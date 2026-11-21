Trong 10 tháng năm 2026, TPHCM thu hút khoảng 19,1 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), vượt 73,9% kế hoạch cả năm. Thành phố hiện có hơn 22.000 dự án FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký trên 157 tỷ USD. Dòng vốn đầu tư gia tăng, nhất là trong lĩnh vực sản xuất và công nghệ cao, mở ra cơ hội để doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn nước ngoài.

Tuy nhiên, để trở thành nhà cung ứng, doanh nghiệp phải đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của nhà mua hàng về tiêu chuẩn kỹ thuật, quản lý chất lượng và tính đồng nhất của sản phẩm. Chẳng hạn, để tham gia chuỗi cung ứng ngành ô tô, doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chuẩn quản lý chất lượng chuyên ngành như IATF 16949. Việc đạt chuẩn không chỉ đòi hỏi đầu tư máy móc, thiết bị mà còn yêu cầu chuẩn hóa toàn bộ quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc và đào tạo nhân lực.

Trong khi đó, phần lớn doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước có quy mô nhỏ và vừa, còn hạn chế về nguồn lực và kinh nghiệm triển khai các tiêu chuẩn quốc tế. Nhiều doanh nghiệp chưa xác định chính xác những yêu cầu cần đáp ứng, thiếu kinh nghiệm cải tiến dây chuyền và xây dựng hệ thống quản lý chất lượng. Vì vậy, nếu chỉ dừng ở các khóa đào tạo lý thuyết, doanh nghiệp khó chuyển hóa kiến thức thành những thay đổi cụ thể trong hoạt động sản xuất. Cần có phương thức hỗ trợ thực chất hơn, trong đó chú trọng kết nối chuyên gia từ các nhà mua hàng trực tiếp đến nhà máy để đánh giá năng lực, hướng dẫn sắp xếp dây chuyền, cải tiến quy trình, kiểm soát chất lượng và xây dựng lộ trình đáp ứng tiêu chuẩn.

Bên cạnh yêu cầu nâng chuẩn, bảo đảm nguồn vốn lưu động cũng rất quan trọng. Thực tế, thời gian thanh toán của các nhà mua hàng có thể kéo dài đến 150 ngày, khiến nhà cung ứng phải tự xoay xở nguồn vốn trong thời gian chờ thu hồi công nợ. Trong bối cảnh đó, đề xuất nghiên cứu cơ chế tài trợ vốn theo chuỗi cung ứng được xem là hướng hỗ trợ đáng chú ý. Theo đó, ngân hàng có thể xem xét cấp tín dụng dựa trên hợp đồng, đơn hàng và uy tín của doanh nghiệp đầu chuỗi.

Khi năng lực sản xuất được nâng lên, không còn nỗi lo về vốn, doanh nghiệp trong nước mới có thể đẩy mạnh sản xuất, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, góp phần gia tăng tỷ lệ nội địa hóa và giá trị sản xuất trong nước.