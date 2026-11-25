Nhịp lao động hối hả tại Tại công trường Trạm biến áp 500 kV Di Linh. Ảnh: Văn Giáp/Bnews.vnanet.vn

Áp lực tăng trưởng kinh tế hai con số tại các địa phương Nam miền Trung và Tây Nguyên đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với năng lực truyền tải điện. Bên cạnh việc bảo đảm vận hành an toàn hệ thống hiện hữu, Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) đang triển khai nhiều dự án nâng công suất trạm biến áp, cải tạo đường dây nhằm đáp ứng nhu cầu truyền tải từ các nguồn điện mới.

*Nguồn điện tăng, áp lực truyền tải lớn hơn

Theo ông Đinh Văn Cường, Phó Giám đốc Công ty Truyền tải điện 3, lưới điện do công ty quản lý nằm trên địa bàn 4 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng. Đây là khu vực có vai trò quan trọng trong hệ thống truyền tải điện quốc gia, vừa thực hiện nhiệm vụ truyền tải điện theo trục Bắc - Nam, vừa giải tỏa công suất từ các nhà máy điện lớn và nguồn năng lượng tái tạo ở khu vực Tây Nguyên, Nam miền Trung lên hệ thống.

Hiện PTC3 quản lý khoảng 2.400 km đường dây 500 kV và 3.700 km đường dây 220 kV, cùng 28 trạm biến áp 500 kV và 220 kV; trong đó có 6 trạm 500 kV. Tổng dung lượng máy biến áp của đơn vị hiện đạt hơn 6.000 MVA.

Quy mô lưới điện này đang phải đáp ứng nhu cầu truyền tải ngày càng lớn khi các nguồn điện tiếp tục được đầu tư, đưa vào vận hành. Theo ông Đinh Văn Cường, hiện có 106 nhà máy đấu nối vào lưới điện do PTC3 quản lý, với tổng công suất hơn 17.000 MW.

“Đây cũng là một áp lực rất lớn đối với lưới điện truyền tải mà công ty chúng tôi đang quản lý”, ông Cường nói, đồng thời cho biết yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm đủ năng lực truyền tải công suất từ các nguồn điện mà các địa phương đang đầu tư, phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Phùng Dũng, Trưởng Truyền tải điện Lâm Đồng, Ảnh: Văn Giáp/Bnews/vnanet.vn

Áp lực này thể hiện tại một số đường dây đang vận hành đầy tải, thậm chí có thời điểm quá tải. Theo ông Nguyễn Phùng Dũng, Trưởng Truyền tải điện Lâm Đồng, đường dây 220 kV Đức Trọng - Di Linh có vai trò truyền tải công suất từ các nhà máy năng lượng tái tạo ở khu vực Khánh Hòa và Ninh Thuận cũ lên Trạm biến áp 500 kV Di Linh, sau đó đưa lên lưới điện quốc gia.

Đường dây này thường xuyên vận hành đầy tải, có thời điểm quá tải nên rất khó bố trí cắt điện để sửa chữa, bảo dưỡng. Để giảm áp lực cho tuyến, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đã có dự án Trạm cắt Đa Nhim và đường dây 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh mạch kép, dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Cũng theo ông Dũng, đường dây 220 kV Đức Trọng - Di Linh được đưa vào vận hành từ năm 1965. Trước đây, tuyến có nhiệm vụ truyền tải công suất từ Nhà máy Thủy điện Đa Nhim vào Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với sự phát triển của các nguồn điện trong khu vực, nhiệm vụ truyền tải của tuyến hiện nay đã có thêm yêu cầu giải tỏa công suất từ các nhà máy năng lượng tái tạo.

Thực tế này cho thấy, yêu cầu phát triển nguồn điện cần đi cùng tiến độ đầu tư hạ tầng truyền tải. Khi công suất các nhà máy tăng lên, những đường dây và trạm biến áp hiện hữu phải tiếp nhận khối lượng truyền tải lớn hơn, trong khi việc sửa chữa, nâng cấp nhiều hạng mục cần được tính toán để không ảnh hưởng đến khả năng cung cấp điện của hệ thống.

