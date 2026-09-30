Nắng nóng chưa dứt, không khí lạnh sắp 'ập về': Thời tiết thay đổi thế nào?

Không khí lạnh sắp về miền Bắc, chuyên gia cảnh báo thời tiết chuyển biến rõ từ thời điểm này

Thời tiết miền Bắc sắp có sự thay đổi khi không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng từ đêm 30/9. Chuyên gia khí tượng cảnh báo, một đợt không khí lạnh mạnh hơn có thể tràn xuống vào đầu tháng 10.

Bà Trần Thị Thuý Nga, Dự báo viên phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Cục Khí tượng Thuỷ văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có những chia sẻ với Sức khỏe & Đời sống thông tin về đợt không khí lạnh sắp bao phủ miền Bắc.

Theo dự báo thời tiết sau những ngày thời tiết ít mưa, nắng nhiều, một bộ phận không khí lạnh yếu sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ từ đêm 30/9, gây mưa ở vùng núi và làm nhiệt độ giảm 2-3 độ.

Theo dự báo miền Bắc tiếp tục nắng nóng trong ngày 30/9 trước khi đón không khí lạnh. Ảnh minh họa

Đáng chú ý, từ ngày 4-5/10, một bộ phận không khí lạnh mạnh hơn có khả năng ảnh hưởng đến nước ta. Đợt không khí lạnh này có thể gây mưa tại Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ, đồng thời khiến nền nhiệt giảm đáng kể.

Khi không khí lạnh mạnh tác động, thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất tại các khu vực này được dự báo giảm xuống khoảng 20-23 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 20 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến không khí lạnh và tình hình thời tiết trong các bản tin tiếp theo.

Nắng nóng kéo dài đến khi nào?

Tại Bắc Bộ, trạng thái thời tiết này còn duy trì trong ngày 30/9. Khoảng từ đêm 30/9, một bộ phận không khí lạnh yếu sẽ ảnh hưởng đến khu vực.

Do tác động của không khí lạnh, từ gần sáng 1/10 đến ngày 2/10, vùng núi Bắc Bộ có mưa. Nhiệt độ tại Bắc Bộ từ ngày 1/10 giảm khoảng 2-3 độ C so với những ngày trước, phổ biến 32-34 độ C, nắng nóng chấm dứt.

Tại Trung Bộ, nắng nóng còn duy trì trong khoảng 2 ngày tới. Ngày 30/9, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ, khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%.

Ngày 1/10, khu vực từ Nghệ An đến Tp.Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%. Từ ngày 2/10 nắng nóng diện rộng kết thúc ở khu vực từ Nghệ An đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Dự báo thời tiết ngày 30/9 các khu vực trên cả nước

Tp.Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khu vực này có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, riêng khu Tây Bắc 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ; riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ, đồng bằng và trung du 35-36 độ, có nơi trên 37 độ.

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực đồng bằng và trung du ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 35-36 độ, có nơi trên 37 độ.

Khu vực này có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 35-36 độ; phía Nam 32-34 độ.

Có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Thời tiết có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tp.Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Dự báo thời tiết có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.