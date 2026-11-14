Nâng niu sự sống, chăm sóc toàn diện cho trẻ sinh non
Có những em bé chào đời khi chưa kịp đủ tháng, cơ thể chỉ nặng vài trăm gram, phải bắt đầu cuộc sống bằng những ngày dài trong lồng ấp, với sự hỗ trợ của máy móc và những chăm sóc y tế đặc biệt. Tại Bệnh viện Đại học Phenikaa, những câu chuyện về hành trình giữ thai, cấp cứu và chăm sóc trẻ sinh cực non đã ghi dấu những nỗ lực bền bỉ để giành giật sự sống cho các em bé ngay từ những giây phút đầu đời.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nang-niu-su-song-cham-soc-toan-dien-cho-tre-sinh-non-246261114163559199.htm