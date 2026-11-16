Nâng niu những mầm sống

Chào đời khi cơ thể chưa hoàn thiện, những em bé sinh non phải bắt đầu cuộc sống bằng hành trình đặc biệt nhiều thử thách.

Từ những nhịp thở đầu đời mong manh

Với những đứa trẻ sinh đủ tháng, tiếng khóc chào đời thường là khoảnh khắc hạnh phúc trọn vẹn của mỗi gia đình. Nhưng với trẻ sinh non, hành trình ấy bắt đầu bằng những lo lắng, hồi hộp và đôi khi cả những phút giây tưởng chừng như nghẹt thở. Khi cơ thể chưa hoàn thiện, nhẹ cân, miễn dịch chưa phát triển đầy đủ, trẻ phải đối mặt với nhiều nguy cơ sức khỏe ngay từ những giờ đầu tiên.

Tại Khoa Hồi sức tích cực sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa, phía sau những cánh cửa phòng điều trị là cuộc chiến thầm lặng để nâng niu từng sự sống non tháng. Mỗi ngày, khoa tiếp nhận từ 10 - 15 trẻ sinh non. Trong những chiếc lồng ấp, có những em bé chỉ nặng 700 gram đến hơn một kilogram khi chào đời, phải cần đến sự hỗ trợ của máy móc để duy trì nhịp thở, ổn định thân nhiệt và bảo đảm các chức năng sống. Với trẻ sinh non, mỗi chỉ số được cải thiện, mỗi gram cân nặng tăng thêm hay khả năng tự thở được duy trì đều là những tín hiệu đáng mừng đối với cả gia đình và đội ngũ y bác sĩ.

Trong những chiếc lồng ấp, có những em bé chỉ nặng 700 gram đến hơn 1 kilogram khi chào đời, phải cần đến sự hỗ trợ của máy móc.

Không giống những trẻ sinh đủ tháng, trẻ sinh non có thể gặp nhiều biến chứng như suy hô hấp, nhiễm khuẩn, rối loạn tiêu hóa, hạ thân nhiệt, xuất huyết não thất và bệnh lý võng mạc trẻ sinh non. Vì vậy, việc chăm sóc đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên môn, theo dõi liên tục và điều chỉnh phương pháp điều trị phù hợp với tình trạng của từng trẻ.

Bác sĩ CKI Lưu Văn Tiến, Trưởng khoa Hồi sức tích cực sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa cho biết: “Đối với trẻ sinh non, việc nuôi dưỡng cần được tính toán phù hợp, bảo đảm cung cấp đủ năng lượng và dưỡng chất để trẻ tăng trưởng nhưng vẫn hạn chế nguy cơ quá tải đối với các cơ quan còn non yếu. Nhân viên y tế phải theo dõi sát từng diễn biến nhỏ nhất của trẻ, từ nhịp thở, nhịp tim, thân nhiệt đến lượng sữa mỗi ngày. Bởi với những em bé non tháng, chỉ một thay đổi nhỏ về tình trạng sức khỏe cũng có thể đòi hỏi sự đánh giá và xử trí kịp thời."

Nhân viên y tế phải theo dõi sát từng diễn biến nhỏ nhất của trẻ, từ nhịp thở, nhịp tim, thân nhiệt đến lượng sữa mỗi ngày.

Yêu thương và đồng hành trong từng giai đoạn phát triển

Nếu những ngày đầu đời sự sống của trẻ phụ thuộc rất lớn vào khả năng hồi sức và chăm sóc chuyên sâu thì trong những giai đoạn tiếp theo, dinh dưỡng và sự đồng hành của gia đình lại có vai trò đặc biệt quan trọng.

Sữa mẹ được xem là nguồn dinh dưỡng quý giá đối với trẻ sinh non. Tuy nhiên, với những bà mẹ sinh con quá sớm, việc duy trì nguồn sữa trong khi con chưa thể bú trực tiếp cũng là một thử thách không nhỏ. Có những người mẹ phải kiên trì vắt sữa theo giờ, bảo quản và chuyển sữa đến bệnh viện để con được sử dụng nguồn dinh dưỡng tốt nhất.

Cùng với dinh dưỡng, phương pháp chăm sóc Kangaroo, với nguyên tắc tiếp xúc da kề da giữa trẻ và cha mẹ, ngày càng được chú trọng trong chăm sóc trẻ sinh non khi tình trạng lâm sàng cho phép. Hơi ấm từ cơ thể mẹ hoặc cha giúp trẻ ổn định thân nhiệt, hỗ trợ điều hòa nhịp tim, nhịp thở, thúc đẩy nuôi con bằng sữa mẹ và tăng cường sự gắn kết tình cảm.

Phương pháp chăm sóc Kangaroo, với nguyên tắc tiếp xúc da kề da giữa trẻ và cha mẹ, ngày càng được chú trọng trong chăm sóc trẻ sinh non khi tình trạng lâm sàng cho phép.

Hành trình chăm sóc không dừng lại khi trẻ xuất viện

Trẻ sinh non có nguy cơ gặp các vấn đề về phát triển vận động, ngôn ngữ, nhận thức và tương tác xã hội. Một số trẻ có thể xuất hiện di chứng bệnh lý võng mạc, suy giảm thính lực hoặc chậm phát triển so với tuổi. Những biểu hiện này không phải lúc nào cũng dễ nhận biết ngay sau khi trẻ ra viện, do đó việc theo dõi định kỳ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Chăm sóc trẻ sinh non cần được nhìn nhận như một quá trình liên tục, kết nối giữa bệnh viện, y tế cơ sở và gia đình. Không chỉ bảo đảm trẻ được điều trị tốt trong giai đoạn sơ sinh, các cơ sở y tế còn cần hướng dẫn cha mẹ theo dõi sự phát triển của trẻ sau xuất viện, xây dựng lịch tái khám phù hợp và phát hiện sớm những vấn đề cần can thiệp.

Trẻ sinh non cần được theo dõi tăng trưởng, dinh dưỡng và phát triển toàn diện sau khi xuất viện.

Tại Việt Nam, mỗi năm có hơn 100.000 trẻ sinh thiếu tháng. Trẻ đẻ non, nhẹ cân chiếm khoảng 19% trong mô hình bệnh tật của trẻ sơ sinh. Những con số này cho thấy sinh non không chỉ là vấn đề của riêng mỗi gia đình mà còn là thách thức đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em.

Hưởng ứng Ngày Thế giới vì trẻ sinh non năm 2026, Bộ Y tế phát động chiến dịch truyền thông cao điểm từ ngày 1/11 đến 30/11 với chủ đề: “Để trẻ sinh non phát triển toàn diện, hãy đầu tư vào chăm sóc và theo dõi liên tục”. Chiến dịch nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm chăm sóc trẻ sinh non một cách liên tục, toàn diện; tập trung vào các can thiệp cấp cứu, điều trị, đồng thời chú trọng dinh dưỡng, theo dõi sức khỏe, phát hiện sớm và can thiệp kịp thời những vấn đề về phát triển thể chất, thần kinh và vận động sau khi trẻ xuất viện.