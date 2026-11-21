Với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm, sáng 21/11.

Quang cảnh phiên họp sáng 21/11.

Một trong những điểm đáng chú ý của Luật là bổ sung 2 ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương hằng năm vào Bộ luật Lao động, gồm: Ngày Tổ quốc tri ân - Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Như vậy, từ năm 2027, tổng số ngày nghỉ lễ, Tết hưởng nguyên lương của người lao động tăng từ 11 lên 13 ngày mỗi năm.

Gồm: Tết Dương lịch (1 ngày), Tết Âm lịch (5 ngày), Ngày Chiến thắng 30/4 (1 ngày), Ngày Quốc tế Lao động 1/5 (1 ngày), Quốc khánh 2/9 (2 ngày), Giỗ Tổ Hùng Vương (1 ngày, 10/3 Âm lịch), Ngày Tổ quốc tri ân - Ngày Thương binh, Liệt sĩ (1 ngày), Ngày Văn hóa Việt Nam (1 ngày).

Luật cũng sửa đổi quy định về việc quyết định và thông báo lịch nghỉ lễ, Tết hằng năm. Theo đó, căn cứ điều kiện thực tế, Thủ tướng quyết định cụ thể ngày nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh.

Trước ngày 30/9 hằng năm, Bộ trưởng Bộ Nội vụ căn cứ quyết định của Thủ tướng để thông báo lịch nghỉ lễ, Tết của năm tiếp theo.

Phát biểu tiếp thu, giải trình trước khi đại biểu bấm nút, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết, việc bổ sung Ngày Văn hóa Việt Nam là ngày nghỉ hưởng nguyên lương nhằm thể chế hóa Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị và được thực hiện ngay trong năm 2026 (theo quy định của Nghị quyết 28/2026 của Quốc hội).

Với Ngày Tổ quốc tri ân - Ngày Thương binh, liệt sĩ nhằm tạo điều kiện để người lao động tham gia các hoạt động tri ân tiền nhân, tưởng nhớ các thế hệ đi trước và người có công với cách mạng.

“Đây không chỉ là việc bổ sung một ngày nghỉ trong chế độ lao động, mà còn thể hiện sự kết nối giữa chính sách lao động với việc gìn giữ, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, đạo lý tri ân của dân tộc ta”, Bộ trưởng khẳng định.