*Nâng công suất các trạm biến áp, cải tạo đường dây

Tại công trường Trạm biến áp 500 kV Di Linh, nhịp thi công diễn ra khẩn trương. Tiếng máy xúc hoạt động, tiếng đục vang lên giữa công trường, xen lẫn tiếng công nhân gọi nhau phối hợp thực hiện các phần việc. Những âm thanh nối tiếp nhau tạo nên không khí làm việc hối hả tại công trình đang được triển khai ngay trong khuôn viên một trạm biến áp vẫn phải duy trì vận hành.

Nhịp lao động hối hả tại Tại công trường Trạm biến áp 500 kV Di Linh. Ảnh: Văn Giáp/Bnews.vnanet.vn

Một trong những dự án đang được PTC3 triển khai tại đây là nâng công suất Trạm biến áp 500 kV Di Linh. Theo ông Đinh Văn Cường, dự án thay thế hai máy biến áp công suất 450 MVA bằng hai máy công suất 900 MVA, nâng tổng dung lượng trạm từ 900 MVA lên 1.800 MVA.

Đây là công trình có ý nghĩa đối với khả năng tiếp nhận và truyền tải công suất từ các nguồn điện khu vực Nam miền Trung và Tây Nguyên lên hệ thống điện quốc gia. Khi hoàn thành, trạm có thêm năng lực truyền tải, đáp ứng yêu cầu giải tỏa công suất từ các nhà máy điện trong khu vực.

Ông Lê Văn Sơn, Trưởng phòng Đầu tư Xây dựng, PTC3 cho biết, dự án do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia làm chủ đầu tư, giao PTC3 trực tiếp quản lý, điều hành. Ngoài thay thế hai máy biến áp AT1 và AT2, dự án còn thực hiện thay thế thiết bị nhất thứ, hệ thống điều khiển, bảo vệ của các ngăn xuất tuyến 220 kV; hoàn thiện, bổ sung và nâng cấp thiết bị thuộc hệ thống SCADA, hệ thống phòng cháy, chữa cháy.

Máy biến áp AT1 công suất 900 MVA đã được nghiệm thu, đóng điện và đưa vào vận hành vào cuối tháng 10/2026. Máy biến áp AT2 đang được triển khai thay thế, dự kiến hoàn thành trong tháng 11/2026.

Ông Lê Văn Sơn, Trưởng phòng Đầu tư Xây dựng, PTC3. Ảnh: Văn Giáp/Bnews/vnanet.vn

Ông Phạm Hồng Chương, Tổ trưởng Tổ quản lý vận hành Trạm biến áp 500 kV Di Linh cho biết, dự án được triển khai từ năm 2024. Trong năm 2025, công trình thực hiện thay thế toàn bộ thiết bị phía 220 kV. Đến khoảng tháng 9/2026, dự án bắt đầu thay thế hai máy biến áp công suất 450 MVA bằng máy biến áp công suất 900 MVA.

Theo ông Chương, Trạm biến áp 500 kV Di Linh có nhiệm vụ giải tỏa công suất từ các nhà máy thủy điện trong khu vực như Đại Ninh, Đa Nhim, Hàm Thuận - Đa Mi, Đồng Nai; đồng thời tiếp nhận công suất từ các nguồn năng lượng tái tạo ở khu vực Khánh Hòa, Ninh Thuận đưa lên hệ thống điện quốc gia.

Việc nâng công suất trạm được triển khai trong điều kiện trạm vẫn phải duy trì vận hành. Do đó, thời gian cắt điện phục vụ thi công bị hạn chế và phải được tính toán để giảm thiểu ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống. Các hạng mục thi công được rà soát, lập phương án cụ thể; những công việc cần cắt điện phải có sự phối hợp giữa đơn vị quản lý vận hành và các nhà thầu để sắp xếp hợp lý.

Ông Vương Điền, cán bộ kỹ thuật Công ty cổ phần Đầu tư Xây lắp điện số 5, đơn vị thi công Gói thầu số 7 thuộc dự án cho biết, gói thầu bao gồm tháo dỡ, thu hồi và thay thế thiết bị ngăn 220 kV, 500 kV; thi công móng thiết bị 35 kV, tường chống cháy, móng máy biến áp 500 kV và bể móng chữa cháy cho máy biến áp AT1, AT2.

