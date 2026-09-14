Nắng nóng tại châu Âu đe dọa nguồn cung thực phẩm cho châu Á

Tại miền nam Bỉ, nhiều trang trại chịu ảnh hưởng nặng sau một mùa hè khắc nghiệt. Gia súc chết nhiều hơn, gặp vấn đề sinh sản và sụt cân, trong khi thu nhập của một số nông dân giảm tới 40% trong những tháng hè.

“Động vật của chúng ta không thích nghi được với điều đó. Các công trình và cơ sở hạ tầng cũng không được thiết kế cho những điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt này”, ông Daniel Coulonval, Chủ tịch Liên đoàn Nông nghiệp Walloon, cho biết.

Dù tìm cách làm mát đàn bò, nông dân vẫn ghi nhận sản lượng sữa giảm khoảng 5% do nắng nóng.

Fribourg, Thụy Sĩ. Ảnh: Unsplash

Nhiệt độ cao cũng ảnh hưởng đến các trang trại trồng rau quả tại Bỉ. Nhiều loại nông sản như táo, khoai tây và cà rốt có kích thước nhỏ hơn, trong khi một số loại trái cây bị mất mùa.

Điều này có thể tác động đến ngành khoai tây chiên của Bỉ, một sản phẩm xuất khẩu nổi tiếng của nước này. Khoai tây nhỏ hơn có thể khiến kích thước các miếng khoai tây chiên thay đổi.

Khoảng 45% khoai tây chế biến xuất khẩu của Bỉ được đưa ra ngoài châu Âu. Trong đó, Đông Á và Đông Nam Á chiếm khoảng 8% tổng lượng xuất khẩu.

Hiệp hội Thương mại Khoai tây châu Âu cho biết còn quá sớm để đánh giá chính xác tác động của nắng nóng đối với sản lượng năm nay. Dù vậy, tổ chức này cảnh báo thời tiết cực đoan có thể ảnh hưởng đến sản lượng và thị trường khoai tây.

Pháp cũng dự báo sản lượng ngô năm nay giảm 35%, xuống khoảng 9 triệu tấn, mức thấp nhất kể từ năm 1980. Hạn hán cũng gây khó khăn cho các vùng trồng ngô ở Đức và khiến nhiều cánh đồng lúa tại Ý khô héo.

Ngày 4/9, Pháp công bố khoản hỗ trợ hơn 1 tỷ euro cho nông dân sau khi nắng nóng và hạn hán gây thiệt hại cho cây trồng, đồng cỏ và nguồn nước.

Tác động của thời tiết cực đoan có thể vượt ra ngoài châu Âu bởi châu Á là một thị trường quan trọng đối với nông sản và thực phẩm của Liên minh châu Âu. Các sản phẩm sữa là một phần đáng kể trong hoạt động thương mại này.

Dù một số trang trại bị ảnh hưởng, ngành sữa châu Âu nhìn chung vẫn duy trì ổn định nhờ kết quả tích cực trong nửa đầu năm. Ông Alexander Anton, Tổng thư ký Hiệp hội Sữa châu Âu, cho biết xuất khẩu sữa của khu vực dự kiến tăng trong năm 2026 so với năm 2025. Theo ông, châu Âu vẫn có thể đảm bảo nguồn cung cho thị trường trong khu vực và thế giới.

Tuy vậy, các nhà khoa học lo ngại thời tiết ngày càng thất thường có thể khiến sản lượng nông nghiệp khó dự đoán, qua đó gây thêm sức ép lên nguồn cung thực phẩm toàn cầu.

Theo Cơ quan Biến đổi Khí hậu Copernicus của EU, châu Âu đã nóng lên với tốc độ hơn gấp đôi mức trung bình toàn cầu trong 3 thập kỷ qua. Nhiệt độ tại khu vực này tăng khoảng 0,56°C mỗi thập kỷ.

Các nhà khoa học sẽ sử dụng những buồng kiểm soát khí hậu để theo dõi phản ứng của cây trồng trước các điều kiện thời tiết khác nhau.