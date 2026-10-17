Nâng năng lực từ cơ sở để Dự án 8 đi vào chiều sâu

Một lớp tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng về bình đẳng giới cho cán bộ cơ sở tại vùng cao. Ảnh: Gia Huy

Nhận diện những “điểm nghẽn” từ cơ sở

Sau hơn 4 năm triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, toàn tỉnh Cao Bằng đã thành lập 746 tổ truyền thông cộng đồng (TTCĐ) tại 53 xã. Riêng 4 xã Đoài Dương, Đình Phong, Đàm Thủy và Trùng Khánh có 89 tổ. Các tổ từng bước tham gia tuyên truyền về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, mua bán người và xây dựng gia đình hạnh phúc.

Việc hình thành mạng lưới rộng khắp cho thấy TTCĐ đã trở thành một trong những “cánh tay nối dài” của Dự án 8. Tuy nhiên, thực tiễn hoạt động cũng bộc lộ những vấn đề cần tiếp tục tháo gỡ, như: một số tổ truyền thông chưa thường xuyên, nội dung tuyên truyền chưa sát từng nhóm đối tượng, hình thức truyền thông còn thiếu tương tác, việc ứng dụng công nghệ số và mạng xã hội còn hạn chế.

Những hạn chế này cho thấy hiệu quả truyền thông không chỉ phụ thuộc vào việc địa phương đã thành lập được bao nhiêu tổ, mà còn ở khả năng của những người trực tiếp vận hành mô hình. Một nội dung về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực hay tảo hôn muốn đến được với người dân cần được chuyển tải bằng hình thức dễ hiểu, phù hợp với đặc điểm địa bàn và đối tượng tiếp nhận.

Từ thực tế đó, ngày 21/8, tại xã Trùng Khánh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội thảo “Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ TTCĐ trong tuyên truyền, vận động thực hiện bình đẳng giới vùng đồng bào DTTS” năm 2026 tại các xã: Đoài Dương, Đình Phong, Đàm Thủy và Trùng Khánh.

Tại hội thảo, các đại biểu đề xuất đổi mới phương thức truyền thông theo hướng lấy người dân làm trung tâm; tăng đối thoại, truyền thông trực quan, sử dụng tiếng dân tộc; phát huy vai trò của người có uy tín, già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo và các lực lượng tại cơ sở. Việc ứng dụng nền tảng số, mạng xã hội và tăng phối hợp giữa Hội LHPN với cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, lực lượng chức năng cũng được đặt ra như những giải pháp cần thiết.

Đằng sau chất lượng của mỗi tổ truyền thông lại là câu chuyện về năng lực của đội ngũ cán bộ Hội ở cơ sở. Đây là lực lượng trực tiếp tổ chức sinh hoạt chi hội, tuyên truyền, vận động, nắm bắt tình hình phụ nữ và kết nối các hoạt động của Dự án 8 với cộng đồng.

Củng cố lực lượng nòng cốt

Những vấn đề này tiếp tục được nhìn nhận rõ hơn tại Hội thảo về “Giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ cơ sở trong triển khai Dự án 8 - Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết các vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” tổ chức tại xã Thông Nông ngày 15/9.

Thay vì chỉ nhìn vào kết quả đã đạt được, các đại biểu tập trung phân tích những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân trong tổ chức thực hiện Dự án 8 tại cơ sở. Những yêu cầu đặt ra khá cụ thể: từ kỹ năng tham mưu, tuyên truyền, vận động, nắm bắt tình hình phụ nữ đến tổ chức sinh hoạt chi hội, vận hành tổ truyền thông cộng đồng, phối hợp với các ngành, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và huy động nguồn lực.

Tại hội thảo, nhiều mô hình, kinh nghiệm và cách làm trong bồi dưỡng cán bộ Hội cơ sở, xây dựng đội ngũ chi hội trưởng, tổ trưởng tổ truyền thông cộng đồng và lực lượng nòng cốt đã được chia sẻ. Mục tiêu không chỉ là nâng năng lực cho từng cán bộ, mà còn tạo một mạng lưới đủ khả năng triển khai Dự án 8 đồng đều hơn từ cấp xã xuống thôn, xóm.

Đặt hai vấn đề cạnh nhau có thể thấy một yêu cầu xuyên suốt: tổ TTCĐ muốn hoạt động tốt thì phải có đội ngũ đủ năng lực; ngược lại, năng lực của cán bộ cơ sở chỉ thực sự phát huy khi được chuyển thành những hoạt động phù hợp với người dân tại cộng đồng.

Từ Thông Nông đến Trùng Khánh, những trao đổi tại cơ sở cho thấy Cao Bằng đang chuyển trọng tâm từ “có mô hình” sang “nâng chất lượng mô hình”. Đây cũng là yếu tố quan trọng để Dự án 8 tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần bảo vệ phụ nữ, trẻ em và xây dựng cộng đồng an toàn, bình đẳng tại vùng đồng bào DTTS&MN./.