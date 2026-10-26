Nâng tầm báo chí Điện Biên

Từ dấu ấn tạo dựng

Từ những thôn, bản vùng cao đến các công trình đang làm thay đổi diện mạo quê hương, dấu chân người làm báo Điện Biên vẫn hiện diện trong nhịp sống hằng ngày. Những câu chuyện về nỗ lực thoát nghèo, giữ gìn bản sắc văn hóa hay tháo gỡ khó khăn ở cơ sở, được chuyển tải sinh động và chân thực qua từng trang báo, trên sóng phát thanh, truyền hình và nền tảng số. Kết quả đạt được có vai trò kết nối, khích lệ sáng tạo của tổ chức Hội.

Lãnh đạo tỉnh và đại biểu tham quan gian trưng bày của Báo và phát thanh, truyền hình Điện Biên tại Hội Báo Xuân Bính Ngọ 2026. Ảnh: An Chi

Hiện Hội Nhà báo tỉnh có 3 chi hội với 144 hội viên. Trong nhiệm kỳ, Hội kết nạp 32 hội viên, phối hợp tổ chức 9 lớp tập huấn nghiệp vụ, thu hút gần 500 lượt học viên tham gia; nội dung chú trọng đến kỹ năng báo chí đa phương tiện và ứng dụng công nghệ mới. Phong trào sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao đạt nhiều kết quả. Qua 4 mùa giải báo chí tỉnh đã tổng kết, có hơn 500 tác phẩm tham dự, 172 tác phẩm được trao giải; đồng thời Hội thực hiện hỗ trợ 124 tác phẩm báo chí chất lượng cao với tổng kinh phí 477,9 triệu đồng. Nhiều tác phẩm của hội viên được vinh danh tại các giải báo chí Trung ương. Dấu mốc đáng chú ý là việc hợp nhất Báo Điện Biên Phủ, Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên thành Báo và phát thanh, truyền hình Điện Biên từ ngày 15/6/2025. Việc hợp nhất tạo điều kiện tổ chức sản xuất thông tin theo hướng hội tụ, phát huy thế mạnh của từng loại hình báo chí.

Ông Vũ Văn Thượng, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Điện Biên khẳng định: “Điều quan trọng là phải thay đổi tư duy làm báo, hướng tới cách làm một đề tài có thể phát triển thành nhiều sản phẩm, phù hợp từng loại hình, từng nhóm công chúng. Công nghệ giúp thông tin đi nhanh hơn, nhưng chất lượng nội dung mới quyết định sức sống của tác phẩm”.

Những kết quả ấy là nền tảng để Hội Nhà báo tỉnh bước vào nhiệm kỳ mới. Tuy nhiên, trước sự cạnh tranh của mạng xã hội và sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao về tính chính xác, chiều sâu và sức hấp dẫn của thông tin báo chí.

Đổi mới từ mỗi người làm báo

Nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội Nhà báo tỉnh xác định xây dựng đội ngũ người làm báo bản lĩnh, chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại là nhiệm vụ trọng tâm. Cùng với đó, Hội hướng tới tạo dựng môi trường nghề nghiệp khuyến khích sáng tạo, tinh thần dấn thân và trách nhiệm trước xã hội của người làm báo. Ông Phạm Ngọc Hân, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên nhấn mạnh: “Điều chúng tôi hướng tới trong nhiệm kỳ mới là xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, mỗi hội viên phải trưởng thành trong nghề. Hội phải thực sự là mái nhà chung, nơi người làm báo được hỗ trợ, được bảo vệ và có thêm động lực sáng tạo. Chất lượng hoạt động Hội cuối cùng phải được thể hiện bằng chất lượng đội ngũ và những tác phẩm có giá trị đối với xã hội”.

Phóng viên tác nghiệp đưa thông tin tới công chúng. Ảnh: C.T.V

Từ định hướng đó, Hội đặt ra những mục tiêu cụ thể trong hoạt động nghiệp vụ. Hằng năm, phấn đấu tổ chức ít nhất 2 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, 100% chi hội đạt tiêu chuẩn vững mạnh, có ít nhất 15% hội viên đạt danh hiệu hội viên nhà báo xuất sắc cấp cơ sở. Đặc biệt, mỗi năm phấn đấu có tối thiểu 30 tác phẩm báo chí chất lượng cao tham dự các giải báo chí ở Trung ương.

Một tác phẩm có giá trị không chỉ phản ánh đúng sự việc, mà còn cần phát hiện vấn đề, phân tích nguyên nhân, gợi mở giải pháp. Điều này càng có ý nghĩa với Điện Biên, nơi đời sống đồng bào các dân tộc và khát vọng phát triển của người dân luôn đặt ra nhiều đề tài cần khai thác công phu. Nhà báo Hoàng Út, Phòng Chuyên đề, Báo và phát thanh, truyền hình Điện Biên bày tỏ: “Tôi nghĩ, điều người làm báo cần nhất trong giai đoạn tới là không dễ bằng lòng với những gì mình đã làm. Đi cơ sở không chỉ để có tin, có bài mà phải hiểu người dân đang nghĩ gì, cần gì, điều gì còn vướng mắc. Một tác phẩm có thể không gây chú ý ngay, nhưng nếu giúp tiếng nói của người dân được lắng nghe, một vấn đề được quan tâm giải quyết, đó mới là giá trị lâu dài của nghề báo”.

Để khơi dậy tinh thần ấy, Hội tiếp tục đổi mới hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ hội viên sáng tạo tác phẩm chất lượng cao. Các giải báo chí tiếp tục là dịp tôn vinh những tác phẩm tiêu biểu, đồng thời khuyến khích người làm báo đầu tư chiều sâu, mạnh dạn tiếp cận những đề tài khó. Song hành với nâng cao chất lượng tác phẩm là nhiệm vụ làm chủ công nghệ. Hiện nay, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng số đang thay đổi quy trình sản xuất, phân phối thông tin đòi hỏi người làm báo cần khai thác những tiện ích ấy, đồng thời giữ vững khả năng kiểm chứng và chịu trách nhiệm về nội dung mình công bố.

Nhà báo Phạm Dương, Phòng Thư ký - Biên tập, Báo và phát thanh, truyền hình Điện Biên chia sẻ: “Chuyển đổi số không đơn giản là đưa tin, bài lên nhiều nền tảng mà phải thay đổi cách nghĩ, cách làm để sản phẩm báo chí thực sự đến được với công chúng. Công nghệ có thể giúp chúng ta làm nhanh hơn, thể hiện hấp dẫn hơn, nhưng không thể thay thế sự trung thực, trải nghiệm và trách nhiệm của người làm báo”. Cùng với nâng cao năng lực chuyên môn, Hội tiếp tục chú trọng giáo dục đạo đức nghề nghiệp, xây dựng môi trường văn hóa báo chí, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên. Mục tiêu đặt ra là 100% hội viên, phóng viên không vi phạm quy định đạo đức nghề nghiệp và quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam.

Nhiệm kỳ mới mở ra với nhiều thời cơ và thách thức. Từ nền tảng đã tạo dựng, Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên hướng tới những thay đổi thực chất trong hoạt động Hội và chất lượng đội ngũ. Vị thế báo chí được khẳng định bằng khả năng phát hiện vấn đề, cung cấp thông tin đáng tin cậy, bảo vệ những giá trị tốt đẹp và đáp ứng nhu cầu công chúng thực sự cần. Đó là con đường để báo chí Điện Biên đóng góp vào sự phát triển nhanh, xanh, thông minh và bền vững của tỉnh.