượng các tiện ích để phục vụ người dân, doanh nghiệp. Ngoài ra, Sở KHCN cần làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát nội dung, nâng cao hiệu quả kết nối dữ liệu, cung cấp thông tin kinh tế - xã hội của Đồng Nai đảm bảo các yêu cầu, quy định liên quan cho ứng dụng này.