Nắng nóng có khả năng xuất hiện sớm trong năm 2027

Nắng nóng có thể xuất hiện sớm hơn so với trung bình nhiều năm trong năm 2027. Ảnh minh họa: PV.

Nắng nóng có khả năng xuất hiện từ tháng 02/2027

Theo Trung tâm Khí tượng và Thủy văn quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Tại miền Đông Nam Bộ, nắng nóng có khả năng xuất hiện từ tháng 02/2027, sớm hơn so với trung bình nhiều năm; sang tháng 3-4/2027, nắng nóng có xu hướng gia tăng ở Nam Bộ.

Tại Tây Bắc Bộ, nắng nóng cục bộ có khả năng xuất hiện từ tháng 3/2027.

Trong khi đó, từ tháng 02-4/2027, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 1,0-2,0°C, có nơi cao hơn 2,0°C.

Một trong các hiện tượng nền ảnh hưởng đến khí hậu, thời tiết nắng nóng là sự tác động El Nino đang và sẽ duy trì cường độ rất mạnh với xác suất 96%.Từ tháng 02-4/2027, El Nino tiếp tục duy trì nhưng có xu hướng suy yếu về cường độ, nhiều khả năng El Nino sẽ có cường độ trung bình đến mạnh và còn duy trì đến nửa đầu mùa hè năm 2027 trước khi dần quay trở lại trạng thái trung tính.

Dự báo trong tháng 11-12/2026, Trung Bộ vẫn có khả năng xuất hiện các đợt mưa vừa, mưa to, tập trung tại khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ. Sang tháng 01/2027, mưa lớn diện rộng có xu hướng giảm.

Theo chuyên gia, từ tháng 02-4/2027, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có khả năng thiếu hụt mưa kết hợp với nền nhiệt độ cao, có thể tác động lớn đến nguồn nước và ảnh hưởng xấu đến các hoạt động đời sống và sản xuất.

Những thay đổi về khí hậu, thời tiết ngày càng diễn biến khó lường, chuyên gia lưu ý người dân/doanh nghiệp cần theo dõi thường xuyên các bản tin dự báo để đảm bảo an toàn cho các hoạt động sản xuất và dân sinh.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 14/11 đến ngày 16/11

- Bắc Bộ: có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét, từ ngày 14/11 đêm và sáng trời lạnh.

- Khu vực Trung Bộ: có mưa rào và dông vài nơi.

- Nam Bộ: chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 16/11 đến 24/11: Bắc Bộ chuyển lạnh

- Bắc Bộ: có mưa vài nơi. Khoảng đêm 17- ngày 18/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ khoảng ngày 18-19/11 trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi chuyển rét.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: có mưa vài nơi, khoảng ngày 18-19/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa: có mưa rào và dông vài nơi, từ ngày 19/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Nam Bộ khoảng từ ngày 19-20/11 chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết ngắn hạn để chủ động phòng tránh và bảo đảm an toàn.