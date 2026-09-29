Nắng nóng tiếp diễn ở Bắc Bộ, lũ trên sông Cửu Long lên báo động 3

Ngày 30/9, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ, từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có nắng nóng.

Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%. Thời gian nóng trong ngày khoảng 11-16 giờ.

Trước đó, ngày 29/9, nhiều khu vực đã ghi nhận nền nhiệt 35-36 độ C. Một số nơi có nhiệt độ trên 36 độ C như Kim Bôi (Phú Thọ) 36,6 độ C, Láng (Hà Nội) 36,8 độ C, Nho Quan (Ninh Bình) 36,3 độ C và Vinh (Nghệ An) 36,1 độ C.

Ngày 1/10, nắng nóng tiếp tục xảy ra tại khu vực từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm thấp nhất 50-55%.

Từ ngày 2/10, nắng nóng diện rộng dự báo kết thúc ở khu vực từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi.

Nắng nóng tiếp diễn ở Bắc Bộ và Trung Bộ (Ảnh minh họa).

Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng là cấp 1. Nắng nóng kết hợp độ ẩm không khí giảm thấp có thể làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Người dân cũng có nguy cơ mất nước khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao.

Tại khu vực Nam Bộ, mực nước thượng nguồn sông Mê Công có xu thế xuống dần. Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi chậm và dao động theo ảnh hưởng của thủy triều.

Ngày 28/9, mực nước cao nhất trên sông Tiền tại trạm Tân Châu là 3,45 m, dưới báo động 1. Trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc, mực nước đạt 3,21 m, cao hơn báo động 1 là 0,21 m.

Trong những ngày tới, do ảnh hưởng của thời kỳ triều cường, mực nước trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc được dự báo dao động trên báo động 1. Tại các trạm hạ nguồn sông Cửu Long, mực nước có thể dao động ở mức báo động 2-3, có nơi ở mức báo động 3.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp, ven sông, khu vực ngoài đê bao ở tỉnh An Giang; các vùng trũng thấp, ven sông tại Đồng Tháp, Vĩnh Long và TP Cần Thơ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo cần đề phòng sạt lở bờ bao, đê bao yếu tại những khu vực xảy ra ngập lụt.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ là cấp 1. Lũ có thể gây ngập các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng đến giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, đời sống dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.