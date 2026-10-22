Nâng tầm buffet sáng, tạo dấu ấn ẩm thực cho du lịch Đà Nẵng

Chiều 22.10, tại Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng, Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng tổ chức tập huấn kỹ thuật chế biến và phục vụ món sợi nóng trong buffet sáng tại cơ sở lưu trú du lịch.

Tham dự tập huấn có đại diện Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng, Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng, các chuyên gia ẩm thực; trưởng và nhân viên bộ phận bếp tại các cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ ẩm thực trên địa bàn thành phố.

Hoạt động nhằm cập nhật kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao kỹ năng chế biến, trình bày, phục vụ các món mì, phở trong thực đơn buffet sáng tại khách sạn, khu nghỉ dưỡng.

Khai mạc lớp tập huấn kỹ thuật chế biến và phục vụ món sợi nóng trong buffet sáng tại cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn Đà Nẵng

Theo Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng, trong 9 tháng đầu năm 2026, các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn thành phố ước phục vụ khoảng 15,8 triệu lượt khách, tăng khoảng 26% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt gần 7,7 triệu lượt, khách nội địa hơn 8,1 triệu lượt.

Tổng doanh thu từ hoạt động lưu trú, ăn uống và lữ hành ước đạt hơn 56.900 tỉ đồng, tăng khoảng 25% so với cùng kỳ. Những kết quả này cho thấy sức tăng trưởng tích cực của du lịch Đà Nẵng, đồng thời đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của du khách.

Đưa ẩm thực địa phương thành điểm nhấn trong trải nghiệm lưu trú

Trong hoạt động du lịch, ẩm thực không chỉ đáp ứng nhu cầu ăn uống mà còn là phương thức để du khách khám phá văn hóa, phong vị và bản sắc của điểm đến. Đặc biệt, bữa sáng tại khách sạn là một trong những trải nghiệm góp phần tạo ấn tượng về chất lượng dịch vụ và sự hiếu khách.

Với nguồn nguyên liệu phong phú, nhiều sản vật đặc trưng cùng bản sắc ẩm thực miền Trung, xứ Quảng, Đà Nẵng có lợi thế phát triển các món ăn địa phương trong thực đơn buffet sáng. Việc khai thác hiệu quả lợi thế này không chỉ giúp đa dạng hóa lựa chọn cho du khách mà còn tạo dấu ấn riêng cho dịch vụ lưu trú.

Đại diện Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng phát biểu tại lớp tập huấn

Tại chương trình tập huấn, các chuyên gia ẩm thực đã chia sẻ kiến thức về xu hướng sử dụng món sợi nóng trong buffet sáng, nhu cầu và khẩu vị của khách du lịch; cách lựa chọn, sơ chế, bảo quản nguyên liệu và sử dụng gia vị phù hợp.

Các nội dung tập huấn cũng tập trung vào phương pháp tổ chức quầy món sợi nóng, bố trí nguyên liệu, dụng cụ, thiết bị và khu vực chế biến, phục vụ nhằm bảo đảm tính thuận tiện, thẩm mỹ và hiệu quả vận hành.

Bên cạnh đó, học viên được hướng dẫn kỹ thuật chế biến nước dùng, nước lèo và các thành phần chính của một số món sợi nóng tiêu biểu; cách kiểm soát chất lượng món ăn, thời gian phục vụ, nhiệt độ bảo quản cũng như các yêu cầu về vệ sinh, an toàn thực phẩm.

Chương trình có sự hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm của ông Doãn Văn Tuấn, Tổng Bếp trưởng Khu nghỉ dưỡng Furama-Ariyana Đà Nẵng; ông Vũ Ngọc Quyền, Tổng Bếp trưởng Nhà khách Quốc hội NALOD Đà Nẵng; ông Ngô Ngọc Khôi, Bếp chính Nhà hàng NgonPhố Đà và bà Phạm Thị Thành, Phó Trưởng khoa Quản trị Khách sạn-Nhà hàng, Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng.

Thông qua phần trình diễn kỹ thuật chế biến và thực hành, các học viên trực tiếp tìm hiểu quy trình phối hợp nguyên liệu, gia vị, hoàn thiện và trình bày món ăn phục vụ buffet sáng.

Bảo đảm chất lượng, giữ gìn hương vị đặc trưng

Theo đại diện Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng, để nâng cao chất lượng ẩm thực tại các cơ sở lưu trú, bên cạnh kỹ thuật chế biến, cần chú trọng lựa chọn nguyên liệu tươi ngon, có nguồn gốc rõ ràng và bảo đảm an toàn thực phẩm. Quy trình tiếp nhận, bảo quản, sơ chế, chế biến và phục vụ cần được kiểm soát chặt chẽ.

Các cơ sở lưu trú cũng được khuyến khích ưu tiên sử dụng sản vật địa phương phù hợp, đồng thời xây dựng tiêu chuẩn cho từng món ăn nhằm duy trì sự đồng đều về hương vị, định lượng, cách trình bày và chất lượng phục vụ.

Việc đổi mới thực đơn cần đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách nhưng vẫn phải gắn với việc gìn giữ bản sắc ẩm thực. Những món ăn như phở gà hay cao lầu Hội An, khi được chế biến đúng kỹ thuật, bảo đảm chất lượng và giữ được hương vị đặc trưng, sẽ góp phần nâng cao trải nghiệm của khách lưu trú, đồng thời quảng bá văn hóa ẩm thực và hình ảnh du lịch Đà Nẵng.

Chương trình tập huấn nhằm giúp đội ngũ đầu bếp, nhân viên chế biến và phục vụ tại các cơ sở lưu trú cập nhật kiến thức, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng chế biến, trình bày và phục vụ các món mì, phở trong buffet sáng

Thông qua chương trình, Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng đề nghị các cơ sở lưu trú chủ động vận dụng kiến thức, kỹ năng được chia sẻ để cải thiện chất lượng buffet sáng, đa dạng hóa thực đơn gắn với ẩm thực địa phương và tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm.

Đội ngũ đầu bếp, nhân viên phục vụ cần tiếp tục học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao tay nghề, tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp trong từng khâu chế biến, trình bày món ăn. Các chuyên gia, đơn vị đào tạo và cơ quan liên quan cũng được khuyến khích tiếp tục phối hợp tổ chức những chương trình tập huấn sát với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Thời gian tới, Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú, phát huy giá trị ẩm thực địa phương, góp phần xây dựng Đà Nẵng trở thành điểm đến hấp dẫn, thân thiện, chuyên nghiệp và giàu bản sắc.