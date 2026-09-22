Nắng nóng kéo dài, virus Tây Nile lan rộng tại Italy

Virus Tây Nile lây truyền do muỗi đốt

Theo cơ quan y tế Italy, từ đầu năm đến nay, nước này ghi nhận hơn 650 trường hợp nhiễm virus Tây Nile, chiếm khoảng một nửa tổng số ca được báo cáo tại châu Âu, trong đó có 17 ca tử vong do virus này.

Ông Antonino Bella, nhà nghiên cứu thuộc Viện Y tế quốc gia Italy, cho biết nhiệt độ cao liên quan đến biến đổi khí hậu thúc đẩy quá trình sinh sản của muỗi và kéo dài mùa truyền bệnh. Điều này làm tăng khả năng muỗi nhiễm virus truyền bệnh sang người.

Virus Tây Nile tồn tại thường xuyên tại Italy từ năm 2020, khi số ca mắc bắt đầu tăng mạnh. Bệnh hiện xuất hiện hàng năm vào mùa hè và đầu mùa thu, nhưng thời tiết ấm hơn có thể khiến thời gian lây truyền kéo dài tới tháng 11.

Thời tiết nắng nóng kéo dài khiến virus lây lan rộng

Khoảng 80% người nhiễm virus không xuất hiện triệu chứng. Phần lớn các trường hợp còn lại chỉ có biểu hiện nhẹ tương tự cúm.

Tuy nhiên, một số bệnh nhân có thể gặp biến chứng thần kinh nghiêm trọng, chủ yếu là người cao tuổi và người có bệnh nền.

Các chuyên gia cho biết, virus đang dần xuất hiện tại những khu vực trước kia ít bị ảnh hưởng, cho thấy phạm vi lưu hành tiếp tục mở rộng.

Tình hình tại Italy đang được các nước Bắc Âu đặc biệt quan tâm. Một nhóm nghiên cứu của Bỉ đã tới Viện Y tế quốc gia Italy để tìm hiểu hệ thống nghiên cứu và giám sát dịch bệnh, sau khi Bỉ ghi nhận các trường hợp lây nhiễm virus Tây Nile trong nước.

Hà Lan năm nay cũng báo cáo hơn 20 ca mắc, gồm một số trường hợp tử vong. Đây là những ca đầu tiên được ghi nhận tại nước này kể từ năm 2020.

Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh châu Âu cảnh báo các đợt nắng nóng, lũ lụt cùng mùa hè ngày càng dài đang tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều loài muỗi xâm lấn phát triển.

Theo AP, AA