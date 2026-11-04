Nâng sức cạnh tranh của hàng Việt Nam

Người tiêu dùng tìm hiểu, lựa chọn mua sắm các sản phẩm hàng Việt Nam. (Ảnh: NGUYÊN TRANG)

Khảo sát các hệ thống bán lẻ lớn trên địa bàn Hà Nội như BigC/Tops Market, WinMart, AEON, BRG Mart, Fujimart, không khó để nhận ra không khí mua sắm sôi động tại các gian hàng trưng bày sản phẩm Việt Nam.

Trong đó, sự xuất hiện của các điểm bình chọn trực tiếp thuộc chương trình Bình chọn "Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích" năm 2026 đã trở thành điểm nhấn thu hút đông đảo khách hàng dừng chân.

Chị Lê Phương Thảo (ở phường Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết: “Mấy năm gần đây, gần như 100% nguyên liệu trên mâm cơm của gia đình tôi là sản phẩm của các thương hiệu Việt, từ nước mắm, dầu ăn cho đến rau củ, thịt, cá đóng gói... Không chỉ có bao bì đẹp, truy xuất nguồn gốc rõ ràng, mà hương vị hợp khẩu vị hơn hẳn hàng nhập khẩu. Việc tham gia bình chọn ngay tại siêu thị giúp người tiêu dùng chúng tôi cảm thấy tiếng nói và niềm tin của mình được doanh nghiệp trân trọng”.

Anh Nguyễn Anh Tuấn ở phường Thanh Xuân (Hà Nội) chia sẻ: “Một sản phẩm muốn thu hút người tiêu dùng ngoài chất lượng thì phải có hình thức đẹp, hiện đại. Rất nhiều thương hiệu Việt Nam tham gia bình chọn năm nay đã ứng dụng công nghệ xanh, bao bì thân thiện môi trường. Đó là lý do tôi không ngại bình chọn ngay cho các sản phẩm mà mình ưng ý”.

Để đáp lại niềm tin ngày càng lớn của người tiêu dùng, các doanh nghiệp sản xuất và phân phối trong nước đã không ngừng đầu tư nghiên cứu phát triển, đổi mới công nghệ và chuẩn hóa quy trình dịch vụ để nâng tầm sức cạnh tranh ngay trên sân nhà.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị GO! Thăng Long. (Ảnh: NT)

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần sản phẩm Sinh Thái (nhãn hiệu trà Cozy) Lê Hồng Thái đánh giá: “Chương trình bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích của thành phố Hà Nội không chỉ là một giải thưởng, mà là tấm gương phản chiếu chính xác nhất mức độ hài lòng của thị trường. Năm nay, chúng tôi tích cực đẩy mạnh ứng dụng dây chuyền sản xuất tự động hóa, giảm phát thải carbon và cải tiến bao bì sản phẩm thân thiện môi trường để nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng kỳ vọng của người tiêu dùng”.

Ông Lê Mạnh Phong, Giám đốc khối cửa hàng GO! Khu vực miền bắc - Tập đoàn Central Retail Việt Nam cho biết, đơn vị luôn ưu tiên dành những vị trí trưng bày đẹp nhất, thuận tiện nhất cho các sản phẩm Việt Nam đạt chuẩn. Qua quan sát thực tế tại điểm bán trong giai đoạn phát động bình chọn, tỷ lệ người tiêu dùng chủ động tìm kiếm các sản phẩm gắn nhãn “Hàng Việt được yêu thích” tăng trưởng rõ rệt. Điều này chứng minh rằng khi doanh nghiệp triển khai kinh doanh bài bản và chất lượng sản phẩm được khẳng định, hàng Việt Nam hoàn toàn có thể chiếm ưu thế trên các kệ hàng.

Thành phố Hà Nội trao chứng nhận cho các doanh nghiệp đạt TOP 1 Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2025. (Ảnh: NT)

Theo Sở Công thương Hà Nội, chương trình Bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” năm 2026 của thành phố không đơn thuần là một cuộc đua tranh danh hiệu, mà tiếp tục là cơ hội kết nối hiệu quả giữa ba chủ thể là Nhà sản xuất-nhà phân phối-người tiêu dùng. Năm 2025, chương trình đã ghi nhận 124 doanh nghiệp với 241 sản phẩm, dịch vụ thuộc 18 nhóm sản phẩm, dịch vụ đăng ký tham gia; 548.326 lượt bình chọn theo hai hình thức trực tuyến và trực tiếp, tăng 2,4% so với năm 2024.

Từ ngày 17/10 đến 4/11/2026, người tiêu dùng trên địa bàn Hà Nội đã tham gia bình chọn cho chương trình, bằng cả hình thức trực tiếp và trực tuyến. Lễ Tôn vinh “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” năm 2026 dự kiến diễn ra vào 20 giờ ngày 15/11/2026 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô.