Nâng nền nhà hai lần vẫn ngập vì triều cường ở TP.HCM

Chiều 28/10, triều cường gây ngập khu vực chân cầu Phú Mỹ, đoạn đường Nguyễn Văn Quỳ giao với Huỳnh Tấn Phát, TP.HCM. Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, nước bắt đầu dâng từ khoảng 17h, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Đến khoảng 17h30, nước ngập nửa bánh xe tại khu vực được ghi nhận, nhiều vị trí sâu quá đầu gối. Các phương tiện di chuyển khó khăn, giao thông dưới chân cầu Phú Mỹ ùn tắc.

Ôtô di chuyển qua đoạn ngập dưới chân cầu Phú Mỹ chiều 28/10. Nước triều dâng cao vào giờ tan tầm khiến giao thông tại khu vực đường Nguyễn Văn Quỳ giao Huỳnh Tấn Phát ùn tắc.

Tại hẻm 85 đường Nguyễn Văn Quỳ, phường Tân Thuận, nước triều cũng dâng cao, ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân. Theo người dân, hai ngày qua, có đoạn trong hẻm ngập đến đầu gối. Bà Nguyễn Thị Diệp (70 tuổi), sống tại đây từ nhỏ, cho biết hai năm nay hẻm bị ngập, thời điểm nước lên cũng khó đoán hơn trước. Theo bà, hai ngày qua nước ngập gần hết bánh xe, khiến nhiều người đi xe qua lại té ngã.

Thời gian xuất hiện đỉnh triều trong ngày được dự báo vào khoảng 5-7h hoặc 17-20h, trùng thời điểm nhiều người đi làm, đi học và tan tầm. Cơ quan khí tượng lưu ý mưa lớn kết hợp triều cường cao có thể gây ngập úng, ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt.

Bà Hạnh (50 tuổi), sống tại hẻm 85 được 26 năm, cho biết đường từng được nâng sau một đợt ngập, gia đình cũng đã nâng nền nhà hai lần nhưng nước vẫn tràn vào. Theo bà, hôm qua nước rút chậm, phải mất 2-3 tiếng.

Hộ dân trong hẻm 85 dùng thanh gỗ chắn ở cửa ra vào để ngăn nước tràn vào nhà.

Người dân di chuyển chậm qua đoạn dưới chân cầu Phú Mỹ. Triều cường ngập hơn nửa bánh xe.

Anh Hoàng Dũng, sống tại hẻm 85 gần 48 năm, nhận xét nước triều năm nay lên cao nhất kể từ khi anh ở đây. Theo anh, hôm qua nước dâng cao hơn hôm nay, ngập khoảng nửa bánh xe.

Ông Lê Văn Việt (74 tuổi), sống tại hẻm 85 hơn 20 năm, cho biết hai năm gần đây triều cường dâng cao, gia đình phải kê đồ đạc để tránh nước. Tuy nhiên, ngay cả những thùng xốp đã kê cao vẫn bị ngập.

Anh Nguyễn Văn Hải (42 tuổi), sống tại hẻm 85 được 5 năm, cho biết hai năm nay ngập nặng hơn. Vợ chồng anh phải lau dọn nước sáng chiều, việc đưa đón con đi học cũng vất vả. "Gia đình tôi dần quen với cảnh ngập và biết đường đi, nhưng người chưa quen đường dễ bị xe chết máy, té ngã", anh cho biết.

TP.HCM đang trong đợt triều cường rằm tháng 9 âm lịch, với mực nước trên hệ thống sông, kênh rạch lên cao. Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo đỉnh triều đợt này tập trung trong các ngày 26-28/10.

Theo thông tin dự báo cập nhật sáng 28/10, đỉnh triều tại trạm Phú An và Nhà Bè có thể đạt 1,72-1,77 m. Mức này vượt báo động 3 từ 12-17 cm, làm tăng nguy cơ ngập tại các khu vực trũng thấp, ven sông và kênh rạch.