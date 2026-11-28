Hệ thống sản xuất tự động tại nhà máy Vinamilk

Gần 2,6 tỷ đồng giá trị gia tăng trên mỗi lao động

Theo báo cáo tài chính riêng của Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk), năm 2025, công ty mẹ đạt tổng doanh thu 53.044 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí trung gian như nguyên vật liệu và dịch vụ mua ngoài, giá trị gia tăng đạt 14.594 tỷ đồng. Với bình quân 5.614 lao động, doanh nghiệp tạo ra gần 2,6 tỷ đồng giá trị gia tăng trên mỗi lao động.

Năm 2025, mỗi lao động tại công ty mẹ Vinamilk tạo ra bình quân gần 2,6 tỷ đồng giá trị gia tăng

Theo Cục Thống kê, năng suất lao động của nền kinh tế năm 2025 theo giá hiện hành ước đạt 245 triệu đồng/người. Đặt cạnh mức bình quân này, năng suất lao động tính theo giá trị gia tăng của Vinamilk cao gấp khoảng 10,6 lần. Mức chênh lệch gắn với đặc thù của ngành chế biến sữa, quy mô đầu tư và mức độ tự động hóa trong sản xuất.

Đà tăng năng suất tiếp tục được duy trì trong 9 tháng đầu năm 2026. Cùng phạm vi công ty mẹ, tổng doanh thu đạt 44.844 tỷ đồng, tăng 15,4% so với cùng kỳ, còn giá trị gia tăng đạt 12.170 tỷ đồng, tăng 16,02%. Bình quân mỗi lao động tạo ra gần 2,2 tỷ đồng giá trị gia tăng, tăng 17,33%. Lợi nhuận trước thuế bình quân trên mỗi lao động đạt gần 1,76 tỷ đồng, tăng 20,85%.

Vinamilk ứng dụng công nghệ tự động hóa trong sản xuất và quản lý kho. Ảnh: VI NAM

Tự động hóa từ dây chuyền sản xuất đến kho hàng

Từ những nhà máy tiếp quản sau ngày đất nước thống nhất, Vinamilk từng bước hiện đại hóa dây chuyền, phát triển hệ thống 16 nhà máy và 15 trang trại. Tại Nhà máy Sữa Việt Nam, với công suất thiết kế 800 triệu lít sữa mỗi năm, doanh nghiệp ứng dụng hệ thống quản lý sản xuất tự động và kho thông minh. Việc kết nối các khâu từ chế biến đến lưu kho giúp nhà máy duy trì chất lượng sản phẩm đồng đều khi sản xuất ở quy mô lớn.

Đội ngũ kỹ sư và người lao động vận hành hệ thống sản xuất tại Vinamilk. Ảnh: VI NAM

Cùng với đầu tư dây chuyền, Vinamilk phát triển đội ngũ kỹ sư, chuyên gia và người lao động có khả năng vận hành, quản lý các hệ thống tự động. Năng lực sản xuất ở quy mô lớn và duy trì chất lượng ổn định cũng là cơ sở để doanh nghiệp mở rộng thị trường. Theo Vinamilk, sản phẩm của công ty đã có mặt tại 68 quốc gia và vùng lãnh thổ, với kim ngạch xuất khẩu lũy kế hơn 3,9 tỷ USD.