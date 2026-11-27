Chiều 27/11, tại Hà Nội, Sở Tài chính thành phố Hà Nội phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội (HANOISME) và Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE) tổ chức hội nghị đối thoại “Nâng cao năng lực doanh nghiệp nhỏ và vừa - Thúc đẩy liên kết và xúc tiến đầu tư vì sự phát triển bền vững của Thủ đô”.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Trung Hiếu - Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết, Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, Nghị quyết 02-NQ/TW về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới cùng các chủ trương về phát triển vùng đang mở ra định hướng và động lực mới cho cộng đồng doanh nghiệp.

Theo đó, Hà Nội xác định tri thức, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nguồn lực văn hóa và nhân lực chất lượng cao là những động lực trung tâm của mô hình tăng trưởng mới.

Ông Lê Trung Hiếu - Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội.

Trong 10 tháng năm 2026, tổng thu ngân sách Nhà nước của thành phố ước đạt hơn 652.200 tỷ đồng, vượt 0,3% dự toán cả năm và tăng 11,2% so với cùng kỳ. Giải ngân đầu tư công đạt 118.200 tỷ đồng, tiếp tục tạo động lực cho phát triển hạ tầng, thu hút đầu tư tư nhân và vốn FDI.

Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân trên 11%/năm giai đoạn 2026-2030, thành phố cần đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng và hiệu quả sử dụng nguồn lực. Trong đó, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), thúc đẩy liên kết và xúc tiến đầu tư là những nhiệm vụ quan trọng.

"Thành phố xác định sự thành công của doanh nghiệp cũng chính là sự thành công của Hà Nội; sự phát triển của nhà đầu tư phải gắn liền với sự phát triển bền vững của Thủ đô", ông Hiếu nhấn mạnh.

7 nhóm khó khăn chính của DNNVV

Đề cập đến những khó khăn của khu vực doanh nghiệp tư nhân, TS Cấn Văn Lực - Chuyên gia kinh tế trưởng BIDV, Thành viên Hội đồng tư vấn Chính sách Tài chính - Tiền tệ quốc gia dẫn khảo sát PCI của VCCI cho biết, hơn 60% doanh nghiệp phản ánh khó khăn lớn nhất hiện nay là tìm kiếm khách hàng. Đây là lần đầu tiên vấn đề thị trường đầu ra vượt qua nút thắt quen thuộc là vốn.

Dù vậy, tiếp cận vốn vẫn là thách thức đáng kể khi có tới 75,5% doanh nghiệp không thể vay vốn nếu thiếu tài sản thế chấp. Do đó, bên cạnh hình thức vay vốn truyền thống, doanh nghiệp cần đa dạng hóa các kênh huy động, trong đó có hình thức cho thuê tài chính để tiếp cận nguồn vốn trung và dài hạn mà không cần tài sản thế chấp. Đồng thời, cần nghiên cứu hoàn thiện cơ chế bảo lãnh vay vốn dành cho DNNVV.

Một điểm nghẽn khác là chính sách thiếu ổn định và khó dự báo, khiến doanh nghiệp gặp khó trong xây dựng kế hoạch kinh doanh dài hạn. Trong khi đó, năng lực đổi mới sáng tạo và quản trị vẫn là những mắt xích yếu. Chỉ khoảng 5% doanh nghiệp đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D), gần 9% có đổi mới sản phẩm.

Ông Lực chỉ ra 7 nhóm khó khăn chính của DNNVV, gồm: rủi ro, bất định từ môi trường quốc tế; chính sách, pháp luật thay đổi nhanh, thiếu nhất quán; khó tiếp cận đất đai, mặt bằng, vốn và công nghệ; chi phí kinh doanh tăng cao; thị trường đầu vào, đầu ra và chuỗi giá trị biến động; khó tiếp cận các nguồn lực hỗ trợ; năng lực nội tại của doanh nghiệp còn hạn chế.

Đặc biệt, năng lực quản trị, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh của doanh nghiệp còn yếu và chưa đồng đều. Doanh nghiệp cũng thiếu nhân lực chất lượng cao, năng suất và sức cạnh tranh hạn chế, liên kết với doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp lớn và chuỗi cung ứng còn lỏng lẻo.

