Nâng niu sự sống, chăm sóc toàn diện cho trẻ sinh non

Đái tháo đường đang trở thành mối đe dọa sức khỏe cộng đồng, không chỉ bởi số ca mắc ngày càng gia tăng và trẻ hóa, mà còn do đây là căn bệnh diễn biến âm thầm ở giai đoạn đầu. Nhiều người chỉ phát hiện mắc bệnh khi đi khám vì một vấn đề sức khỏe khác, hoặc khi những biến chứng nguy hiểm đã xuất hiện. Sự âm thầm trong tiến triển của bệnh khiến việc phát hiện sớm, kiểm soát đường huyết và chủ động phòng ngừa trở nên đặc biệt quan trọng.