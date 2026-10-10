Nâng quy mô cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương lên gần 25m: Khai thông mạch máu giao thông động lực Lâm Đồng

Nhìn từ góc độ kinh tế môi trường, quyết định điều chỉnh quy mô dự án cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương lên hoàn chỉnh 4 làn xe ngay từ đầu không đơn thuần là một quyết sách giao thông. Đây được xem là bước đi đột phá nhằm tối ưu hóa chi phí xã hội, nâng cao hiệu suất sử dụng tài nguyên đất đai và tạo động lực bứt phá cho chuỗi logistics xanh, thích ứng với yêu cầu phát triển bền vững của tỉnh Lâm Đồng.

Vừa qua, tại kỳ họp HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI, quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư tuyến cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương theo phương thức đối tác công tư (PPP) đã nhận được sự đồng thuận cao. Dự án nâng quy mô nền đường từ 17m lên gần 25m hoàn chỉnh, có làn dừng khẩn cấp liên tục và vận tốc thiết kế 100km/h mang lại giá trị chiến lược dài hạn cho hạ tầng kết nối vùng.

Các đơn vị đẩy nhanh tiến độ san gạt mặt bằng và làm đường công vụ trên tuyến cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương (Ảnh: C.H)

Dưới góc nhìn quản trị tài nguyên và môi trường, mô hình đầu tư phân kỳ trước đây thường bộc lộ nhiều bất cập: khi mở rộng ở giai đoạn sau sẽ buộc phải đào đắp, phá dỡ các kết cấu hạ tầng vừa mới xây dựng, gây lãng phí vật liệu, phát sinh rác thải xây dựng và tiêu tốn ngân sách không cần thiết. Việc “làm đúng, làm chuẩn ngay từ đầu” không chỉ hạn chế tối đa việc chắp vá kết cấu mà còn triệt tiêu nguy cơ ùn tắc và tai nạn giao thông khi vừa khai thác vừa thi công mở rộng.

Đặc biệt, tuyến đường được thiết kế tiêu chuẩn kỹ thuật cao (mặt đường cấp cao A1 có lớp tạo nhám) cùng việc bổ sung đồng bộ các nút giao hạ tầng như nút giao Gia Hiệp và công trình dân sinh phục vụ sản xuất sẽ trực tiếp tối ưu hóa hành trình vận chuyển nông sản. Một hệ thống giao thông thông suốt giúp giảm thời gian lưu thông, tiết kiệm nhiên liệu tiêu thụ, giảm phát thải khí nhà kính (CO₂) từ các phương tiện vận tải – hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi sang logistics xanh cho các vùng nông nghiệp công nghệ cao tại Lâm Đồng.

Dự án được điều chỉnh từ quy mô đầu tư phân kỳ với nền đường rộng 17m lên quy mô hoàn chỉnh 4 làn xe, nền đường rộng 24,75m (Ảnh: C.H)

Dự án cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương dài gần 74km (kết nối đồng bộ từ phường 1 - Bảo Lộc đến điểm giao cao tốc Liên Khương – Prenn tại xã Hiệp Thạnh) có sơ bộ tổng mức đầu tư sau điều chỉnh đạt khoảng 19.000 tỷ đồng. Trong cơ cấu vốn, sự kết hợp giữa vốn ngân sách nhà nước (chiếm hơn 47%) và vốn nhà đầu tư huy động (chiếm gần 53%) thể hiện mô hình hợp tác công tư (PPP) hiệu quả, giảm áp lực cho đầu tư công và huy động tối đa nguồn lực xã hội cho hạ tầng bền vững.

Sự đồng bộ của dự án còn nằm ở việc tích hợp ngay từ khâu thiết kế hệ thống giao thông thông minh (ITS), trạm kiểm soát tải trọng tự động, các cầu cạn vượt địa hình hạn chế can thiệp tiêu cực đến hệ sinh thái tự nhiên. Việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong quản trị vận hành cao tốc không chỉ đảm bảo an toàn giao thông mà còn bảo vệ tuổi thọ hạ tầng, tối ưu hóa hiệu quả khai thác tài sản công.

Dự án phấn đấu thông xe kỹ thuật vào quý III/2028 và hoàn thành, đưa vào khai thác chính thức trong quý IV/2028 (Ảnh: C.H)

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung nhấn mạnh việc nâng cấp quy mô nhằm nâng cao năng lực khai thác và hiệu quả đầu tư lâu dài. Nhằm đáp ứng mục tiêu thông xe kỹ thuật vào quý III/2028 và chính thức đưa vào vận hành thương mại trong quý IV/2028, các sở, ngành và nhà thầu đang tập trung phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, thi công cầu cạn, đường công vụ để đảm bảo dự án về đích đúng tiến độ.

BỨC TRANH ĐẦU TƯ HOÀN CHỈNH CAO TỐC BẢO LỘC – LIÊN KHƯƠNG Tuyến cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương có tổng chiều dài gần 74km, nối tiếp từ tuyến Tân Phú – Bảo Lộc đến điểm giao cao tốc Liên Khương – Prenn (xã Hiệp Thạnh). Dự án đã được điều chỉnh từ quy mô phân kỳ (nền đường 17m) sang quy mô hoàn chỉnh 4 làn xe, nền đường rộng khoảng 25m, có làn dừng khẩn cấp liên tục, đạt vận tốc thiết kế 100km/h. Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án điều chỉnh lên gần 19.000 tỷ đồng; trong đó ngân sách nhà nước tham gia khoảng 47%, nguồn vốn do nhà đầu tư huy động chiếm gần 53%. Dự án bổ sung nút giao Gia Hiệp và lối dân sinh sinh hoạt, đồng bộ hệ thống ITS, trạm dừng nghỉ và kiểm soát tải trọng. Khởi công từ cuối tháng 6/2025, dự án phấn đấu thông xe kỹ thuật vào quý III/2028 và hoàn thành, đưa vào khai thác chính thức trong quý IV/2028.