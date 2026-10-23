Nắng nóng mùa hè khiến châu Âu mất gần 17 tỷ euro

Nhiệt độ tăng cao khiến EU thiệt hại gần 17 tỷ euro trong mùa hè 2026. Ảnh: Reuters.

Nắng nóng kéo dài trong mùa hè 2026 khiến GDP Liên minh châu Âu (EU) giảm khoảng 0,17%, tương đương gần 17 tỷ euro (18,9 tỷ USD). Thiệt hại cho thấy nhiệt độ tăng cao đang tạo sức ép đáng kể lên hoạt động kinh tế và cơ sở hạ tầng của châu Âu.

Theo nghiên cứu của Bloomberg Economics, mức tổn thất kinh tế do nắng nóng tại châu Âu trong giai đoạn tháng 4-9 năm nay cao gấp 2,5 lần mức thiệt hại trung bình của cùng kỳ trong thập niên trước.

Kết quả này cho thấy những hệ lụy kinh tế của thời tiết cực đoan ngày càng rõ nét, trong bối cảnh năm 2026 có khả năng trở thành một trong những năm nóng nhất lịch sử hiện đại.

Nắng nóng gây sức ép lên các nền kinh tế

Các quốc gia châu Âu trải qua nhiều đợt nắng nóng cực đoan trong suốt mùa hè. Nắng nóng bắt đầu từ tháng 5 và kéo dài đến tháng 9, với nhiều nước ghi nhận nhiệt độ phá kỷ lục với khoảng cách đáng kể.

Nhiệt độ trung bình tại Tây Âu cao hơn gần 3 độ C so với mức trung bình mùa hè giai đoạn 1991-2020. Trong một số ngày, mức chênh lệch lên tới 12 độ C.

Nắng nóng kéo dài gây gián đoạn nhiều hoạt động kinh tế và làm gia tăng sức ép lên cơ sở hạ tầng thiết yếu. Cháy rừng thiêu rụi nhà cửa, bệnh viện phải đối mặt với tình trạng nhiệt độ trong nhà tăng cao, hệ thống giao thông bị gián đoạn. Các thiết bị làm lạnh, từ tủ lạnh đến máy điều hòa, cũng gặp sự cố trong điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt.

Tác động kinh tế thể hiện rõ tại một số nền kinh tế lớn của châu Âu. Theo Ulrich Eberle, tác giả báo cáo của Bloomberg Economics, nắng nóng khiến GDP Pháp trong quý II thấp hơn 0,2 điểm phần trăm so với mức có thể đạt được nếu không xảy ra hiện tượng này.

Tại Đức, quy mô nền kinh tế giảm 0,1% trong cùng kỳ, trong khi GDP Tây Ban Nha chịu tác động giảm 0,05%.

Những con số trên cho thấy nắng nóng không chỉ là vấn đề thời tiết hay sức khỏe cộng đồng, mà còn có thể làm suy giảm hoạt động kinh tế trong ngắn hạn. Khi nhiệt độ tăng cao gây gián đoạn hạ tầng và các hoạt động thường nhật, doanh nghiệp và người lao động đều có thể chịu ảnh hưởng.

Trong khi đó, những đợt nắng nóng liên tiếp cũng làm nổi bật mức độ dễ tổn thương của các đô thị trước nhiệt độ cực đoan. Hạ tầng giao thông, bệnh viện và hệ thống làm mát đều phải hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt hơn, làm tăng nguy cơ gián đoạn dịch vụ và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Các nhà nghiên cứu cho rằng việc đánh giá tác động của nhiệt độ cao cần tính đến nhiều yếu tố, không chỉ mức nhiệt được ghi nhận. Thời gian kéo dài của đợt nóng, mức độ phơi nhiễm và khả năng thích ứng của từng khu vực đều có thể ảnh hưởng đến mức độ thiệt hại.

Châu Âu trước nguy cơ những mùa hè nóng hơn

Năm 2027 được dự đoán sẽ còn nóng hơn năm 2026. Ảnh: Reuters.

Triển vọng khí hậu trong những năm tới khiến bài toán thích ứng với nắng nóng trở nên cấp thiết hơn. Năm 2027 được dự báo có thể còn nóng hơn năm 2026, dù mức nhiệt thực tế vẫn phụ thuộc vào diễn biến khí hậu trong thời gian tới, Straits Times cho biết.

Theo Liên Hợp Quốc hôm 21/10, thế giới gần như chắc chắn sẽ vượt ngưỡng nóng lên 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Do đó, trọng tâm hiện nay cần chuyển sang hạn chế mức độ vượt ngưỡng này thông qua việc cắt giảm mạnh lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Đối với châu Âu, những thiệt hại trong mùa hè năm nay cho thấy ứng phó với biến đổi khí hậu không chỉ là mục tiêu môi trường dài hạn. Đây còn là bài toán kinh tế, đòi hỏi các quốc gia tăng khả năng chống chịu của hạ tầng, chuẩn bị cho những đợt nắng nóng kéo dài và giảm nguy cơ gián đoạn các hoạt động thiết yếu.

Khi nhiệt độ cực đoan xuất hiện thường xuyên hơn, chi phí thích ứng và những tổn thất kinh tế có thể trở thành gánh nặng ngày càng lớn đối với các nền kinh tế trong khu vực.