Chiều 20/11, với 475/477 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế TNCN.

Về thuế TNDN, Luật quy định, tổ chức khoa học và công nghệ công lập, cơ sở giáo dục công lập, cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì lợi nhuận được miễn thuế TNDN theo quy định của Chính phủ.

Việc xác định cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì lợi nhuận thực hiện theo pháp luật về giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học. Chính sách miễn thuế cũng áp dụng đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập, cơ sở giáo dục công lập nộp thuế TNDN tính theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, Chính phủ sẽ quy định tại nghị định chỉ miễn thuế đối với thu nhập gắn trực tiếp với hoạt động giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và dịch vụ hỗ trợ giáo dục.

(Ảnh minh họa)

Luật cũng bổ sung miễn thuế TNDN đối với phần thu nhập của doanh nghiệp từ cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo pháp luật về giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học, khám bệnh, chữa bệnh. Tương ứng, cá nhân cư trú được miễn thuế TNCN đối với thu nhập từ kinh doanh cung cấp suất ăn cho các cơ sở này.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được miễn thuế TNDN trong 3 năm kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. Bộ trưởng cho biết, Chính phủ sẽ quy định tại nghị định không áp dụng miễn thuế 3 năm đối với doanh nghiệp thành lập do sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi; doanh nghiệp thành lập mới sau khi giải thể doanh nghiệp khác có cùng chủ sở hữu hoặc thành viên, cổ đông chi phối. Quy định nhằm phòng ngừa lợi dụng chính sách để hưởng hoặc kéo dài thời gian miễn thuế.

Đồng thời, Luật nâng ngưỡng doanh thu được lựa chọn phương pháp tính thuế TNDN, TNCN từ 3 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng. Cụ thể, doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 10 tỷ đồng được lựa chọn tính thuế theo khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 11 Luật Thuế TNDN. Căn cứ tình hình kinh tế - xã hội từng thời kỳ, Chính phủ quyết định điều chỉnh mức doanh thu này.

Đối với cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên mức quy định tại khoản 1 Điều 7 Luật Thuế TNCN đến 10 tỷ đồng, được lựa chọn nộp thuế theo khoản 2 Điều này hoặc nộp thuế theo thuế suất nhân với doanh thu tính thuế.

Bên cạnh đó, Luật bổ sung vào chi phí được trừ khoản chi cho đào tạo, đào tạo lại nhân lực, tư vấn kỹ thuật, hoàn thiện sản phẩm, hỗ trợ chuyển giao công nghệ của doanh nghiệp đầu chuỗi, doanh nghiệp lớn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị. Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động là người khuyết tật, người dân tộc thiểu số được giảm thuế TNDN bằng số chi thêm cho các lao động này.