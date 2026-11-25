Các hoạt động sôi nổi, thực chất từ chuyến công tác khẳng định quan điểm nhất quán của Thủ đô Hà Nội luôn coi trọng mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, đồng thời có đóng góp tích cực vào các sáng kiến chung vì sự phát triển bền vững và thịnh vượng của các thủ đô cũng như mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà và Chủ tịch Duma thành phố Mátxcơva Alexey Shaposhnikov tại nghi thức ký Tuyên bố gia nhập Phong trào Nghị viện các Thủ đô nhóm BRICS của HĐND thành phố Hà Nội.

Dấu mốc quan trọng trong mở rộng hợp tác quốc tế

Chuyến công tác tại Thủ đô Mátxcơva (Liên bang Nga) của Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà làm Trưởng đoàn, diễn ra trong 2 ngày 23 và 24-11 là dấu mốc quan trọng trong lĩnh vực hợp tác quốc tế của Thủ đô Hà Nội.

Điểm nhấn nổi bật là các văn bản được ký kết, không chỉ tạo thêm xung lực cho quan hệ hợp tác giữa Thủ đô Hà Nội với các đối tác mà còn mở ra cơ hội thúc đẩy hợp tác liên nghị viện và phát huy thế mạnh của các bên trên nền tảng bình đẳng, tôn trọng, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau.

Sự kiện Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà thay mặt HĐND thành phố Hà Nội ký kết Tuyên bố gia nhập Phong trào Nghị viện các Thủ đô BRICS có ý nghĩa như vậy.

Phong trào Nghị viện các Thủ đô BRICS được thành lập vào tháng 10-2025. Phong trào hướng tới thúc đẩy phát triển bền vững tại các thủ đô và thành phố thuộc các nước BRICS. Các thủ đô và thành phố tăng cường hợp tác kinh tế - xã hội, trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng pháp luật khu vực và đô thị; phát triển quan hệ đối tác trên cơ sở tôn trọng, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau.

Các thành viên cũng hướng tới phối hợp giải quyết những vấn đề chung về xây dựng đô thị cởi mở, an toàn, có khả năng thích ứng và bảo đảm bền vững về môi trường, phù hợp với các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc đến năm 2030.

Mang dấu ấn lịch sử, việc tham gia Phong trào Nghị viện các Thủ đô BRICS của HĐND thành phố Hà Nội đang mở ra chương mới trong thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm và tăng cường hợp tác giữa các cơ quan dân cử địa phương.

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà và Chủ tịch Duma thành phố Mátxcơva Alexey Shaposhnikov tại nghi thức ký Tuyên bố gia nhập Phong trào Nghị viện các Thủ đô nhóm BRICS của HĐND thành phố Hà Nội.

Tại sự kiện, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà đã có bài phát biểu quan trọng, khẳng định Hà Nội luôn coi trọng mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, tăng cường đối thoại và chia sẻ kinh nghiệm trong quản trị, phát triển đô thị. Việc gia nhập Phong trào sẽ tạo thêm cơ hội để Hà Nội kết nối với các thành phố thành viên, học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận những giải pháp quản trị hiệu quả, đồng thời đóng góp tích cực vào các sáng kiến chung vì sự phát triển bền vững và thịnh vượng của các Thủ đô.

Trên tinh thần cùng hợp tác, cùng phát triển, Hà Nội mong muốn cùng các thành phố thành viên xây dựng mạng lưới hợp tác thực chất, trong đó các sáng kiến được chia sẻ, kinh nghiệm được lan tỏa và những cam kết được cụ thể hóa bằng hành động, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Tự hào là cơ quan dân cử của Thủ đô Việt Nam - quốc gia đối tác của BRICS, HĐND thành phố Hà Nội sẵn sàng tham gia các hoạt động chung, chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp thúc đẩy những sáng kiến hợp tác thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị và phát triển bền vững các Thủ đô.

Tiếp nối nền tảng hữu nghị truyền thống giữa Hà Nội và Mátxcơva

Việt Nam và Liên bang Nga có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, thủy chung, được vun đắp qua nhiều thế hệ và không ngừng phát triển trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Trong mối quan hệ tốt đẹp đó, Hà Nội và Mátxcơva luôn là đối tác gần gũi, tin cậy. Kể từ khi thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác năm 1998, hai thủ đô đã không ngừng mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, góp phần tích cực vào việc tăng cường tình hữu nghị giữa hai nước.

Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga đạt được nhiều thành tựu quan trọng, hướng tới tương lai thịnh vượng, chuyến công tác tại Thủ đô Mátxcơva của Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước trong giai đoạn phát triển mới.

Hoạt động mang ý nghĩa sâu sắc thể hiện điều đó là sự kiện Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà và Chủ tịch Duma thành phố Mátxcơva Alexey Shaposhnikov ký Nghị định thư hợp tác giữa hai cơ quan. Thành quả đối ngoại nổi bật này là minh chứng cho sự kế thừa và phát huy nền tảng hữu nghị truyền thống lâu đời giữa Hà Nội và Mátxcơva nói riêng, Việt Nam và Liên bang Nga nói chung. Đây cũng là cách để hai Thủ đô Hà Nội và Mátxcơva khẳng định tầm nhìn chiến lược và quyết tâm cùng đồng hành trên con đường hiện thực hóa những mục tiêu phát triển lớn của mỗi địa phương.

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà khẳng định, đây là dấu mốc quan trọng, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Thủ đô Hà Nội và Mátxcơva, cũng như quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga.

Người đứng đầu cơ quan dân cử Thủ đô tin tưởng Nghị định thư sẽ tạo nền tảng để hai cơ quan tăng cường trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ giải pháp trong hoạt động của cơ quan dân cử, quản trị đô thị, phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Đồng thời, nhấn mạnh hiệu quả hợp tác cần được thể hiện bằng những kết quả cụ thể, thiết thực; mong muốn hai bên sớm triển khai các nội dung đã thống nhất, đưa quan hệ hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả.

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội chụp ảnh lưu niệm tại Lễ ký kết Nghị định thư hợp tác giữa HĐND thành phố Hà Nội và Duma thành phố Mátxcơva.

Việc ký kết Nghị định thư hợp tác với Duma thành phố Mátxcơva và gia nhập Phong trào Nghị viện các Thủ đô BRICS mở thêm những khuôn khổ hợp tác mới cho HĐND thành phố Hà Nội; tạo điều kiện tăng cường trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy quan hệ giữa các cơ quan dân cử và mở rộng kết nối quốc tế.

Hai sự kiện, hai định hướng hợp tác quan trọng nhằm một mục tiêu chung là đổi mới hoạt động cơ quan dân cử địa phương; đồng thời phát huy vai trò ngoại giao nghị viện và thúc đẩy phát triển bền vững, bao trùm của Thủ đô Hà Nội cũng như các đối tác.

Nhìn rộng hơn, Thủ đô Hà Nội khẳng định tinh thần chủ động, trách nhiệm và sẵn sàng hợp tác với các Thủ đô BRICS, các thành phố đối tác và cộng đồng quốc tế. Hà Nội kiên định mục tiêu tăng cường vai trò của cơ quan dân cử trong thúc đẩy hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế và tạo nguồn lực cho phát triển Thủ đô.

Hợp tác đi vào chiều sâu, hiệu quả thực chất

Trong chuyến công tác, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà làm Trưởng đoàn đã tham dự nhiều hoạt động quan trọng tại Diễn đàn Đô thị quốc tế năm 2026 với chủ đề “Chuyển đổi đô thị bền vững: Ứng phó với các thách thức toàn cầu” tại Thủ đô Mátxcơva (Liên bang Nga).

Diễn đàn Đô thị quốc tế năm 2026 do Chính phủ Liên bang Nga, Bộ Phát triển Kinh tế Liên bang Nga, Hiệp hội Phát triển chính quyền địa phương toàn Nga, chính quyền thành phố Mátxcơva và Quỹ Roscongress phối hợp tổ chức.

Chương trình nghị sự tập trung vào 5 nhóm chủ đề chính: Kinh tế và đổi mới sáng tạo; phát triển đô thị bền vững; quan hệ quốc tế; nguồn nhân lực; các sáng kiến thanh niên.

