Chương trình OCOP đang chuyển mục tiêu từ tăng số lượng sang chú trọng chất lượng, xây dựng thương hiệu và gia tăng giá trị. (Ảnh: THIỆN TÂM)

Động lực phát triển kinh tế nông thôn

Sau hơn 7 năm triển khai, chương trình OCOP đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn Thủ đô. Hà Nội hiện dẫn đầu cả nước với 3.544 sản phẩm OCOP được công nhận, trong đó, có 19 sản phẩm đạt 5 sao, 21 sản phẩm tiềm năng 5 sao, 1.586 sản phẩm 4 sao và 1.918 sản phẩm 3 sao, góp phần nâng tầm giá trị nông sản, làng nghề và đặc sản địa phương, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường trong nước và quốc tế.

Các sản phẩm OCOP của Hà Nội hiện nay có chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, được người tiêu dùng ưa chuộng. Có nhiều doanh nghiệp lớn trước đây chưa từng nghĩ đến việc chế biến sâu, thì nay đã ra mắt nhiều dòng sản phẩm đa dạng như trà tía tô, trà rau má, trà lá sen... Bên cạnh đó là sự đột phá về bao bì, nhãn mác. Các chủ thể OCOP đã chú trọng đầu tư rất lớn về công nghệ, máy móc và thiết kế. Nhiều sản phẩm có bao bì được đầu tư đắt giá hơn cả phần ruột nhờ tính ứng dụng cao. Thí dụ, một hộp trà trị giá 2 triệu đồng nhưng phần vỏ hộp bằng sơn mài có giá tới 3 triệu đồng, vì khách hàng có thể tái sử dụng vỏ hộp đó làm hộp đựng trang sức rất tinh tế.

Sau hơn 7 năm triển khai, chương trình OCOP đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn Thủ đô. (Ảnh: TRUNG NGUYÊN)

Lãnh đạo Văn phòng Điều phối các Chương trình mục tiêu quốc gia thành phố Hà Nội cho biết, bộ tiêu chí OCOP theo khung tiêu chí giai đoạn mới có các yêu cầu được nâng lên khắt khe và chặt chẽ hơn giai đoạn trước từ khâu kiểm soát nguồn nguyên liệu đầu vào, xây dựng thương hiệu cho đến khả năng phát triển thị trường.

Nếu như những năm đầu mang tính chất vừa làm vừa tạo phong trào, thì hiện nay sản phẩm bắt buộc phải có chứng nhận bảo hộ thương hiệu, đạt các tiêu chuẩn chất lượng như: ISO, HACCP hoặc vùng nguyên liệu phải đạt chuẩn VietGAP, hữu cơ... Ngoài ra, quy trình thẩm định cũng khắt khe hơn, như trước khi họp Hội đồng đánh giá, Tổ tư vấn của thành phố sẽ về tận cơ sở sản xuất để kiểm tra trực tiếp trang thiết bị, quy trình vận hành. Sản phẩm chỉ được trình Hội đồng khi đã đáp ứng đầy đủ điều kiện.

Sự chặt chẽ này nhằm khẳng định chỉ những doanh nghiệp làm ăn bài bản mới được tham gia OCOP. Tấm bằng chứng nhận OCOP sẽ ngày càng nâng tầm giá trị vì đó là chứng nhận cấp Nhà nước, có sự chịu trách nhiệm của các Sở, ngành và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố.

Tăng cường kết nối thị trường

Để sản phẩm OCOP phát triển bền vững, bên cạnh nỗ lực của chủ thể sản xuất, cần có sự đồng hành của cơ quan quản lý và các tổ chức liên quan, nhất là trong đào tạo, tư vấn xây dựng thương hiệu và kết nối tiêu thụ.

Theo ông Trương Thanh Nam, chuyên viên Văn phòng Điều phối các Chương trình mục tiêu quốc gia thành phố Hà Nội, để nâng cao sức cạnh tranh, các chủ thể không chỉ quan tâm đến chất lượng mà cần chú trọng xây dựng câu chuyện sản phẩm. Đây là nội dung được chấm điểm riêng trong bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng OCOP, nhằm kết nối giá trị văn hóa, lịch sử, nguồn gốc địa phương với con người và quá trình tạo ra sản phẩm.

Một câu chuyện chân thực, hấp dẫn sẽ giúp sản phẩm tạo dấu ấn, tăng khả năng nhận diện và kết nối với khách hàng. Vì vậy, các chủ thể cần khai thác những giá trị đặc trưng của địa phương, nghề truyền thống và bí quyết sản xuất để tạo nên bản sắc riêng.

Sản phẩm OCOP của Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: THIỆN TÂM)

Đối với các chủ thể OCOP do phụ nữ làm chủ, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động đồng hành. Giám đốc Trung tâm Nguyễn Thị Hảo cho biết, thời gian qua, hơn 2.000 phụ nữ đã được tiếp cận Chương trình OCOP thông qua các hoạt động tư vấn, đào tạo và hỗ trợ phát triển sản phẩm. Nhiều sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao, 4 sao; trong đó, có nữ doanh nhân được Trung tâm đồng hành nhiều năm đã có sản phẩm đạt 5 sao. Cùng với nâng cao năng lực sản xuất, Trung tâm chú trọng mở rộng kênh quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, tổ chức các phiên chợ cuối tuần và hỗ trợ các chủ thể tham gia cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo.

Đáng chú ý, Trung tâm đã xây dựng bản đồ số giúp người tiêu dùng tra cứu các sản phẩm OCOP từ 3 đến 5 sao tại ba miền bắc, trung, nam. Đây là giải pháp ứng dụng công nghệ nhằm giúp thông tin sản phẩm tiếp cận người mua thuận lợi hơn.

Nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu và củng cố niềm tin người tiêu dùng là những yếu tố quyết định sức sống của OCOP. Trong đó, hỗ trợ người dân làm chủ cơ sở sản xuất, nâng cao năng lực, tiếp cận công nghệ và mở rộng thị trường sẽ góp phần phát huy nguồn lực tại chỗ, đưa sản phẩm mang bản sắc địa phương vươn xa.