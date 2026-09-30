Nắng nóng làm lộ dấu tích thành phố La Mã 2.000 năm tuổi tại Thụy Sĩ

Nắng nóng tại châu Âu. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Nắng nóng và hạn hán trong mùa Hè năm nay đã hé lộ dấu tích nhiều công trình chưa từng biết đến tại thành phố cổ Aventicum, nay thuộc thị trấn Avenches, bang Vaud của Thụy Sĩ.

Những phát hiện này đang giúp giới nghiên cứu bổ sung và điều chỉnh bản đồ đô thị La Mã khoảng 2.000 năm tuổi.

Sau khi nhận thông tin sơ bộ, các nhà khảo cổ học Thụy Sĩ đã sử dụng thiết bị bay không người lái để chụp ảnh hằng ngày các cánh đồng tại khu di tích.

Theo trang thông tin của Khu di tích và Bảo tàng La Mã Avenches, tường, đường và nền công trình bị chôn vùi cản trở rễ cây tiếp cận nguồn nước, khiến cây phía trên sinh trưởng kém hơn. Nắng nóng kéo dài làm rõ sự khác biệt này, tạo thành những vệt cây khô héo phác họa đường nét các công trình cổ khi nhìn từ trên cao.

Qua hình ảnh thu thập được, nhóm khảo cổ xác định dấu vết của các khu nhà tắm, nhà ở, đường sá và một công trình có thể là đền thờ. Nhiều công trình nằm trong những khu vực chưa từng khai quật hoặc trước đây giới nghiên cứu mới chỉ nắm được một phần cấu trúc.

Nhà khảo cổ Jordan Anastassov của bang Vaud đánh giá đây là những phát hiện phong phú nhất tại khu di tích trong ít nhất 50 năm qua. Nhóm gồm 5 nhà khảo cổ đã đưa các dấu tích mới vào bản đồ, bổ sung những khoảng trống và sửa lại một số vị trí trước đây xác định chưa chính xác. Theo nhà khảo cổ Hugo Amoroso, dữ liệu mới cũng mở ra những câu hỏi nghiên cứu mà nhóm trước đây chưa đặt ra.

Chiến dịch khảo sát tập trung vào mùa Hè, đặc biệt trong tháng 7 và tháng 8. Cơ quan quản lý di tích cho biết kết quả quan sát từ trên cao bổ sung đáng kể cho dữ liệu khai quật, giúp giới nghiên cứu hiểu rõ hơn cấu trúc thành phố cổ và xác định hướng nghiên cứu tiếp theo. Tuy nhiên, các dấu vết trên đồng ruộng chỉ xuất hiện trong những điều kiện nhất định.

Một số dấu tích ghi nhận từ tháng 6 đến tháng 8 đã biến mất sau khi cắt cỏ hoặc khi nhiệt độ giảm, song do thời tiết tháng 9 vẫn ấm bất thường, đường viền của một bể nước mới phát hiện thuộc khu nhà tắm vẫn hiện rõ trên cánh đồng cỏ khô héo một phần.

Nhóm khảo cổ sẽ thảo luận kết quả khảo sát với bên có thẩm quyền và có thể tiến hành khai quật có mục tiêu tại một số vị trí. Ông Pierre Blanc, người phụ trách khai quật khu di tích, cho biết các nhà nghiên cứu sẽ tận dụng những dấu vết xuất hiện để tiếp tục khảo sát.

Theo cơ quan quản lý Khu di tích và Bảo tàng La Mã Avenches, các cuộc khai quật những năm gần đây cho thấy một khu định cư của người Gaul đã phát triển quanh đồi Avenches từ thế kỷ 2 trước Công nguyên.

Dưới thời La Mã, Aventicum trở thành trung tâm hành chính của lãnh thổ người Helvetii, tương ứng gần với vùng cao nguyên Thụy Sĩ ngày nay. Đô thị có các đường phố được quy hoạch giao nhau vuông góc, quảng trường công cộng, các khu nhà tắm và khu vực tôn giáo.

Aventicum phát triển mạnh sau khi được trao quy chế thuộc địa La Mã năm 71 sau Công nguyên, với dân số thời thịnh vượng ước tính khoảng 20.000 người và duy trì đến giữa thế kỷ 3 sau Công nguyên, trước khi bước vào thời kỳ suy giảm kéo dài trong bối cảnh khủng hoảng chính trị và trì trệ kinh tế./.