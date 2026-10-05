Nắng nóng cực đoan đe dọa phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh

Phát biểu tại hội nghị tiền COP diễn ra ở Nadi, Fiji, ông Stiell nhấn mạnh, nhiệt độ tăng cao đang biến thai kỳ và sự ra đời của trẻ em thành một "đường đứt gãy mới" đầy nguy hiểm trong cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu. Hội nghị tại Fiji và Tuvalu lần này là bước đệm quan trọng hướng tới Hội nghị Thượng đỉnh về Khí hậu COP31 do Liên hợp quốc tài trợ, dự kiến diễn ra vào tháng 11 tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Trích dẫn khảo sát mới từ 1.000 chuyên gia y tế trên năm châu lục, ông Stiell cho biết hơn 2/3 số bác sĩ và nữ hộ sinh được hỏi đã chứng kiến các biến chứng sức khỏe ở phụ nữ mang thai do nhiệt độ gay gắt trong năm năm qua. Đánh giá về tác động của thời tiết khắc nghiệt, ông khẳng định: "Nhiệt độ gia tăng đồng nghĩa với nguy hiểm gia tăng trong thai kỳ".

Thai phụ ở châu Phi. Ảnh: UNICEF/UNI528404/Cisse

Lãnh đạo khí hậu Liên hợp quốc giải thích rõ hơn rằng "nắng nóng cực đoan do biến đổi khí hậu trong thời kỳ mang thai ngày càng liên quan đến sinh non, thai chết lưu, trẻ sinh nhẹ cân và các biến chứng ở người mẹ". Ông nhấn mạnh: "Bức tranh rất rõ ràng và vô cùng đáng băn khoăn. Khi nắng nóng cực đoan trở nên tồi tệ hơn, thai kỳ và sinh nở giờ đây là một đường đứt gãy mới trong cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu, và là một đường đứt gãy có thể gây tử vong".

Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế phải hành động khẩn cấp và khẳng định: "Đường đứt gãy này không được trở thành một vực sâu thăm thẳm khác của sự đau khổ, bất bình đẳng và bất công do khí hậu gây ra".

Khảo sát do tổ chức từ thiện Wellcome thực hiện với 1.000 nữ hộ sinh và bác sĩ tại Anh, Úc, Ấn Độ, Brazil và Zimbabwe. Gần như tất cả những người tham gia cho biết từng chăm sóc các bà mẹ hoặc trẻ sơ sinh chịu ảnh hưởng của nắng nóng cực đoan.

Khoảng 1/3 số người tham gia khảo sát báo cáo đã gặp các trường hợp trẻ sinh ra bị nhẹ cân, chậm phát triển, gặp khó khăn khi bú, mất nước hoặc mắc các bệnh lý liên quan đến nhiệt. Bà Julia Gillard, Chủ tịch quỹ Wellcome và là cựu Thủ tướng Úc, đã lên tiếng thúc giục hành động khi tuyên bố: "Nắng nóng cực đoan là một sát thủ vô hình, nhưng phụ nữ mang thai không thể bị bỏ quên. Các nhà lãnh đạo đã có đầy đủ bằng chứng và giải pháp cần thiết – giờ đây họ phải hành động".

Cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh các nhà khoa học liên tục phát đi tín hiệu báo động về việc biến đổi khí hậu đang làm gia tăng tần suất và cường độ của các đợt nắng nóng kỷ lục. Theo phân tích dữ liệu từ Cơ quan Giám sát Khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu, khoảng 33 quốc gia trải dài từ Tây Âu, khu vực Sahel cho đến Trung Mỹ đã trải qua tháng 7 nóng nhất trong lịch sử ghi nhận vào năm 2026.

Nhấn mạnh tác động tâm lý và xã hội nặng nề mà phụ nữ mang thai phải đối mặt, ông Stiell chia sẻ rằng "Thai kỳ nên là thời gian của hy vọng". Tuy nhiên, ông bày tỏ sự lo ngại sâu sắc: “Nhưng với hàng triệu người, giai đoạn này đang trở thành thời điểm của lo âu, khi tác động của khí hậu khiến cuộc sống thường ngày trở nên đầy rẫy rủi ro”.