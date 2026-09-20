Nâng năng lực số, thúc đẩy đổi mới dạy và học ở Phú Thọ

Trường Tiểu học Bình Nguyên 1 tăng cường ứng dụng công nghệ trong dạy học, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số giáo dục.

Khai thác dữ liệu số phục vụ quản lý, dạy học

Chuyển đổi số giáo dục tại Phú Thọ đang chuyển từ xây dựng nền tảng quản trị, cơ sở dữ liệu sang khai thác dữ liệu phục vụ trực tiếp hoạt động chuyên môn. Trong đó, nâng cao năng lực số cho cán bộ quản lý, giáo viên là yếu tố quan trọng để công nghệ thực sự hỗ trợ đổi mới dạy và học.

Việc xây dựng hệ sinh thái giáo dục số của tỉnh không chỉ dừng ở triển khai các phần mềm quản lý. Sở GD&ĐT Phú Thọ đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Google for Education tại Việt Nam, tập trung cung cấp hệ thống thư điện tử theo tên miền riêng cùng hệ sinh thái ứng dụng phục vụ giáo dục.

Đến nay, khoảng 2.500 tài khoản thư điện tử dạng @phutho.edu.vn đã được cấp cho các cơ sở giáo dục. Giai đoạn tiếp theo, hệ thống dự kiến được triển khai tới toàn bộ đội ngũ giáo viên. Đây là nền tảng phục vụ quản lý, điều hành, tổ chức dạy học và ứng dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) trong giảng dạy.

Cùng với hoàn thiện hạ tầng, yêu cầu đặt ra là cán bộ quản lý, giáo viên phải có khả năng khai thác dữ liệu, sử dụng hiệu quả các công cụ số. Khi giáo viên, học sinh và phụ huynh được kết nối trong không gian số thống nhất, thông tin phục vụ quản lý và dạy học được cập nhật thường xuyên.

Thực tế tại các cơ sở giáo dục cho thấy, dữ liệu đang từng bước được đưa vào hoạt động chuyên môn. Trên hệ thống quản lý lớp học, thông tin về chuyên cần, tiến độ và kết quả học tập được cập nhật thường xuyên, giúp giáo viên theo dõi quá trình học tập của từng học sinh.

Bà Ngô Thị Như Lan - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Nguyên 1 (xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ) cho biết, việc cập nhật dữ liệu học tập thường xuyên giúp giáo viên theo dõi học sinh không chỉ qua điểm số mà còn qua sự tiến bộ theo thời gian. Đây là cơ sở để nhà trường điều chỉnh kế hoạch dạy học sát thực tế.

Việc sử dụng dữ liệu làm căn cứ đánh giá cũng giúp giáo viên tổ chức dạy học phân hóa, cá thể hóa phù hợp năng lực từng học sinh. Trong quá trình này, công nghệ không thay thế người thầy mà hỗ trợ giáo viên thực hiện tốt hơn vai trò tổ chức, hướng dẫn và đồng hành với học sinh.

Bà Ngô Thị Như Lan - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Nguyên 1 cho rằng: Chuyển đổi số không chỉ dừng lại ở thiết bị, mà quan trọng là đổi mới phương pháp. Khi giáo viên biết khai thác hiệu quả công nghệ, học sinh sẽ hứng thú hơn, chủ động hơn trong học tập và phát triển năng lực toàn diện.

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Trường Tiểu học Hùng Vương đẩy mạnh giáo dục STEM/STEAM, góp phần đổi mới phương pháp dạy và học.

Nâng năng lực đội ngũ, mở rộng học liệu số

Cùng với khai thác dữ liệu, các trường học trên địa bàn tỉnh tăng cường ứng dụng công nghệ trong lớp học. Bài giảng điện tử, video minh họa, kho học liệu số được sử dụng để hỗ trợ giáo viên linh hoạt hơn trong tổ chức hoạt động học tập.

Tại Trường Tiểu học Hùng Vương (phường Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) chuyển đổi số được triển khai trong cả quản lý và dạy học, gắn với đẩy mạnh giáo dục STEM/STEAM.

Theo bà Chu Thị Thu Hằng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hùng Vương, đơn vị đã số hóa toàn bộ quy trình quản lý hành chính và chuyên môn. 100% kế hoạch bài dạy chuyên môn, cơ sở dữ liệu ngành, học bạ được quản lý trên môi trường số. Việc thu, chi không dùng tiền mặt đạt 100% đối với các khoản thu theo Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Nhà trường đồng thời xây dựng kho học liệu số, hỗ trợ giáo viên tổ chức các giờ học tương tác và ứng dụng công nghệ thông tin. Giáo dục STEM/STEAM được triển khai gắn với Chương trình GDPT 2018, giúp học sinh vận dụng kiến thức khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học, nghệ thuật và khoa học xã hội vào thực hành, tạo sản phẩm.

Bên cạnh triển khai trong các lớp học, Trường Tiểu học Hùng Vương đẩy mạnh giáo dục STEM/STEAM cùng các hoạt động trải nghiệm, trưng bày sản phẩm sáng tạo do học sinh thực hiện từ vật liệu tái chế và các mô hình khoa học gắn với cuộc sống.

Theo bà Chu Thị Thu Hằng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hùng Vương, trong chuyển đổi số, con người là yếu tố then chốt, công nghệ là công cụ. Hiệu quả triển khai phụ thuộc vào đổi mới tư duy của cán bộ quản lý và tinh thần chủ động nâng cao năng lực của giáo viên. Chuyển đổi số cũng đòi hỏi hệ thống trang thiết bị ổn định, đồng bộ để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

Từ thực tế tại các nhà trường, nâng cao chất lượng đội ngũ cần gắn với phát triển năng lực sử dụng dữ liệu, học liệu số, AI và tổ chức các hoạt động giáo dục STEM/STEAM. Qua đó, giáo viên từng bước nâng cao khả năng khai thác công nghệ phục vụ chuyên môn, học sinh có thêm cơ hội tiếp cận các phương thức học tập mới.

Ngày 1/4/2026, Sở GD&ĐT Phú Thọ và Google for Education tại Việt Nam ký kết hợp tác chuyển đổi số giáo dục giai đoạn 2026 - 2030. Hai bên tập trung tư vấn, đồng hành chuyển đổi số toàn ngành; thiết lập, quản lý hệ thống tài khoản Google Workspace for Education; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý, dạy học; phát triển năng lực số cho cán bộ, giáo viên và học sinh. Google for Education sẽ dành tặng 30.000 tài khoản, hỗ trợ triển khai thí điểm 50 trường học số thông minh trong giai đoạn 2026 - 2030; riêng năm 2026 triển khai 15 trường. Hoạt động hợp tác hướng tới chuyển đổi số toàn diện, xây dựng hệ sinh thái giáo dục mở, kết nối từ Sở GD&ĐT đến các nhà trường, giáo viên và học sinh; góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, chất lượng giáo dục.