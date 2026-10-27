Nâng tầm cán bộ cấp xã, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đồng chí Nguyễn Lương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chứ Tỉnh ủy trao chứng chỉ cho các học viên lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp xã - Ảnh: N.M

Trong tháng 9/2026, hơn 230 cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp xã của tỉnh đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức nhiệm kỳ 2025-2030. Chương trình gồm 8 chuyên đề theo khung bồi dưỡng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, tập trung vào công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Nội dung được xây dựng theo hướng gắn kiến thức lý luận với yêu cầu lãnh đạo, quản lý và giải quyết những vấn đề đặt ra từ thực tiễn cơ sở.

Theo thống kê, cấp xã hiện trực tiếp thực hiện hơn 1.000 nhiệm vụ trên nhiều lĩnh vực. Khối lượng công việc lớn, phạm vi trách nhiệm rộng và yêu cầu giải quyết công việc nhanh chóng, hiệu quả đặt ra áp lực không nhỏ đối với đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu. Cán bộ cấp xã không chỉ cần nắm vững chủ trương, chính sách, pháp luật mà còn phải có năng lực phân tích, xử lý tình huống, phối hợp giữa các bộ phận và chủ động tháo gỡ những khó khăn phát sinh.

Thực tiễn vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện quy trình phối hợp, nâng cao năng lực thực thi và khắc phục những hạn chế trong giải quyết công việc ở cơ sở. Vì vậy, các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức không đơn thuần là hoạt động đào tạo thường xuyên hay yêu cầu chuẩn hóa chức danh cán bộ, mà còn là giải pháp thiết thực nhằm giúp đội ngũ cán bộ thích ứng với phương thức quản trị mới.

Đồng chí Trương An Ninh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt các chuyên đề tại lớp bồi dưỡng - Ảnh: N.M

Tham gia lớp bồi dưỡng, đồng chí Nguyễn Khánh Vũ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Quảng Trị cho biết, khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều nhiệm vụ trước đây thuộc cấp huyện được chuyển về cấp xã. Điều này đòi hỏi người đứng đầu cơ sở phải trực tiếp xử lý, quyết định và chịu trách nhiệm trước nhiều vấn đề phức tạp, gắn với đời sống người dân. Theo đồng chí, chương trình bồi dưỡng là cơ hội để cập nhật kiến thức, bổ sung kỹ năng lãnh đạo, quản lý, mở rộng tư duy và tầm nhìn, qua đó đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Còn đồng chí Đặng Đại Bàng, Bí thư Đảng ủy xã Sen Ngư chia sẻ, chương trình đã mang đến cho cán bộ cơ sở những kiến thức, góc nhìn và phương pháp tiếp cận mới. Quan trọng hơn, mỗi học viên nhận thức rõ hơn yêu cầu đối với vai trò người đứng đầu, từ đó đổi mới phương pháp làm việc theo hướng cụ thể, quyết liệt, hiệu quả và gần dân hơn.

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp xã - Ảnh: N.M

Để kiến thức gắn với thực tiễn, đội ngũ giảng viên, báo cáo viên có kinh nghiệm trong công tác tham mưu và tổ chức thực hiện các quyết sách của tỉnh đã chú trọng đổi mới phương pháp truyền đạt. Nhiều tình huống liên quan đến vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được đưa ra trao đổi, phân tích, giúp học viên nhận diện nguyên nhân vướng mắc, so sánh cách làm và tìm hướng xử lý phù hợp. Qua đó, chương trình không chỉ cung cấp kiến thức mà còn tạo điều kiện để cán bộ chia sẻ kinh nghiệm, bổ sung kỹ năng giải quyết công việc từ thực tiễn.

Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: Trong bối cảnh hoàn thiện cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, liên thông theo phương châm “Trung ương kiến tạo, tỉnh điều phối, xã thực hiện”, cấp xã giữ vai trò trực tiếp trong quản trị, tổ chức thực thi và giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp. Vì vậy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp xã là yêu cầu cấp thiết, góp phần đổi mới tư duy, nâng cao năng lực điều hành và bảo đảm các nhiệm vụ được triển khai hiệu quả từ cơ sở.

Cán bộ phường Bắc Gianh quan tâm quan tâm chăm lo đời sống người có công - Ảnh: N.M

Theo đồng chí Nguyễn Lương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, cùng với hai lớp bồi dưỡng dành cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp xã nhiệm kỳ 2025-2030, trong năm 2027, tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện quy hoạch cấp ủy các cấp và các đối tượng khác. Các sở, ban, ngành, địa phương cũng đang triển khai chương trình bồi dưỡng phù hợp với từng nhóm đối tượng, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Hiệu quả của công tác bồi dưỡng sẽ được thể hiện rõ nhất khi cán bộ trở về địa phương, vận dụng kiến thức vào công việc hằng ngày: Chủ động hơn trong lãnh đạo, điều hành; nắm chắc thẩm quyền, trách nhiệm được phân cấp; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đó cũng là đích đến của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ: Học từ thực tiễn, vận dụng kiến thức để giải quyết những vấn đề thực tiễn, góp phần đưa mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.