Để khắc phục, ông Lực khuyến nghị DNNVV chủ động tận dụng chính sách hỗ trợ về thuế, phí, lãi suất; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, tinh giản quy trình, tiết giảm chi phí. Đặc biệt, cần triển khai hiệu quả “bộ tứ chuyển đổi”, gồm chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng và chuyển đổi lao động.

Doanh nghiệp cũng cần đa dạng hóa thị trường, đối tác, chuỗi cung ứng, sản phẩm và dịch vụ; tận dụng các hiệp định thương mại tự do (FTA), chủ động tham gia thị trường carbon. Cùng với đó là đa dạng hóa nguồn vốn, nâng cao năng lực quản trị tài chính, quản lý rủi ro và ứng dụng AI, dữ liệu trong hoạt động quản trị.

Một yêu cầu quan trọng khác là nâng cao nội lực thông qua phát triển nhân lực, công nghệ, quản trị, văn hóa doanh nghiệp và thực hành ESG. Doanh nghiệp cũng cần tăng tính minh bạch về xuất xứ hàng hóa, nguyên phụ liệu, sở hữu trí tuệ, đồng thời nâng cao tính tự chủ và khai thác tốt hơn thị trường nội địa.

Cần chính sách hỗ trợ sát thực tế doanh nghiệp

Ông Mạc Quốc Anh - Phó Chủ tịch Thường trực HANOISME.

Từ góc độ cộng đồng doanh nghiệp, ông Mạc Quốc Anh - Phó Chủ tịch Thường trực HANOISME cho biết, trong 10 tháng năm 2026, Hà Nội có khoảng 27.800 doanh nghiệp thành lập mới, tương đương cùng kỳ; vốn đăng ký mới đạt 537.500 tỷ đồng, tăng 57,4%. Gần 11.500 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 32%.

Tuy nhiên, cùng thời gian, thành phố có khoảng 27.800 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 9,7% và 12.600 doanh nghiệp giải thể, tăng 59,2%.

Theo ông Mạc Quốc Anh, những diễn biến này cho thấy chính sách hỗ trợ cần đồng thời hướng đến hai mục tiêu: giúp doanh nghiệp quay trở lại thị trường và nâng cao khả năng duy trì hoạt động ổn định.

Cũng theo ông Mạc Quốc Anh, mức tăng vốn đăng ký mới chưa đủ để khẳng định DNNVV có thêm nguồn vốn thực tế phục vụ sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, việc hỗ trợ cần căn cứ vào tình trạng hoạt động, sản phẩm, hợp đồng, nhu cầu vốn và khả năng thanh toán của từng nhóm doanh nghiệp.

Từ thực tế đó, HANOISME kiến nghị Trung ương tiếp tục hoàn thiện cơ chế tư vấn tài chính, bảo lãnh và kết nối tín dụng; thống nhất hồ sơ, điều kiện và quy trình nghiệm thu dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp. Đồng thời, cần xây dựng hệ thống chỉ tiêu về DNNVV, có thể đối chiếu theo địa phương, quy mô và ngành nghề để đánh giá hiệu quả chính sách.

Đối với Hà Nội, Hiệp hội đề xuất xây dựng kế hoạch hỗ trợ năm 2027 với danh mục dịch vụ, đầu mối thực hiện, tiến độ và kinh phí cụ thể; lựa chọn những nhóm doanh nghiệp có nhu cầu thực tế để triển khai thí điểm, ưu tiên doanh nghiệp khôi phục hoạt động, mở rộng thị trường và cải thiện năng lực vận hành.

Các sở, ngành, chính quyền cơ sở và hiệp hội cần công khai đầu mối tiếp nhận, điều kiện tham gia, trách nhiệm xử lý và thời gian phản hồi. HANOISME cũng đề xuất tham gia tập hợp nhu cầu, kết nối chuyên gia và lấy ý kiến doanh nghiệp sau khi nhận hỗ trợ.