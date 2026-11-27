Biến đổi khí hậu, hạn hán và tình trạng khai thác quá mức đang tạo thêm sức ép lên nguồn nước ngọt toàn cầu. Ảnh minh họa

Phân tích do Dự án Phân tích hệ thống nước toàn cầu, một sáng kiến hợp tác do Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc dẫn đầu thực hiện cho thấy lượng nước ngọt trên bề mặt Trái đất đã giảm mạnh trong hai năm nóng nhất từng được ghi nhận.

Theo kết quả nghiên cứu, lưu lượng dòng chảy toàn cầu giảm khoảng 5,7% so với mức trung bình, trong khi lượng nước tích trữ tại các hồ và hồ chứa giảm 9,5%. Đây là mức suy giảm đồng thời lớn nhất của nguồn nước mặt kể từ ít nhất năm 1991.

Khi nhiệt độ Trái đất tăng, chu trình nước cũng trở nên khắc nghiệt hơn. Khí quyển ấm lên khiến lượng hơi ẩm bốc lên từ đất, sông và hồ tăng, trong khi nhiệt độ bề mặt cao hơn tiếp tục đẩy nhanh quá trình bốc hơi. Lượng hơi ẩm này sau đó có thể gây mưa lớn ở những khu vực khác, đặc biệt là trên đại dương, khiến sự chênh lệch giữa các hiện tượng hạn hán và lũ lụt ngày càng rõ rệt.

Điều này lý giải nghịch lý trong giai đoạn 2023-2024: Mực nước sông vẫn xuống thấp ngay cả tại những khu vực từng hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng.

Để thực hiện nghiên cứu, các nhà khoa học kết hợp số liệu đo lưu lượng dòng chảy tại 150 lưu vực sông lớn trên thế giới với dữ liệu vệ tinh theo dõi hơn 1,2 triệu hồ và hồ chứa trong giai đoạn 1991-2025.

Tiến sĩ Sulagna Mishra, một trong những tác giả nghiên cứu cho biết: “Những phát hiện này làm nổi bật một nghịch lý quan trọng của biến đổi khí hậu: Bầu khí quyển ấm hơn không nhất thiết có nghĩa là có nhiều nước hơn trên đất liền. Mặc dù lượng mưa toàn cầu đã tăng lên trong giai đoạn này, nhưng phần lớn lượng mưa bổ sung lại xảy ra trên đại dương, trong khi nhiều vùng đất liền lại thiếu hụt đáng kể lượng mưa.”

Nam Mỹ là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất. Tại đây, lưu lượng nước sông giảm 17,8%, trong khi lượng nước tích trữ trong các hồ và hồ chứa giảm 16,5%, ngay cả khi một số khu vực ghi nhận mưa lớn và lũ lụt.

Nguồn cung nước toàn cầu đang chịu sức ép ngày càng lớn từ nhiều yếu tố, trong đó có hiện tượng siêu El Niño, hạn hán do biến đổi khí hậu, ô nhiễm và tình trạng khai thác nước quá mức.

Các tác giả nghiên cứu cảnh báo những phát hiện trên cho thấy mức độ dễ tổn thương ngày càng lớn của nguồn nước toàn cầu. Những thay đổi về nguồn nước ngọt là một trong những cách thức chính mà khủng hoảng khí hậu tác động đến con người và thiên nhiên. Khi Trái đất tiếp tục nóng lên, việc dự báo lượng nước sẵn có cũng ngày càng trở nên khó khăn.

Giáo sư Christian Dunn, Chủ tịch Ủy ban Chính sách của Hiệp hội Sinh thái Anh nhận định: “Điều đặc biệt đáng lo ngại về những phát hiện này là tốc độ suy giảm nhanh chóng của nguồn nước ngọt, ngay cả ở những khu vực trên thế giới mà chúng ta thường cho là có nhiều nước. Và, như nghiên cứu này cho thấy, việc chúng ta đang trải qua lũ lụt không có nghĩa là chúng ta an toàn về nguồn nước.”

Trong khi đó, Giáo sư Richard Allan, nhà khoa học khí hậu tại Đại học Reading cho rằng sự suy giảm chưa từng có của lưu lượng dòng chảy sông và mực nước hồ trên toàn cầu cho thấy những biến động cực đoan giữa khô hạn và mưa ẩm đang ngày càng thể hiện rõ trong các hệ thống sông ngòi, hồ chứa trên khắp các lục địa.

Ông cảnh báo: “Sự thay đổi đột ngột về khí hậu và những tác động của nó đối với con người sẽ tiếp tục trở nên tồi tệ hơn cho đến khi chúng ta ổn định khí hậu bằng cách cắt giảm lượng khí thải nhà kính.”