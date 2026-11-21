Nâng ngưỡng doanh thu tính thuế đơn giản lên 10 tỷ đồng từ tháng 7/2027, bao phủ đại đa số hộ và doanh nghiệp nhỏ

Quốc hội mới đây đã chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Luật Thuế thu nhập cá nhân. Một trong những điểm điều chỉnh trọng tâm của đạo luật là nâng ngưỡng doanh thu được quyền lựa chọn phương pháp tính thuế của doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh lên mức 10 tỷ đồng mỗi năm. Theo lộ trình quy định, luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2027, riêng tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa để áp dụng các chính sách thuế được thực hiện từ kỳ tính thuế năm 2027.

Nội dung sửa đổi tạo ra thay đổi đáng kể so với cách tính thuế đang áp dụng hiện hành. Theo quy định hiện tại, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 3 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng mỗi năm bắt buộc tính thuế dựa trên thu nhập, đòi hỏi người kinh doanh phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ để xác định các khoản chi phí được trừ khi tính thuế. Trong khi đó, chỉ nhóm có doanh thu dưới 3 tỷ đồng mỗi năm mới được lựa chọn áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản theo tỷ lệ % trên doanh thu do Nhà nước quy định. Với việc nâng ngưỡng áp dụng từ 3 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng mỗi năm, các đối tượng đáp ứng điều kiện có thể chủ động lựa chọn phương pháp tính thuế phù hợp với thực tế hoạt động.

Đánh giá phạm vi tác động của ngưỡng doanh thu mới, khi phát biểu giải trình ý kiến các đại biểu Quốc hội trước đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết thống kê hiện nay ghi nhận cả nước có 2,69 triệu hộ kinh doanh đạt doanh thu dưới 10 tỷ đồng mỗi năm, chiếm tới 99,98% tổng số hộ kinh doanh trên toàn quốc. Ở khu vực doanh nghiệp, số lượng đơn vị có doanh thu dưới 10 tỷ đồng đạt hơn 865.000 doanh nghiệp, tương ứng khoảng 81,1% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động. Việc thiết lập ngưỡng 10 tỷ đồng giúp chính sách bao phủ và hỗ trợ được đại đa số hộ kinh doanh cùng doanh nghiệp quy mô nhỏ và siêu nhỏ đang gặp khó khăn.

Hướng dẫn tạm nộp thuế theo doanh thu và quy định quyết toán trong thời gian chờ luật có hiệu lực

Trong giai đoạn chờ chính sách mới chính thức có hiệu lực từ giữa năm 2027, cơ quan quản lý thuế đã ban hành hướng dẫn cụ thể để tạo thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ. Theo hướng dẫn của Cục Thuế trước đó, các hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp thu nhập tính thuế được hướng dẫn thực hiện tạm nộp theo phương pháp đơn giản. Cụ thể, số thuế thu nhập cá nhân tạm nộp được xác định bằng doanh thu tính thuế phát sinh trong tháng hoặc quý từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ nhân với thuế suất tương ứng theo từng ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh.

Về thủ tục kê khai, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh thực hiện khai tạm nộp thuế thu nhập cá nhân theo định kỳ tháng hoặc quý trên cùng hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng (VAT). Tuy nhiên, Cục Thuế lưu ý việc tạm nộp dựa trên doanh thu trong giai đoạn chuyển tiếp này không đồng nghĩa với việc xác định chính thức nghĩa vụ thuế của cả năm.

Khi kết thúc năm tính thuế, các hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh thuộc trường hợp phải quyết toán vẫn có nghĩa vụ thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo quy định hiện hành. Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ ba kể từ khi kết thúc kỳ quyết toán. Trường hợp số thuế đã tạm nộp trong năm thấp hơn số thuế phải nộp theo hồ sơ quyết toán, hộ và cá nhân kinh doanh thực hiện nộp bổ sung phần chênh lệch và không bị tính tiền chậm nộp. Ngược lại, nếu số thuế tạm nộp cao hơn nghĩa vụ thực tế, phần thuế nộp thừa sẽ được xử lý bù trừ hoặc hoàn trả theo đúng quy định.

Đối với các hộ kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh tại nhiều địa điểm khác nhau, cơ quan thuế quy định rõ trách nhiệm kê khai theo từng sắc thuế. Theo đó, doanh thu và thuế giá trị gia tăng (VAT) được kê khai và nộp riêng tại từng địa điểm kinh doanh, trong khi nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân được thực hiện tập trung tại trụ sở chính.