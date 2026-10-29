Nâng nhận thức pháp luật cho học sinh vùng biên

Cán bộ Đồn Biên phòng Ba Sơn phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật cho học sinh

Ông Vũ Hòa Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ba Sơn cho biết: Từ thực tế các vụ việc xảy ra trên địa bàn, ngay từ đầu năm học 2026 - 2027 xã đã tập trung chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng và các nhà trường đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho học sinh. Nội dung tuyên truyền được lựa chọn theo hướng thiết thực, tập trung vào các hành vi có nguy cơ phát sinh tại địa bàn biên giới, những thủ đoạn dụ dỗ, lôi kéo thanh thiếu niên và quy định pháp luật liên quan.

Cụ thể, ngày 21/10 vừa qua, UBND xã Ba Sơn đã phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại Trường THPT Ba Sơn. Nội dung tập trung cảnh báo thủ đoạn dụ dỗ qua mạng xã hội, những lời mời sang bên kia biên giới làm thuê với thu nhập cao; đồng thời phân tích hậu quả pháp lý của hành vi tổ chức, môi giới, đưa dẫn người xuất nhập cảnh trái phép và vận chuyển hàng cấm qua biên giới. Thay vì chỉ phổ biến các quy định, báo cáo viên kết hợp trao đổi, hỏi đáp, đưa ra tình huống thực tế để học sinh nhận diện dấu hiệu bất thường, biết cách từ chối và tìm kiếm sự hỗ trợ khi bị rủ rê, lôi kéo. Em Dương Hà Nhi, học sinh lớp 12A3 chia sẻ: Qua buổi tuyên truyền, em hiểu hơn về những hậu quả của việc vi phạm pháp luật và biết mình cần làm gì để tránh những hành vi sai trái. Em sẽ nhắc nhở người thân, bạn bè nâng cao cảnh giác, không tham gia các hoạt động trái phép, vi phạm pháp luật.

Toàn xã hiện có 10 trường học, để việc phổ biến pháp luật không chỉ dừng lại ở những buổi tuyên truyền tập trung, UBND xã Ba Sơn và các trường học còn duy trì nhiều kênh thông tin, kết hợp giữa tuyên truyền trực tiếp với tuyên truyền trên mạng xã hội. Từ đầu năm 2026 đến nay, UBND xã đăng tải 419 bài tuyên truyền trên trang thông tin của xã, phát 101 tin, bài trên hệ thống truyền thanh và tổ chức 11 cuộc tuyên truyền trực tiếp ở cấp xã, thôn, bản, trường học...

Thầy Bùi Ngọc Đồng, Hiệu trưởng Trường THPT Ba Sơn cho hay: Bên cạnh tuyên truyền pháp luật, nhà trường chú trọng giáo dục ý thức chấp hành nội quy, quy định, rèn luyện kỹ năng sống, tinh thần tự giác, tự lập và trách nhiệm của học sinh trong học tập, sinh hoạt tập thể. Các nội dung này được lồng ghép trong hoạt động giáo dục, góp phần hình thành nền nếp, kỷ luật.

Thời gian tới, UBND xã Ba Sơn tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng, nhà trường và gia đình tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho học sinh, tập trung vào những hành vi vi phạm có nguy cơ phát sinh tại địa bàn biên giới. Nội dung tuyên truyền sẽ gắn với tình huống thực tế, giúp học sinh nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng tự bảo vệ bản thân và chủ động phòng tránh các hành vi vi phạm pháp luật.