Một trong những hoạt động trọng tâm của diễn đàn là phiên chuyên đề của Duma thành phố Mátxcơva với chủ đề “Hợp tác liên nghị viện: Phát triển bền vững các đô thị và khu vực”. Phiên họp có sự tham dự của khoảng 300 đại biểu quốc tế, cùng lãnh đạo cơ quan lập pháp và chính quyền nhiều thủ đô, thành phố lớn trên thế giới.

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội tham dự Diễn đàn nhấn mạnh tinh thần cùng trao đổi kinh nghiệm, cùng chia sẻ sáng kiến, giải pháp trong quản trị và phát triển đô thị; đồng thời khẳng định tinh thần tăng cường kết nối, hợp tác vì sự phát triển bền vững của các Thủ đô, đô thị và khu vực.

Quan điểm này đã được Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh trong bài phát biểu có nội dung rất thiết thực trong quan hệ song phương tại phiên chuyên đề với chủ đề: “Hợp tác liên nghị viện trong quản trị thông minh, phát triển bền vững và gắn kết nhân dân giữa Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Mátxcơva”.

Khẳng định ý nghĩa là diễn đàn bàn về phát triển đô thị bền vững, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà đã nêu bật thực tế Hà Nội và Mátxcơva có nhiều điểm tương đồng trong quá trình phát triển, đồng thời cùng đứng trước những yêu cầu về hoàn thiện hạ tầng, quản lý đô thị, tổ chức giao thông, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Vấn đề được người đứng đầu cơ quan dân cử Thủ đô chỉ ra chính là điểm chung để HĐND thành phố Hà Nội và Duma thành phố Mátxcơva có thêm những điều kiện thuận lợi tiếp tục hợp tác đi vào chiều sâu, hiệu quả thực chất.

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện các cơ quan dân cử tại Lễ ký kết các văn kiện hợp tác ở trụ sở Duma thành phố Mátxcơva.

Xét thấy sự tương đồng về tầm nhìn và những lợi ích đan xen ngày càng sâu sắc giữa Hà Nội và Mátxcơva, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà đề xuất ba trụ cột hợp tác trọng tâm.

Thứ nhất, tăng cường hợp tác về hoàn thiện thể chế, quản trị đô thị thông minh và chuyển đổi số.

Thứ hai, thúc đẩy hợp tác về phát triển đô thị xanh và bền vững.

Thứ ba, mở rộng giao lưu văn hóa, giáo dục và tăng cường gắn kết nhân dân hai Thủ đô.

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà tin tưởng rằng, sự tin cậy chính trị, hiểu biết và tinh thần hợp tác chân thành được vun đắp trong gần ba thập kỷ qua giữa Hà Nội và Mátxcơva sẽ là nền tảng để hai Thủ đô cùng phát triển, đồng thời mở rộng quan hệ hữu nghị với các Thủ đô và địa phương trên thế giới.

Tinh thần này đã được nhấn mạnh trong thông điệp nhiều ý nghĩa của Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà nêu tại diễn đàn: “Từ nền tảng hữu nghị truyền thống và những cơ hội hợp tác mới, chúng ta sẽ cùng hành động để mỗi sáng kiến, mỗi cam kết đều mang lại những giá trị thiết thực cho người dân và sự phát triển bền vững của các Thủ đô”.

Chuyến công tác tại Thủ đô Mátxcơva (Liên bang Nga) và tham dự các hoạt động hợp tác quốc tế của Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà làm Trưởng đoàn đã thành công tốt đẹp, để lại nhiều dấu ấn trong hoạt động đối ngoại và hợp tác liên nghị viện, góp phần nâng cao vị thế của cơ quan dân cử Thủ đô trong giai đoạn mới.

Chuyến công tác sẽ mở ra những cơ hội hợp tác tốt đẹp cả trên bình diện song phương và đa phương. Trên cơ sở các văn bản đã ký kết và những chương trình hợp tác với tầm nhìn chiến lược chung, tin tưởng rằng trong thời gian tới, Hà Nội cùng các thủ đô, thành phố đối tác sẽ tiếp tục đồng hành, hướng tới tương lai thịnh vượng và mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân.