Nặng nghĩa tri ân, khát khao tỏa sáng

Giới thiệu về hành trình tri ân của tuổi trẻ Cơ quan TCCT, đội tuyên truyền đã đưa người xem ngược dòng thời gian, trở lại những năm tháng kháng chiến hào hùng của dân tộc. Qua những hoạt cảnh được dàn dựng công phu, tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, hình ảnh lớp lớp thanh niên Việt Nam, trong đó có hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ TCCT với tinh thần “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, mà lòng phơi phới dậy tương lai” được khắc họa rõ nét. Thông điệp tri ân được đội tuyển thể hiện sâu sắc khi tái hiện sự hy sinh của nhiều cán bộ, phóng viên, biên kịch, nhạc sĩ, nhà văn, văn công của TCCT. Họ đã gác lại tuổi xuân, tình nguyện lên đường nhập ngũ và nhiều người đã mãi mãi nằm lại chiến trường. Lời bài hát “Thanh xuân để lại” cùng câu nói vọng về từ đất mẹ của các nam, nữ thanh niên xung phong: “Chúng con đã hóa thân mình vào dáng hình đất nước ngàn năm” đã khắc sâu bài học lịch sử, nhắc nhở thế hệ hôm nay không được lãng quên quá khứ. Cùng với đó, lời của người mẹ Việt Nam vang lên trên sân khấu: "Con ơi! Bộ Quốc phòng và TCCT đang cùng cả nước thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ... mẹ tin rằng, đồng đội sẽ đưa các con về với mẹ" cũng là lời khẳng định ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong thực hiện chiến dịch.

Phần thi tuyên truyền viên trẻ của đội tuyển Cơ quan Tổng cục Chính trị.

Cùng với hành trình tri ân, đội thi đã đề cập đến một lĩnh vực hết sức quan trọng đối với tuổi trẻ hiện nay, đó là tiếp nối tinh hoa văn hóa của dân tộc. Trong không gian âm nhạc hào hùng và màn múa phụ họa đầy ấn tượng, đội tuyển đã khắc họa sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thanh niên: “Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên”. Từ nền tảng tư tưởng quý báu đó, nội dung tuyên truyền đã làm nổi bật vai trò của văn hóa như ngọn đuốc “soi đường cho quốc dân đi”. Phần thi cũng truyền tải mạnh mẽ tinh thần của Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị, khẳng định phát triển văn hóa là sự nghiệp của toàn dân, trong đó đề cao vai trò của thanh niên trong việc giữ gìn và phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Tiếp nối mạch tuyên truyền, bằng công nghệ trình chiếu hiện đại cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng ấn tượng đã làm nổi bật khát vọng vươn lên của tuổi trẻ TCCT qua những hoạt động xung kích: Tham gia hiến máu tình nguyện, thực hiện chiến dịch thanh niên tình nguyện hè; các hoạt động vì cộng đồng như Chương trình thiện nguyện “Ước mơ xanh”, “Cơm nóng cho em”...; đạt thành tích cao tại các cuộc thi báo chí, chính luận; thực hiện Phong trào "3 tiên phong quyết thắng" của tuổi trẻ Cơ quan TCCT.

Phần thi khép lại bằng tiết mục hát múa "Hành khúc TCCT" cùng lời hiệu triệu đầy khí thế. Ba tiếng hô vang: “Sẵn sàng! Sẵn sàng! Sẵn sàng!” của toàn đội đã khẳng định quyết tâm của thanh niên Quân đội: Tiếp nối truyền thống, vững bước tiên phong, sẵn sàng vươn mình tỏa sáng.

Trao đổi với chúng tôi sau khi phần thi kết thúc, Đại tá Hoàng Văn Chức, Phó chính ủy Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, người trực tiếp chỉ đạo đội thi cho biết: Từ khi nhận nhiệm vụ của thủ trưởng TCCT, đội thi đã xác định quyết tâm chính trị cao nhất, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, xây dựng kịch bản và tổ chức luyện tập chặt chẽ. Quá trình tập luyện đã trau chuốt, tinh chỉnh từng chi tiết nhỏ nhất, từ cách biểu đạt của tuyên truyền viên đến động tác phụ họa và hình ảnh minh họa. Từng thành viên trong đội đã quyết tâm, nỗ lực để mang đến hội thi phần thi tuyên truyền có chất lượng cao nhất.

Thượng sĩ Hoàng Văn Hiệp, học viên Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, người đảm nhận vai trò tuyên truyền viên chính, chia sẻ: “Với một học viên, cán bộ Đoàn trẻ, được đứng trên sân khấu cấp toàn quân, lan tỏa truyền thống vẻ vang của TCCT và hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, với tôi, đó vừa là niềm tự hào, vừa là động lực to lớn. Qua hội thi, mỗi học viên, đoàn viên, thanh niên được tiếp thêm ngọn lửa nhiệt huyết để không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện và vững bước trên chặng đường cống hiến phía trước”.

Phần thi của đội tuyển Cơ quan TCCT không chỉ là màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc mà còn là lời khẳng định son sắt về tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nước và ý chí cống hiến của thanh niên Quân đội nói chung, tuổi trẻ Cơ quan TCCT nói riêng. Nặng nghĩa tri ân để thêm vững bước, tiếp nối tinh hoa để vươn lên, mang trong mình khát vọng tuổi trẻ để sẵn sàng tỏa sáng. Từ sân khấu hội thi, ngọn lửa ấy sẽ tiếp tục được lan tỏa trong từng đơn vị, từng nhiệm vụ, để tuổi trẻ Cơ quan TCCT luôn xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước, góp phần cùng tuổi trẻ Quân đội vững bước tiên phong, góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.