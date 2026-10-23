Nắng nóng, oi bức ở miền Bắc kéo dài đến khi nào?

Chiều ngày 23/10, bà Phạm Thị Phương Chi, Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, trong hai ngày cuối tuần 24-25/10, thời tiết trên hầu khắp cả nước ít mưa, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34 độ C, trời oi bức vào ban ngày. Riêng miền Tây Nam Bộ có mưa dông rải rác, tập trung từ tối 23/10 đến chiều tối 24/10, sau đó mưa giảm.

Miền Bắc duy trì nắng nóng cuối tuần này. Ảnh: TL

Diễn biến thời tiết tiếp theo ở Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông ngày 25-26/10. Khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế: có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Ngày 26/10 phía Bắc có mưa rào và dông rải rác. Từ ngày 27/10-2/11 có mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng từ ngày 27-28/10 có mưa rào và dông rải rác cục bộ có nơi mưa to.

Chiều nay, bão Champi đang áp sát đảo Đài Loan (Trung Quốc). Trong những giờ tới, bão dự báo di chuyển theo hướng Tây Bắc, sau đó chuyển hướng Bắc, không có khả năng ảnh hưởng đến Việt Nam. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh.

Trở lại với thời tiết trên đất liền, trong hai ngày 24-25/10, hầu khắp các khu vực trên cả nước ít mưa, trời nắng nhiều. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34 độ C, gây cảm giác oi bức vào ban ngày. Về tối và đêm, thời tiết dịu mát hơn, nhiệt độ phổ biến 23-26 độ C.

Riêng khu vực miền Tây Nam Bộ chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục khoảng 5-8 độ vĩ Bắc nên vẫn có mưa dông rải rác. Mưa tập trung từ tối 23/10 đến chiều tối 24/10. Sang ngày 25/10, mưa dông giảm, chỉ còn xảy ra cục bộ ở một vài nơi.

Nhìn chung, thời tiết hai ngày cuối tuần khá thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Tuy nhiên, người dân cần chú ý các biện pháp chống nắng, bảo vệ sức khỏe khi ra ngoài trong thời điểm ban ngày oi bức.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 23/10 đến ngày 25/10

Bắc Bộ: chiều tối và đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng.

Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng miền Tây Nam Bộ từ đêm 23-24/10 chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 25/10 đến ngày 2/11

Bắc Bộ: đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Riêng ngày 25-26/10 có mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế: có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Ngày 26/10 phía Bắc có mưa rào và dông rải rác. Từ ngày 27/10-2/11 có mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng từ ngày 27-28/10 có mưa rào và dông rải rác cục bộ có nơi mưa to.

Duyên hải Nam Trung Bộ: phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi, từ ngày 27/10-2/11 có mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng ngày 27-28/10 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng Nam Bộ từ ngày 29/10, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.