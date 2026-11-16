Nắng nóng kéo dài, hàng trăm hecta dâu tây Sơn La thiệt hại

Toàn tỉnh Sơn La hiện có hơn 740 ha dâu tây, tập trung chủ yếu ở Mai Sơn và Mộc Châu. Vụ sản xuất năm nay được ghi nhận là khó khăn nhất trong khoảng 10 năm qua. Nhiều diện tích vừa xuống giống đã xuất hiện tình trạng thối ngang thân, héo úa và chết hàng loạt.

Riêng tại vùng trồng trọng điểm Mai Sơn, qua rà soát bước đầu đã có khoảng 40% diện tích bị thiệt hại, đẩy hàng trăm hộ nông dân và các hợp tác xã nguy cơ mất trắng vụ mùa.

Dù người dân đã trồng dặm 3 - 4 lần, dùng vôi bột và thuốc bảo vệ thực vật xử lý nhưng tình hình không cải thiện. Trong khi đó, giá cây giống năm nay tăng gấp đôi (từ 7.000 - 12.000 đồng/cây) khiến chi phí đầu tư đội lên rất lớn.

Anh Nguyễn Văn Thành (Tổ dân phố Tâm Châu, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La) cho biết, vụ này gia đình đầu tư trồng thử nghiệm 4.000 cây dâu tây trong nhà màng. “Nắng nóng bất thường khiến cây thối thân rồi chết sạch. Không thể cứu vãn, gia đình buộc phải dọn vườn để chuyển sang trồng rau màu ngắn ngày nhằm tận dụng đất và vớt vát lại chút vốn”, anh Thành chia sẻ.

Theo ông Nghiêm Quang Trung - Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La, trong tổng số 630 ha dâu tây toàn xã, vụ mùa năm nay ghi nhận khoảng 40% diện tích bị thiệt hại. Nguyên nhân do bà con vẫn giữ thói quen xuống giống từ tháng 8, gặp đúng đợt nắng nóng kéo dài bất thường đến tận tháng 11 khiến cây non không kịp thích nghi, dẫn đến thối thân hàng loạt. “Vì vậy, chúng tôi khuyến cáo bà con cần theo dõi sát dự báo thời tiết để điều chỉnh lịch xuống giống linh hoạt thay vì làm theo kinh nghiệm cũ; đồng thời chú trọng khâu cải tạo đất, chọn giống sạch bệnh và chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật nhằm giảm thiểu thiệt hại”, ông Trung nhấn mạnh.