Đặc thù của công trường là thi công trong môi trường có thiết bị đang mang điện. Vì vậy, nhà thầu phải phối hợp với đơn vị quản lý trạm và PTC3 để tổ chức thi công, bảo đảm an toàn cho người và thiết bị. Trong giai đoạn tập trung tiến độ, công trường bố trí thường xuyên 2 cán bộ kỹ thuật và 20 công nhân; đồng thời tổ chức làm việc 3 ca để đáp ứng kế hoạch.

Ông Lê Văn Sơn Trưởng phòng Đầu tư Xây dựng, PTC3 cho biết thêm, do Trạm biến áp 500 kV Di Linh vẫn đang vận hành, cung cấp điện cho phụ tải các địa phương và thực hiện nhiệm vụ truyền tải điện Bắc - Nam, PTC3 phối hợp với Truyền tải điện Lâm Đồng và trạm bố trí cán bộ an toàn giám sát liên tục trên công trường 24/7. Các biện pháp an toàn, biển báo và phạm vi thi công được tổ chức nhằm hạn chế ảnh hưởng đến thiết bị đang vận hành.

Bên cạnh dự án nâng công suất Trạm biến áp 500 kV Di Linh, PTC3 đang triển khai kế hoạch đầu tư, cải tạo một số công trình khác để đáp ứng nhu cầu truyền tải trong những năm tới.

Theo ông Đinh Văn Cường, trong năm 2027, công ty dự kiến hoàn thành các dự án nâng công suất Trạm biến áp 500 kV Đắk Nông từ hai máy 125 MVA lên hai máy 250 MVA; Trạm biến áp 220 kV Krông Ana từ hai máy 125 MVA lên hai máy 250 MVA.

Theo lãnh đạo Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3), đối với các đường dây 220 kV có nguy cơ đầy tải, quá tải khi nhiều nhà máy điện tại địa phương đi vào vận hành, đơn vị đang triển khai các dự án nâng khả năng mang tải trên các tuyến: Pleiku – Kon Tum, trục Sê San 4 – Buôn Kuốp, Tuy Hòa – Vân Phong – Nha Trang và các tuyến khu vực Chư Sê – Pleiku 2 – An Khê.

Ông Đinh Văn Cường, Phó Giám đốc Công ty Truyền tải điện 3 - PTC3 (áo trắng) trao đổi với phóng viên TTXVN. Ảnh: Mai Phương/Bnews/vnanet.vn

Cùng đó, PTC3 thực hiện thay thế các thiết bị đã vận hành khoảng 20 năm, có nguy cơ không còn đáp ứng yêu cầu vận hành. Tại các trạm biến áp trọng điểm như 500 kV Pleiku và Pleiku 2, những thiết bị đã vận hành lâu năm được tăng cường thí nghiệm, hiệu chỉnh; thiết bị không bảo đảm yêu cầu sẽ được thay thế.

Đối với công tác đầu tư xây dựng, ông Cường cho biết PTC3 bám sát Quy hoạch điện VIII, xác định các dự án cần triển khai để nâng khả năng tải của đường dây, trạm biến áp theo từng giai đoạn, phù hợp với tiến độ phát triển nguồn điện tại các địa phương.

Theo ông Cường, từ đầu năm 2026 đến nay, sản lượng điện truyền tải qua lưới điện do PTC3 quản lý ghi nhận mức tăng khoảng 8,4% so với cùng kỳ năm trước. Diễn biến này cho thấy khối lượng điện truyền tải qua hệ thống tiếp tục gia tăng, trong bối cảnh các nguồn điện trong khu vực phát triển và yêu cầu giải tỏa công suất ngày càng lớn."

Việc nâng công suất các trạm biến áp, cải tạo những đường dây có nguy cơ đầy tải và thay thế thiết bị đã vận hành lâu năm là những phần việc được PTC3 triển khai nhằm tăng năng lực truyền tải. Đây cũng là điều kiện để hệ thống lưới điện tiếp nhận công suất từ các nhà máy điện mới, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương Nam miền Trung và Tây Nguyên./.

Văn Giáp